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Barcelona mulai frustrasi dengan Frenkie de Jong karena sang gelandang terus menolak operasi untuk cedera kaki itu
Ketegangan meningkat terkait penanganan cedera
Menurut SPORT, petinggi klub Catalan itu kian frustrasi terhadap pemain internasional Belanda tersebut, yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan fisik sejak mengalami cedera itu. Cedera tersebut telah menjadi poin pertikaian besar antara sang pemain dan staf medis klub, terutama setelah De Jong kembali ke Catalunya menyusul tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia.
Situasi ini menjadi pukulan signifikan bagi perencanaan taktis Hansi Flick saat ia mempersiapkan musim debutnya sebagai pelatih Barcelona. Tim medis klub telah menyatakan preferensi yang jelas terhadap operasi, karena meyakini itu sebagai satu-satunya cara definitif untuk menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Namun, preferensi De Jong terhadap pendekatan non-invasif diperkirakan akan membuatnya menepi setidaknya selama empat bulan, dengan beberapa perkiraan menyebut ia bisa absen hingga setengah tahun tergantung pada respons tubuhnya terhadap perawatan.
- Getty
Kekecewaan atas prioritas Piala Dunia
Terlepas dari kebuntuan medis yang sedang berlangsung saat ini, ada rasa kecewa yang masih membekas di dalam klub terkait prioritas De Jong dalam dua belas bulan terakhir. Laporan menyebutkan bahwa banyak pihak di kantor Camp Nou merasa pemain berusia 29 tahun itu tidak memberikan kemampuan maksimalnya pada fase akhir musim 2025-26, dengan fokus utamanya tampak tertuju untuk tiba dalam kondisi bugar bersama Belanda di Piala Dunia.
Selama ia kerap absen, posisi starter De Jong yang sebelumnya terjamin mulai terancam oleh talenta-talenta yang tengah naik daun maupun para bintang yang sudah mapan. Meningkatnya peran Marc Bernal dan kembalinya Gavi membuat De Jong tidak lagi menjadi titik sentral yang tak tergantikan dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Faktanya, ia tidak memainkan peran apa pun dalam dua laga terakhir musim domestik sebelum langsung bergabung dengan tim nasional Ronald Koeman.
Faktor Rodri dan implikasi finansial
Waktu dari krisis cedera ini menjadi sangat krusial mengingat Barcelona sedang memburu superstar Manchester City, Rodri. Pemain internasional Spanyol itu secara luas dianggap sebagai prioritas utama klub untuk memperkuat peran gelandang pivot, dan potensi kedatangannya akan secara drastis mengubah posisi De Jong di dalam skuad. Jika Barcelona berhasil mengatasi kendala Financial Fair Play mereka untuk mendatangkan Rodri, lini tengah akan menghadapi situasi "kelebihan penghuni."
Kedatangan Rodri yang diperkirakan akan terjadi, setelah muncul laporan bahwa ia sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan raksasa Catalan itu, menghadirkan persaingan langsung bagi De Jong dengan cara yang belum pernah dilihat klub dalam beberapa tahun terakhir. Kapten Spanyol itu tidak hanya akan mengambil tempat di starting XI, tetapi juga dipandang sebagai mentor ideal bagi sensasi remaja Marc Bernal.
- Getty Images Sport
Masa depan yang tak pasti di Camp Nou
Menjelang musim baru, konsensus umum di lingkungan Ciutat Esportiva adalah bahwa ini sangat mungkin menjadi musim terakhir Frenkie de Jong sebagai pemain Barcelona. Meski klub tidak bisa melepasnya selagi ia masih cedera, retaknya kepercayaan terkait penanganan cederanya telah mempercepat pembahasan mengenai masa depannya dalam jangka panjang. Jika ia sepenuhnya bugar, sejumlah sumber menyebut ia mungkin sudah dimasukkan ke daftar transfer bersama gelandang lain seperti Marc Casado dan Tommy Marques, yang kepergian mereka disebut tinggal menunggu waktu. Pada akhirnya, kebuntuan antara keinginan sang pemain untuk menjalani perawatan konservatif dan tuntutan klub agar ia menjalani operasi akan menentukan enam bulan berikutnya dalam kariernya.
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