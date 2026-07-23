Setelah mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle seharga 80 juta euro, Barcelona resmi mengumumkan rekrutan keduanya pada musim panas ini. Melalui kanal resminya, klub Spanyol itu mengumumkan kedatangan winger kelahiran 2002 Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund.
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Barcelona resmi mengumumkan rekrutan kedua musim panas ini: Karem Adeyemi datang dari Borussia Dortmund, berapa biayanya
ANGKANYA
Operasi ini rampung dengan biaya tetap sebesar 22 juta euro, ditambah 7 juta euro lainnya dalam bentuk bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan. Pemain Jerman itu mengikatkan diri dengan Barcelona lewat kontrak hingga 30 Juni 2031. Adeyemi, yang mengawali langkah pertamanya di akademi Bayern Munich dan Unterhacking sebelum pindah ke Leipzig, menutup petualangannya di Borussia Dortmund, tempat ia bermain dari 2022 hingga 2026, setelah mencatatkan 146 penampilan dan 36 gol.
BURSA TRANSFER BARCELONA
Dengan dirinya, Barcelona menuntaskan penguatan di bursa transfer untuk sektor para pemain sayap ofensif, dengan kepastian bertahannya Raphinha dan Yamal serta kepergian Rashford, yang untuknya Blaugrana memutuskan tidak mengeluarkan 30 juta euro yang telah disepakati dengan Manchester United untuk mengaktifkan hak tebus yang termasuk dalam status pinjaman musim lalu. Kini perhatian juara Spanyol itu akan diarahkan ke bursa transfer keluar, yang diperlukan untuk membiayai pembelian setidaknya satu bek tengah (nama Aymeric Laporte berada di posisi teratas dalam daftar) dan seorang penyerang sebagai pengganti Lewandowski. Julian Alvarez dari Atletico Madrid tetap menjadi impian besar presiden Laporta.
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