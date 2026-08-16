Barcelona telah menyepakati kesepakatan senilai £65 juta untuk merekrut Rodri dari Manchester City. Menurut BBC Sport, transfer tersebut akan membuat Rodri menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan juara Spanyol itu, dan kepindahan ini diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan.

Rodri meninggalkan Manchester City setelah tujuh musim yang luar biasa, setelah awalnya bergabung dari Atletico Madrid pada 2019 dengan nilai £62,8 juta. Selama waktunya di Manchester City, Rodri memenangi 12 trofi utama, termasuk empat gelar Premier League, dua Piala FA, tiga Piala Liga Inggris, dan Liga Champions. Meski absen dalam sebagian besar musim lalu karena cedera lutut yang serius, Rodri bangkit dengan luar biasa pada musim panas ini untuk membawa Spanyol meraih kejayaan Piala Dunia.