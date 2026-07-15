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Barcelona sangat marah kepada Ronald Koeman dan timnas Belanda karena klub Spanyol itu merasa telah ditipu terkait cedera Frenkie de Jong
Staf medis Barcelona prihatin dengan kondisi De Jong
Harapan memang tidak terlalu tinggi saat De Jong kembali ke Ciutat Esportiva pada hari Senin, namun kenyataannya jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan siapa pun di Barcelona. Gelandang yang semula diberi izin cuti hingga 20 Juli itu memutuskan untuk kembali lebih awal agar lutut kanannya diperiksa oleh tim medis klub akibat pembengkakan parah. Setelah pertemuan awal dengan pelatih kepala Hansi Flick, tim medis melakukan pemeriksaan yang menunjukkan sendi yang sama sekali tidak stabil.
Menurut surat kabar Spanyol AS, situasinya begitu parah sehingga para dokter menduga adanya kerusakan ligamen; namun, pendarahan internal membuat pemindaian MRI tidak dapat segera dilakukan. Klub kini harus menunggu beberapa hari hingga peradangan mereda sebelum mereka dapat mengetahui secara pasti sejauh mana cedera tersebut. Kesan awal telah membuat klub terkejut mengenai kondisi fisik sang pemain.
- AFP
Ketegangan meningkat terkait dugaan kesalahan pengelolaan oleh Belanda
Klub raksasa Catalan itu merasa sengaja ditipu oleh petinggi tim Oranje. Meskipun Barcelona mengetahui bahwa De Jong telah menerima dua suntikan agar bisa bermain dalam pertandingan-pertandingan terakhir melawan Tunisia dan Maroko, mereka tidak diberi tahu mengenai sejauh mana sebenarnya masalah tersebut. Ada kecurigaan yang semakin menguat di Camp Nou bahwa De Jong bermain dalam kondisi cedera parah saat melawan Maroko — pertandingan yang berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan akhirnya membuat Belanda tersingkir di babak 32 besar melalui adu penalti — yang kemungkinan besar memperparah cedera tersebut secara eksponensial.
“Kita akan lihat bagaimana Koeman dan Frenkie menjelaskan masalah besar ini,” kata sumber dari dalam Barcelona kepada surat kabar Spanyol tersebut, yang menyoroti rasa frustrasi yang mendalam di klub. Dewan direksi merasa ada kasus kelalaian yang jelas, dengan mengklaim bahwa tim nasional memprioritaskan hasil jangka pendek daripada kesehatan jangka panjang sang pemain.
Koeman dan De Jong jadi sorotan
Hubungan antara Barcelona dan Koeman memang sudah tegang, dan perkembangan terbaru ini kembali memicu perselisihan lama. Pihak klub belum melupakan kritik terbuka Koeman terkait penanganan kondisi kebugaran De Jong pada akhir musim 2023-24, yang pada akhirnya membuat sang pemain kehilangan tempat di Kejuaraan Eropa. Kini, keadaan berbalik, dengan pejabat Barca mempertanyakan mengapa staf asal Belanda itu mengambil “risiko yang tidak dapat diterima” tersebut.
Bukan hanya staf pelatih yang menjadi sorotan; De Jong sendiri berada di tengah badai kritik karena gagal mengkomunikasikan keterbatasannya. Klub percaya bahwa sang pemain seharusnya tahu kapan harus berhenti daripada memaksakan diri menahan rasa sakit, sebuah keputusan yang kini berpotensi membuatnya absen selama empat hingga enam bulan jika operasi diperlukan.
- AFP
Masalah kesehatan dan ketakutan akan operasi
Ada juga kemarahan yang cukup besar yang ditujukan kepada tim medis Belanda, yang sebelumnya telah meyakinkan Barcelona bahwa situasi sudah terkendali dan bahwa suntikan diberikan di bawah pengawasan ketat. Hasil yang terlihat pekan ini menunjukkan sebaliknya, sehingga membuat Barca meyakini bahwa gelandang tersebut dipaksa untuk berupaya melampaui batas kewajaran.
Jika hasil tes akhir mengonfirmasi skenario terburuk, operasi akan menjadi satu-satunya pilihan untuk menstabilkan lututnya. Prosedur semacam itu secara efektif akan membuat De Jong absen selama paruh pertama musim ini, sehingga Flick kehilangan salah satu pilar utamanya tepat saat masa jabatannya baru dimulai. Gelandang asal Belanda itu berperan penting musim lalu, dengan tampil dalam 38 pertandingan di semua kompetisi untuk Barcelona, mencetak satu gol, dan memberikan delapan assist untuk membantu klub tersebut merebut gelar La Liga.
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