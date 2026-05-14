Barcelona sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Joao Pedro dari Chelsea sebagai calon pengganti Robert Lewandowski

Direktur olahraga Barcelona, Deco, bergerak cepat untuk mencari pengganti berkualitas tinggi bagi Lewandowski, mengingat pemain internasional Polandia itu diperkirakan akan hengkang dari Spotify Camp Nou pada musim panas ini. Laporan dari Polandia menyebutkan bahwa Al-Hilal telah mengajukan tawaran yang "tak terbantahkan" untuk pemain berusia 35 tahun tersebut, sehingga memaksa juara La Liga yang baru saja dinobatkan itu untuk menjajaki pasar guna mencari penerus yang muda dan dinamis.

Menurut Globo, Joao Pedro muncul di urutan teratas daftar incaran Barca bersama Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Setelah memastikan gelar juara Spanyol pada Minggu lalu, Deco ingin mempercepat negosiasi sebelum fokus dunia sepak bola beralih ke Piala Dunia yang akan datang. Klub berharap dapat mengadakan pertemuan resmi dalam beberapa hari ke depan untuk menilai kelayakan mendatangkan pemain Brasil tersebut ke Catalonia.