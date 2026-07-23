Dengan dirinya, Barcelona menuntaskan penguatan di bursa transfer untuk sektor para pemain sayap ofensif, dengan kepastian bertahannya Raphinha dan Yamal serta kepergian Rashford, yang untuknya Blaugrana memutuskan tidak mengeluarkan 30 juta euro yang telah disepakati dengan Manchester United untuk mengaktifkan hak tebus yang termasuk dalam status pinjaman musim lalu. Kini perhatian juara Spanyol itu akan diarahkan ke bursa transfer keluar, yang diperlukan untuk membiayai pembelian setidaknya satu bek tengah (nama Aymeric Laporte berada di posisi teratas dalam daftar) dan seorang penyerang sebagai pengganti Lewandowski. Julian Alvarez dari Atletico Madrid tetap menjadi impian besar presiden Laporta.