Barcelona semakin dekat untuk merekrut Gabriel Jesus setelah dokumen dipertukarkan dengan Arsenal menjelang tes medis dan penandatanganan kontrak

Juara La Liga Barcelona telah mengambil langkah tegas di bursa transfer dengan mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Jesus. Raksasa Catalan itu mengalihkan perhatian mereka kepada penyerang Brasil berusia 29 tahun tersebut setelah gagal mendapatkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Barcelona dan Arsenal kini telah saling bertukar dokumen untuk kesepakatan Gabriel Jesus, yang menandakan bahwa transfer ini memasuki tahap akhir.

Jesus meninggalkan Emirates Stadium setelah empat musim, usai bergabung dari Manchester City pada 2022. Selama berada di bawah asuhan Mikel Arteta, penyerang itu mencatatkan 123 penampilan di semua kompetisi, mencetak 32 gol dan menyumbang 22 assist. Kepergiannya terjadi pada saat ia turun dalam urutan pilihan di London, dengan Kai Havertz dan rekrutan anyar Viktor Gyokeres lebih dipilih untuk peran penyerang tengah.