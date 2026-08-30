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Barcelona semakin dekat untuk merekrut Gabriel Jesus setelah dokumen dipertukarkan dengan Arsenal menjelang tes medis dan penandatanganan kontrak
Barcelona mengamankan kesepakatan murah untuk Jesus
Juara La Liga Barcelona telah mengambil langkah tegas di bursa transfer dengan mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Jesus. Raksasa Catalan itu mengalihkan perhatian mereka kepada penyerang Brasil berusia 29 tahun tersebut setelah gagal mendapatkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Barcelona dan Arsenal kini telah saling bertukar dokumen untuk kesepakatan Gabriel Jesus, yang menandakan bahwa transfer ini memasuki tahap akhir.
Jesus meninggalkan Emirates Stadium setelah empat musim, usai bergabung dari Manchester City pada 2022. Selama berada di bawah asuhan Mikel Arteta, penyerang itu mencatatkan 123 penampilan di semua kompetisi, mencetak 32 gol dan menyumbang 22 assist. Kepergiannya terjadi pada saat ia turun dalam urutan pilihan di London, dengan Kai Havertz dan rekrutan anyar Viktor Gyokeres lebih dipilih untuk peran penyerang tengah.
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Jesus dijadwalkan menjalani tes medis
Jesus diperkirakan akan tiba di Barcelona besok untuk menjalani tes medis sebelum menuntaskan formalitas dan menandatangani kontraknya dengan raksasa Spanyol tersebut. Menurut Romano, pemain berusia 29 tahun itu akan menandatangani kesepakatan hingga Juni 2028, dengan opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya untuk periode tambahan.
Transfer ini menjadi babak baru dalam karier Jesus setelah masa baktinya bersama Arsenal, setelah bergabung dengan klub London utara itu dari Manchester City pada 2022. Penyerang Brasil itu menikmati awal yang impresif di Emirates, tetapi kesulitan menjaga konsistensi dan mendapatkan menit bermain reguler pada tahun-tahun terakhirnya di London utara.
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Flick menemukan nomor sembilan barunya
Kedatangan Jesus di Spotify Camp Nou dipandang sebagai kebutuhan taktis bagi Hansi Flick, yang telah menegaskan perlunya seorang penyerang tengah alami setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres. Laporan menyebutkan bahwa striker Brasil itu akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi untuk tahun ketiga, memberi Barca seorang veteran serbabisa yang bisa bermain di posisi mana pun di lini depan.
Jesus dijadwalkan tiba di terminal penerbangan privat di Barcelona pada Senin sore untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, presentasi resmi pemain internasional Brasil itu akan berlangsung pada Selasa.
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Arsenal siap melepas pemain dengan penjualan yang memecahkan rekor
Saat Jesus menuju Spanyol, Gabriel lainnya sedang bersiap menjalani kepindahan menguntungkan dari Emirates. Winger Gabriel Martinelli berada di ambang transfer sensasional ke Liga Pro Saudi, dengan Al-Hilal memfinalisasi kesepakatan yang akan memecahkan rekor penjualan pemain Arsenal.
Arsenal dilaporkan akan menerima biaya tetap sebesar £60 juta untuk pemain 25 tahun itu, yang tidak dianggap sebagai bagian sentral dari rencana Arteta di masa depan. Kepergiannya, ditambah dengan penjualan Jesus, merupakan perombakan signifikan di lini serang yang memenangkan gelar liga hanya beberapa bulan lalu.
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