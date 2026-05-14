Barcelona sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Joao Pedro dari Chelsea sebagai calon pengganti Robert Lewandowski
Deco memimpin pencarian pengganti Lewandowski
Direktur olahraga Barcelona, Deco, bergerak cepat untuk mencari pengganti berkualitas tinggi bagi Lewandowski, mengingat pemain internasional Polandia itu diperkirakan akan hengkang dari Spotify Camp Nou pada musim panas ini. Laporan dari Polandia menyebutkan bahwa Al-Hilal telah mengajukan tawaran yang "tak terbantahkan" untuk pemain berusia 35 tahun tersebut, sehingga memaksa juara La Liga yang baru saja dinobatkan itu untuk menjajaki pasar guna mencari penerus yang muda dan dinamis.
Menurut Globo, Joao Pedro muncul di urutan teratas daftar incaran Barca bersama Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Setelah memastikan gelar juara Spanyol pada Minggu lalu, Deco ingin mempercepat negosiasi sebelum fokus dunia sepak bola beralih ke Piala Dunia yang akan datang. Klub berharap dapat mengadakan pertemuan resmi dalam beberapa hari ke depan untuk menilai kelayakan mendatangkan pemain Brasil tersebut ke Catalonia.
Harga yang sangat mahal untuk bintang Chelsea
Harga transfer Joao Pedro tidak akan murah. Indikasi awal menunjukkan bahwa nilai transfernya bisa mencapai angka €100 juta, termasuk biaya tetap dan bonus berdasarkan performa. Namun, Chelsea diperkirakan akan bersikap tegas terkait pemain berusia 24 tahun ini, yang telah menjadi ujung tombak serangan mereka sejak didatangkan dari Brighton seharga €70 juta pada awal musim.
Meskipun performa Chelsea tidak konsisten di Liga Premier, penyerang asal Brasil ini telah menikmati musim debut yang produktif di Stamford Bridge. Dalam 51 penampilan di semua kompetisi, ia telah mencetak 23 gol dan memberikan sembilan assist sambil memainkan peran kunci dalam kemenangan klub di Piala Dunia Antarklub. Petinggi Chelsea tetap enggan menjual pemain yang akhirnya memecahkan masalah lama mereka di posisi nomor sembilan.
Penentuan waktu yang strategis menjelang final Piala FA
Barcelona saat ini sedang menunggu Chelsea menyelesaikan musim domestiknya sebelum melanjutkan ke tahap negosiasi berikutnya. Klub asal London itu akan menghadapi Manchester City di final Piala FA di Wembley pada Sabtu ini, dan setelah itu perhatian diperkirakan akan langsung beralih ke bursa transfer.
Raksasa Catalan tersebut mungkin memiliki keunggulan signifikan dalam negosiasi karena kegagalan Chelsea lolos ke Liga Champions. Meskipun Joao Pedro telah beradaptasi dengan baik di London, daya tarik bermain di kompetisi teratas Eropa bagi juara Spanyol saat ini bisa menjadi faktor penentu. Akibatnya, Barcelona bertekad untuk memastikan kesepakatan tersebut sudah matang sebelum Piala Dunia dimulai.
Blues berupaya menyelamatkan musim yang penuh gejolak
Chelsea telah menjalani musim yang penuh gejolak sejak meraih gelar juara Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Ambisi mereka di kancah Eropa terhenti di babak 16 besar Liga Champions setelah menelan kekalahan telak dengan agregat 8-2 dari Paris Saint-Germain. Saat ini berada di peringkat kesembilan Liga Premier dengan 49 poin, The Blues menaruh harapan pada gelar juara Piala FA untuk menyelamatkan musim yang secara keseluruhan mengecewakan.