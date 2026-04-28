Barcelona sedang melakukan pembicaraan dengan Manchester United terkait kesepakatan peminjaman Marcus Rashford untuk kedua kalinya setelah mendapat persetujuan dari Hansi Flick
Flick menyetujui penundaan
Flick telah menyetujui rencana untuk mempertahankan Rashford di Barcelona selama satu musim lagi. Pelatih tersebut tetap yakin akan nilai sang penyerang dalam skema taktisnya, meskipun Rashford belakangan ini kesulitan mendapatkan tempat starter secara konsisten. Meskipun laporan sebelumnya mengindikasikan kemungkinan kembalinya Rashford ke Old Trafford, dukungan dari Flick telah mengubah sikap klub untuk mempertahankannya di Spanyol.
Keputusan ini diambil setelah Rashford berkontribusi pada dominasi Barcelona di liga, dengan mencetak gol ke-13 musim ini dalam kemenangan 2-0 atas Getafe baru-baru ini. Rashford sendiri dilaporkan memilih untuk tetap tinggal di Catalonia daripada kembali ke Liga Premier.
Menegosiasikan persyaratan pinjaman
Barcelona akan menolak untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai €30 juta yang tercantum dalam perjanjian awal. Sebagai gantinya, klub ini memprioritaskan peminjaman sementara untuk kedua kalinya guna mengelola batasan keuangannya sambil tetap mempertahankan kedalaman lini serang. Jika Manchester United bersikeras untuk melakukan transfer permanen, Barcelona kemungkinan akan meminta potongan harga yang signifikan. Pakar transfer Florian Plettenburg merinci perkembangan negosiasi saat ini.
"Diketahui bahwa Barcelona sedang mendesak untuk meminjam Marcus Rashford untuk kedua kalinya," tulis Pletternberg di X. "Pembicaraan dengan Manchester United sedang berlangsung. Barcelona saat ini tidak ingin menggunakan opsi pembelian senilai €30 juta - idealnya peminjaman kedua, jika tidak, mereka ingin menegosiasikan penurunan biaya. Bagaimanapun juga, Rashford harus tetap tinggal. Disetujui oleh Hansi Flick."
Peran taktis dan kinerja
Upaya untuk meminjam pemain baru ini menandai perubahan arah bagi jajaran petinggi klub. Peran Rashford yang semakin memudar selama musim semi memicu rumor bahwa masa baktinya telah berakhir, terutama karena ia kesulitan menggeser posisi para pemain inti yang sudah mapan. Namun, Flick yakin Rashford memiliki profil fisik dan keserbagunaan tertentu yang tetap berguna bagi rotasi skuad di berbagai kompetisi.
Rashford telah mencetak 13 gol dan 13 assist dalam 45 penampilan musim ini, membuktikan produktivitasnya meskipun sering masuk dan keluar dari susunan pemain inti. Barcelona berharap bahwa pramusim penuh di bawah bimbingan Flick akan memungkinkan sang penyerang menemukan performa konsisten yang ia tunjukkan selama bulan-bulan awalnya di klub. Pemain tersebut tetap termotivasi untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari proyek jangka panjang di Camp Nou.
Dilema transfer United
Man Utd dihadapkan pada pilihan terkait pemain lulusan akademi mereka, yang kontraknya akan segera berakhir. Klub perlu mengumpulkan dana segera untuk perkuatan skuad musim panas, sehingga penjualan permanen menjadi opsi yang lebih disukai untuk menghindari anjloknya nilai pasar sang pemain. United dilaporkan enggan menyetujui peminjaman lagi tanpa klausul pembelian wajib.
Pembicaraan yang sedang berlangsung mencari kompromi yang memenuhi kebutuhan United akan dana dan anggaran Barcelona yang terbatas. Bagi Rashford, tetap bertahan di La Liga tampaknya menjadi hasil yang paling mungkin, karena ia kemungkinan besar tidak akan masuk dalam rencana jangka pendek di Old Trafford. Keputusan diharapkan tercapai sebelum jendela transfer musim panas dibuka agar kedua klub dapat menyelesaikan anggaran transfer masing-masing.