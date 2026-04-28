Barcelona sedang melakukan pembicaraan dengan Manchester United terkait kesepakatan peminjaman Marcus Rashford untuk kedua kalinya setelah mendapat persetujuan dari Hansi Flick

Flick telah menyetujui rencana untuk mempertahankan Rashford di Barcelona selama satu musim lagi. Pelatih tersebut tetap yakin akan nilai sang penyerang dalam skema taktisnya, meskipun Rashford belakangan ini kesulitan mendapatkan tempat starter secara konsisten. Meskipun laporan sebelumnya mengindikasikan kemungkinan kembalinya Rashford ke Old Trafford, dukungan dari Flick telah mengubah sikap klub untuk mempertahankannya di Spanyol.

Keputusan ini diambil setelah Rashford berkontribusi pada dominasi Barcelona di liga, dengan mencetak gol ke-13 musim ini dalam kemenangan 2-0 atas Getafe baru-baru ini. Rashford sendiri dilaporkan memilih untuk tetap tinggal di Catalonia daripada kembali ke Liga Premier.