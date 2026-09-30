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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Barcelona murka kepada Carlo Ancelotti setelah cedera Raphinha memicu kekhawatiran saat bertugas bersama Brasil

Barcelona
C. Ancelotti
Raphinha
Brazil
Australia vs Brazil
Friendlies
LaLiga

Barcelona dibuat cemas soal kebugaran Raphinha setelah sang winger mendapat cedera yang mengkhawatirkan saat membela Brasil. Raksasa Catalan itu dikabarkan sangat marah dengan cara pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengelola beban bermain bintang mereka selama jeda internasional yang padat.

  • FBL-AUS-BRA-FRIENDLYAFP

    Raphinha mengalami kekhawatiran cedera saat melawan Australia

    Raksasa Catalan itu menjalani periode yang menegangkan pekan ini ketika Raphinha terpaksa ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam laga melawan Australia. Pergantian lebih cepat itu langsung memicu kekhawatiran di Spanyol, dengan ketakutan awal mengarah pada potensi absennya sang penyerang tajam untuk waktu yang cukup lama.

    Menurut El Chiringuito, situasi ini memicu kemarahan besar di kubu Barcelona yang ditujukan langsung kepada Ancelotti. Klub itu dikabarkan murka atas ketergantungan besar mantan manajer Real Madrid tersebut pada penyerang mereka sepanjang jeda internasional.

    Ancelotti memilih untuk membiarkan Raphinha tetap berada di lapangan sepanjang laga persahabatan pertama melawan Australia sebelum kembali memainkannya sebagai starter pada pertandingan kedua. Jadwal tanpa henti ini pada akhirnya berujung pada penarikan sang penyerang di babak pertama.


  • Ancelotti mengabaikan cedera dalam konferensi pers usai pertandingan

    Frustrasi di Camp Nou semakin memuncak akibat sikap Ancelotti setelah pertandingan. Dalam sesi konferensi pers usai laga, sang manajer sama sekali tidak menyinggung kondisi kebugaran Raphinha maupun alasan di balik penarikannya lebih awal.

    Alih-alih membahas pergantian paksa tersebut, pelatih itu justru memilih memusatkan konferensi persnya untuk melontarkan pujian kepada Vinicius Jr. Sikap yang dianggap meremehkan potensi cedera serius pada salah satu pemain kunci klub itu hanya semakin memperdalam kekesalan di jajaran petinggi Barcelona.


  • Riwayat cedera paha kanan memicu kekhawatiran besar

    Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) dengan cepat merilis pernyataan yang mengonfirmasi bahwa tes pencitraan menunjukkan edema otot "kecil". Menurut laporan, keputusan untuk memulangkan penyerang itu ke Catalonia disepakati bersama sebagai langkah pencegahan ketat untuk mencegah kerusakan otot lebih lanjut.

    Kekhawatiran ini sangat mengkhawatirkan bagi Barcelona mengingat riwayat medis sang pemain belakangan ini. Raphinha absen lebih dari 150 hari musim lalu setelah mengalami empat cedera terpisah di paha kanan yang persis sama, termasuk harus ditarik keluar saat menghadapi Haiti di Piala Dunia.

    Sebelum digantikan oleh Endrick saat jeda, winger itu sebenarnya tampil positif. Ia berhasil mengeksekusi penalti dalam kemenangan 4-2 atas Australia, mengakhiri paceklik gol di level internasional yang telah berlangsung lebih dari 500 hari.


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    Barcelona cemas soal ketersediaan untuk laga melawan Getafe

    Brasil kini akan menggelar satu sesi latihan terakhir di Brisbane sebelum bertolak ke arah timur menuju Kolkata untuk laga persahabatan hari Sabtu melawan India. Ancelotti memilih untuk tidak memanggil pengganti bagi kapten pelapisnya itu, meski sebelumnya sudah harus menghadapi cedera Joao Pedro dan Wesley.

    Kembali di Spanyol, Barcelona harus menunggu dengan cemas untuk mengetahui kesiapan penyerang bintang mereka jelang duel La Liga melawan Getafe pada 10 Oktober. Menjaga kebugaran Raphinha menjadi hal yang sangat penting bagi Barcelona, yang sangat bergantung pada performa gemilangnya musim ini, termasuk 12 gol di liga domestik dan dua gol di Liga Champions saat melawan Feyenoord.

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