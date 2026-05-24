Awalnya melalui sebuah wawancara yang menarik di majalah *Der Spiegel*, di mana ia antara lain menekankan keraguannya terhadap kelanjutan kerja Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl. Kemudian ia melontarkan sindiran tajam kepada calon pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, yang menonton final piala antara Bayern dan VfB Stuttgart di tempat atas undangan pihak Stuttgart. Dan kemudian Hoeneß juga mengkritik para pendukung kedua tim, yang memanfaatkan pertandingan final tersebut untuk secara massal mengkritik DFB dan masing-masing menyuguhkan pertunjukan kembang api yang hebat.

Namun, itu belum cukup. Setelah kemenangan 3-0 klubnya, Hoeneß tampil dalam wawancara di ARD dan awalnya memuji Harry Kane, pencetak tiga gol Bayern, dengan sangat tinggi. "Itu adalah transfer terbaik yang pernah kami lakukan," tegas pria berusia 74 tahun itu. Pernyataan yang luar biasa, jika kita melihat banyaknya bintang yang pernah didatangkan ke Säbener Straße di masa lalu. FCB merekrut Kane pada 2023 dengan biaya transfer hampir 100 juta euro.