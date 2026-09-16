Barcelona memastikan kemenangan keenam beruntun mereka di La Liga musim ini dengan kemenangan telak 7-2 atas Racing Santander. Tim asuhan Flick terbukti terlalu kuat bagi tim tamu mereka dalam penampilan kandang yang memukau.

Tuan rumah yang tampil tanpa henti sama sekali tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka di lapangan. Baru delapan menit laga berjalan, Joao Cancelo membuka skor dengan cara spektakuler dan memuaskan para pendukung tuan rumah.

Pemain internasional Portugal itu melepaskan tembakan sensasional dari jarak 25 yard. Upaya kerasnya menghantam masuk melalui bagian bawah mistar gawang dan menjadi penanda bagi sore yang menghasilkan sangat banyak gol.