Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Barcelona pernah mengajukan tawaran kepada Kylian Mbappé sebelum merekrut Ousmane Dembélé untuk menggantikan Neymar, ungkap mantan presiden klub

Mantan presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, mengungkapkan bahwa klub raksasa Catalan itu telah mengajukan tawaran resmi untuk Kylian Mbappé setelah kepergian Neymar ke Paris Saint-Germain. Pengakuan mengejutkan ini mengungkap situasi yang penuh ketegangan pada musim panas 2017, ketika Blaugrana harus mencari bintang top untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian pemain Brasil tersebut yang memecahkan rekor transfer.

  • Mbappe menjadi sorotan setelah kejutan Neymar

    Dalam wawancara eksklusif dengan SER, mantan presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu membongkar upaya klub untuk merekrut Mbappé.

    Hal ini terjadi setelah kepergian mengejutkan Neymar, yang meninggalkan Camp Nou untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain dalam kesepakatan senilai €222 juta yang memecahkan rekor dunia dan menggemparkan dunia sepak bola.

    Bartomeu mengakui bahwa klub tidak siap menghadapi kepergian pemain Brasil tersebut, dengan menyatakan: “Kepergian Neymar merupakan kejutan bagi klub; kami tidak ingin dia pergi.”

    Kepergian tersebut memaksa dewan direksi untuk mencari talenta paling menjanjikan di pasar, dengan Mbappe, yang saat itu masih di Monaco, muncul sebagai target utama.

    Mengapa Barcelona memilih Dembélé daripada Mbappé

    Meskipun Mbappé akhirnya direkrut oleh PSG, Barcelona pada awalnya telah menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan pemain Prancis itu ke Catalonia. Bartomeu menjelaskan bahwa klub melakukan upaya secara bersamaan untuk merekrut Mbappé dan Dembélé, namun pada akhirnya menyerahkan keputusan kepada staf pelatih.

    Mantan presiden tersebut merinci prosesnya, dengan mengatakan: “Setelah itu, kami mulai mencari penggantinya. Kami mengajukan tawaran untuk Mbappe dan tawaran lain untuk Dembele. Staf pelatih lebih memilih Dembele.”

    Preferensi dari departemen teknis inilah yang membuat Barca akhirnya menyepakati kesepakatan senilai €105 juta ditambah bonus dengan Borussia Dortmund untuk Dembele, alih-alih terus mengejar bintang Monaco tersebut.

  • Realitas finansial di balik kesepakatan Mbappé

    Meskipun klub menunjukkan minat, persyaratan finansial dari potensi transfer Mbappé terasa sangat berat. Bartomeu menjelaskan bahwa meskipun minat tersebut bersifat resmi, harga yang diminta oleh klub Ligue 1 itu merupakan hambatan yang tak bisa dinegosiasikan, yang pada akhirnya berhasil diatasi oleh PSG.

    Merefleksikan negosiasi tersebut, Bartomeu berkata: “Itu bukanlah tawaran dalam arti sebenarnya. Mereka akan berkata kepada Anda: dia bernilai €180 juta. Jika Anda menginginkan Mbappe, harganya €180 juta, dan Paris membayarnya.”

    Selisih harga yang signifikan dan keyakinan staf teknis mengenai profil Dembele membuat Barcelona mengalihkan fokus mereka dari bintang masa depan Real Madrid tersebut.

    Belajar dari perekrutan Luis Suarez

    Bartomeu juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membahas filosofinya mengenai perekrutan pemain selama masa jabatannya. Ia mencatat bahwa ia jarang ikut campur dalam keputusan-keputusan olahraga, dengan menyebut kritik yang diterimanya setelah mendatangkan Luis Suarez dari Liverpool sebagai titik balik dalam pendekatan administratifnya. Pemain asal Uruguay itu didatangkan dari Liverpool meskipun memiliki reputasi yang kontroversial, namun ia kemudian berhasil meraih gelar Liga Champions dan empat gelar La Liga bersama klub tersebut.

    “Satu-satunya keputusan yang saya ambil sebagai presiden atau sebagai administrator, dan yang saya pertahankan dengan gigih, adalah perekrutan Suarez,” jelas Bartomeu. “Saya dikritik habis-habisan oleh semua media, jadi saya belajar bahwa presiden atau administrator tidak boleh ikut campur dalam urusan olahraga. Kita harus mempercayai staf teknis, direktur olahraga, dan para pelatih; merekalah yang memutuskan perekrutan.”