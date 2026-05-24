Pemilik klub juara Bundesliga itu menjadi sorotan media selama berjam-jam pada hari pertandingan final.
"Barcelona sama sekali tidak punya uang": Bos Bayern, Uli Hoeneß, melontarkan sindiran tajam ke arah Katalonia
Awalnya melalui sebuah wawancara yang menarik di majalah *Der Spiegel*, di mana ia antara lain menekankan keraguannya terhadap kelanjutan kerja Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl. Kemudian ia melontarkan sindiran tajam kepada calon pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, yang menonton final piala antara Bayern dan VfB Stuttgart di tempat atas undangan pihak Stuttgart. Dan kemudian Hoeneß juga mengkritik para pendukung kedua tim, yang memanfaatkan pertandingan final tersebut untuk secara massal mengkritik DFB dan masing-masing menyuguhkan pertunjukan kembang api yang hebat.
Namun, itu belum cukup. Setelah kemenangan 3-0 klubnya, Hoeneß tampil dalam wawancara di ARD dan awalnya memuji Harry Kane, pencetak tiga gol Bayern, dengan sangat tinggi. "Itu adalah transfer terbaik yang pernah kami lakukan," tegas pria berusia 74 tahun itu. Pernyataan yang luar biasa, jika kita melihat banyaknya bintang yang pernah didatangkan ke Säbener Straße di masa lalu. FCB merekrut Kane pada 2023 dengan biaya transfer hampir 100 juta euro.
Uli Hoeneß: "FC Bayern bukanlah klub yang menjual pemainnya"
Mengingat musim yang luar biasa yang ditorehkan kapten tim nasional Inggris tersebut (68 poin dalam 51 pertandingan), penjualan pemain ini bukanlah opsi bagi The Reds. "Tentu saja tidak. FC Bayern adalah klub pembeli. Bukan klub penjual," kata Hoeneß sambil menanggapi rumor bahwa FC Barcelona dikabarkan mengincar Kane sebagai calon pengganti Robert Lewandowski (kontraknya tidak akan diperpanjang). "Lagipula, Barcelona sama sekali tidak punya uang. Begitulah awalnya."
Klub Catalan tersebut telah dilanda masalah keuangan dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa kali mengalami kesulitan mendaftarkan pemain baru untuk kompetisi karena batasan gaji LaLiga. Namun, situasi kini telah membaik dan menjelang musim baru, juara Spanyol tersebut kembali ke apa yang disebut "aturan 1:1", yang berarti tidak ada lagi pembatasan di bursa transfer.
Harry Kane dikabarkan akan memperpanjang kontraknya di FC Bayern
Kane pun merasa tersanjung atas pujian khusus dari Hoeneß. "Tentu saja menyenangkan mendengar hal seperti itu. Banyak pemain hebat yang pernah bermain untuk klub ini, jadi saya merasa terhormat. Ini adalah langkah besar bagi saya dan keluarga saya. Saya merasa menjadi bagian dari sejarah klub ini."
Pemain berusia 32 tahun itu pun melanjutkan dengan antusias: "Saya benar-benar bahagia. Kami memiliki tim yang fantastis, mungkin yang terbaik di Eropa, serta pelatih yang hebat. Saya menikmati waktu saya di sini. Malam-malam seperti inilah alasan saya datang ke sini."
Kontrak Kane di Bayern masih berlaku hingga 2027, klubnya berencana untuk memperpanjangnya lebih awal. Direktur Olahraga Max Eberl kembali menegaskan bahwa pembicaraan akan diintensifkan setelah musim ini berakhir. Dengan tujuan, jika memungkinkan, untuk mengumumkan kesepakatan tersebut sebelum Piala Dunia.
Transfer-transfer termahal FC Bayern
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Harry Kane Penyerang Tottenham Hotspur 2023 95 juta euro Lucas Hernandez Pertahanan Atletico Madrid 2019 80 juta euro Luis Diaz Serangan FC Liverpool 2025 70 juta euro Matthijs de Ligt Pertahanan Juventus 2022 67 juta euro Michael Olise Serangan Crystal Palace 2024 53 juta euro