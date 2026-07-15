Barcelona sangat marah kepada Ronald Koeman dan timnas Belanda karena klub Spanyol itu merasa telah ditipu terkait cedera Frenkie de Jong

Harapan memang tidak terlalu tinggi saat De Jong kembali ke Ciutat Esportiva pada hari Senin, namun kenyataannya jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan siapa pun di Barcelona. Gelandang yang semula diberi izin cuti hingga 20 Juli itu memutuskan untuk kembali lebih awal agar lutut kanannya diperiksa oleh tim medis klub akibat pembengkakan parah. Setelah pertemuan awal dengan pelatih kepala Hansi Flick, tim medis melakukan pemeriksaan yang menunjukkan sendi yang sama sekali tidak stabil.

Menurut surat kabar Spanyol AS, situasinya begitu parah sehingga para dokter menduga adanya kerusakan ligamen; namun, pendarahan internal membuat pemindaian MRI tidak dapat segera dilakukan. Klub kini harus menunggu beberapa hari hingga peradangan mereda sebelum mereka dapat mengetahui secara pasti sejauh mana cedera tersebut. Kesan awal telah membuat klub terkejut mengenai kondisi fisik sang pemain.