Raksasa Catalan itu menjalani periode yang menegangkan pekan ini ketika Raphinha terpaksa ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam laga melawan Australia. Pergantian lebih cepat itu langsung memicu kekhawatiran di Spanyol, dengan ketakutan awal mengarah pada potensi absennya sang penyerang tajam untuk waktu yang cukup lama.

Menurut El Chiringuito, situasi ini memicu kemarahan besar di kubu Barcelona yang ditujukan langsung kepada Ancelotti. Klub itu dikabarkan murka atas ketergantungan besar mantan manajer Real Madrid tersebut pada penyerang mereka sepanjang jeda internasional.

Ancelotti memilih untuk membiarkan Raphinha tetap berada di lapangan sepanjang laga persahabatan pertama melawan Australia sebelum kembali memainkannya sebagai starter pada pertandingan kedua. Jadwal tanpa henti ini pada akhirnya berujung pada penarikan sang penyerang di babak pertama.



