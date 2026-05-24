Uli Hoeneß 2026
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

"Barcelona sama sekali tidak punya uang": Bos Bayern, Uli Hoeneß, melontarkan sindiran tajam ke arah Katalonia

Presiden Kehormatan Bayern München, Uli Hoeneß, pada Sabtu malam tidak hanya memuji habis-habisan pahlawan Piala FCB, Harry Kane, tetapi juga menyindir juara Spanyol, FC Barcelona, dalam kesempatan tersebut.

Pemilik klub juara Bundesliga itu menjadi sorotan media selama berjam-jam pada hari pertandingan final.

  • Awalnya melalui sebuah wawancara yang menarik di majalah *Der Spiegel*, di mana ia antara lain menekankan keraguannya terhadap kelanjutan kerja Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl. Kemudian ia melontarkan sindiran tajam kepada calon pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, yang menonton final piala antara Bayern dan VfB Stuttgart di tempat atas undangan pihak Stuttgart. Dan kemudian Hoeneß juga mengkritik para pendukung kedua tim, yang memanfaatkan pertandingan final tersebut untuk secara massal mengkritik DFB dan masing-masing menyuguhkan pertunjukan kembang api yang hebat.

    Namun, itu belum cukup. Setelah kemenangan 3-0 klubnya, Hoeneß tampil dalam wawancara di ARD dan awalnya memuji Harry Kane, pencetak tiga gol Bayern, dengan sangat tinggi. "Itu adalah transfer terbaik yang pernah kami lakukan," tegas pria berusia 74 tahun itu. Pernyataan yang luar biasa, jika kita melihat banyaknya bintang yang pernah didatangkan ke Säbener Straße di masa lalu. FCB merekrut Kane pada 2023 dengan biaya transfer hampir 100 juta euro.

  Uli Hoeneß

    Uli Hoeneß: "FC Bayern bukanlah klub yang menjual pemainnya"

    Mengingat musim yang luar biasa yang ditorehkan kapten tim nasional Inggris tersebut (68 poin dalam 51 pertandingan), penjualan pemain ini bukanlah opsi bagi The Reds. "Tentu saja tidak. FC Bayern adalah klub pembeli. Bukan klub penjual," kata Hoeneß sambil menanggapi rumor bahwa FC Barcelona dikabarkan mengincar Kane sebagai calon pengganti Robert Lewandowski (kontraknya tidak akan diperpanjang). "Lagipula, Barcelona sama sekali tidak punya uang. Begitulah awalnya."

    Klub Catalan tersebut telah dilanda masalah keuangan dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa kali mengalami kesulitan mendaftarkan pemain baru untuk kompetisi karena batasan gaji LaLiga. Namun, situasi kini telah membaik dan menjelang musim baru, juara Spanyol tersebut kembali ke apa yang disebut "aturan 1:1", yang berarti tidak ada lagi pembatasan di bursa transfer.

    Kane pun merasa tersanjung atas pujian khusus dari Hoeneß. "Tentu saja menyenangkan mendengar hal seperti itu. Banyak pemain hebat yang pernah bermain untuk klub ini, jadi saya merasa terhormat. Ini adalah langkah besar bagi saya dan keluarga saya. Saya merasa menjadi bagian dari sejarah klub ini."

    Pemain berusia 32 tahun itu pun melanjutkan dengan antusias: "Saya benar-benar bahagia. Kami memiliki tim yang fantastis, mungkin yang terbaik di Eropa, serta pelatih yang hebat. Saya menikmati waktu saya di sini. Malam-malam seperti inilah alasan saya datang ke sini."

    Kontrak Kane di Bayern masih berlaku hingga 2027, klubnya berencana untuk memperpanjangnya lebih awal. Direktur Olahraga Max Eberl kembali menegaskan bahwa pembicaraan akan diintensifkan setelah musim ini berakhir. Dengan tujuan, jika memungkinkan, untuk mengumumkan kesepakatan tersebut sebelum Piala Dunia.

  FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026

    Transfer-transfer termahal FC Bayern

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Harry KanePenyerangTottenham Hotspur202395 juta euro
    Lucas HernandezPertahananAtletico Madrid201980 juta euro
    Luis DiazSeranganFC Liverpool202570 juta euro
    Matthijs de LigtPertahananJuventus202267 juta euro
    Michael OliseSeranganCrystal Palace202453 juta euro