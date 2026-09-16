AFP
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Barcelona pesta tujuh gol! Hat-trick Raphinha dan gol spektakuler Joao Cancelo menjaga start sempurna di La Liga bagi tim asuhan Hansi Flick
Barcelona mempertahankan awal sempurna di kompetisi domestik
Barcelona memastikan kemenangan keenam beruntun mereka di La Liga musim ini dengan kemenangan telak 7-2 atas Racing Santander. Tim asuhan Flick terbukti terlalu kuat bagi tim tamu mereka dalam penampilan kandang yang memukau.
Tuan rumah yang tampil tanpa henti sama sekali tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka di lapangan. Baru delapan menit laga berjalan, Joao Cancelo membuka skor dengan cara spektakuler dan memuaskan para pendukung tuan rumah.
Pemain internasional Portugal itu melepaskan tembakan sensasional dari jarak 25 yard. Upaya kerasnya menghantam masuk melalui bagian bawah mistar gawang dan menjadi penanda bagi sore yang menghasilkan sangat banyak gol.
- AFP
Raphinha memimpin lini serang
Raphinha dengan cepat menjadi pusat perhatian untuk menggandakan keunggulan Barcelona pada pertengahan babak pertama. Penyerang asal Brasil itu memenangkan penalti setelah dilanggar Pedro Felipe dan dengan percaya diri menuntaskan tendangan dari titik putih tersebut.
Santander sempat mengganggu ritme tim tuan rumah ketika Maguette Gueye mengontrol bola dengan sangat baik sebelum mencongkelnya ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2-1. Namun, Barcelona dengan cepat memulihkan keunggulan dua gol mereka ketika tembakan keras Cancelo membentur Asier Villalibre dengan deras sebelum masuk ke gawang.
Sebelum peluit turun minum berbunyi, Raphinha kembali mencetak gol untuk membuat skor menjadi 4-1. Sang winger menyelesaikannya dengan klinis setelah menyambar umpan akurat dari rekan setimnya, Dani Olmo.
Drama dan kesalahan menciptakan ketegangan
Babak pertama yang penuh aksi nyaris menghasilkan gol kelima Blaugrana sebelum jeda. Lamine Yamal maju untuk mengeksekusi penalti, tetapi upayanya digagalkan dengan gemilang oleh kiper Santander, Julen Agirrezabala.
Setelah jeda, sebuah kesalahan bertahan yang mengejutkan memberi tim tamu secercah harapan secara tiba-tiba. Wojciech Szczesny, yang menggantikan Joan Garcia yang cedera saat turun minum, melakukan kelengahan fatal dalam konsentrasinya.
Kiper veteran itu kehilangan penguasaan bola di area pertahanannya sendiri. Yassir Zabiri langsung memanfaatkan kesalahan ceroboh tersebut dan dengan tenang menyelesaikan peluang untuk menipiskan ketertinggalan menjadi 4-2.
- AFP
Pasukan Flick mengamankan posisi puncak
Harapan yang masih tersisa akan comeback ajaib Santander dengan cepat sirna. Raphinha menuntaskan hat-trick-nya lewat satu penalti tegas lainnya, memperlebar keunggulan menjadi 5-2 dan membuat pertandingan benar-benar di luar jangkauan.
Pemain pengganti Gabriel Jesus kemudian ikut mencatatkan nama di papan skor, dengan tenang melepaskan bola ke pojok jauh gawang untuk mengubah skor menjadi 6-2. Yamal akhirnya mendapatkan gol yang layak ia raih sesaat kemudian, dengan menuntaskan serangan balik mematikan untuk melengkapi kemenangan telak tujuh gol itu.
Kemenangan meyakinkan ini memastikan Barcelona tetap menjadi satu-satunya klub kasta tertinggi Spanyol yang memiliki rekor kemenangan sempurna musim ini. Skuad Flick yang tak terbendung berdiri bangga di puncak klasemen La Liga, sementara Santander untuk sementara menempati peringkat kesepuluh.
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