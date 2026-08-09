Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
frenkie-de-jong(C)Getty Images
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Barcelona mulai frustrasi dengan Frenkie de Jong karena sang gelandang terus menolak operasi untuk cedera kaki itu

F. de Jong
Barcelona
LaLiga

Barcelona dikabarkan telah mencapai titik puncak frustrasi dengan Frenkie de Jong setelah gelandang Belanda itu terus menolak rekomendasi medis terkait cedera kaki yang tak kunjung pulih. Mantan bintang Ajax itu belum tampil untuk Barcelona sejak fase akhir musim lalu dan kini terancam absen cukup lama, yang bisa mencapai hingga enam bulan.

  • Ketegangan meningkat terkait penanganan cedera

    Menurut SPORT, petinggi klub Catalan itu kian frustrasi terhadap pemain internasional Belanda tersebut, yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan fisik sejak mengalami cedera itu. Cedera tersebut telah menjadi poin pertikaian besar antara sang pemain dan staf medis klub, terutama setelah De Jong kembali ke Catalunya menyusul tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia.

    Situasi ini menjadi pukulan signifikan bagi perencanaan taktis Hansi Flick saat ia mempersiapkan musim debutnya sebagai pelatih Barcelona. Tim medis klub telah menyatakan preferensi yang jelas terhadap operasi, karena meyakini itu sebagai satu-satunya cara definitif untuk menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Namun, preferensi De Jong terhadap pendekatan non-invasif diperkirakan akan membuatnya menepi setidaknya selama empat bulan, dengan beberapa perkiraan menyebut ia bisa absen hingga setengah tahun tergantung pada respons tubuhnya terhadap perawatan.

    • Iklan
  • Frenkie de JongGetty

    Kekecewaan atas prioritas Piala Dunia

    Terlepas dari kebuntuan medis yang sedang berlangsung saat ini, ada rasa kecewa yang masih membekas di dalam klub terkait prioritas De Jong dalam dua belas bulan terakhir. Laporan menyebutkan bahwa banyak pihak di kantor Camp Nou merasa pemain berusia 29 tahun itu tidak memberikan kemampuan maksimalnya pada fase akhir musim 2025-26, dengan fokus utamanya tampak tertuju untuk tiba dalam kondisi bugar bersama Belanda di Piala Dunia.

    Selama ia kerap absen, posisi starter De Jong yang sebelumnya terjamin mulai terancam oleh talenta-talenta yang tengah naik daun maupun para bintang yang sudah mapan. Meningkatnya peran Marc Bernal dan kembalinya Gavi membuat De Jong tidak lagi menjadi titik sentral yang tak tergantikan dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Faktanya, ia tidak memainkan peran apa pun dalam dua laga terakhir musim domestik sebelum langsung bergabung dengan tim nasional Ronald Koeman.

  • Faktor Rodri dan implikasi finansial

    Waktu dari krisis cedera ini menjadi sangat krusial mengingat Barcelona sedang memburu superstar Manchester City, Rodri. Pemain internasional Spanyol itu secara luas dianggap sebagai prioritas utama klub untuk memperkuat peran gelandang pivot, dan potensi kedatangannya akan secara drastis mengubah posisi De Jong di dalam skuad. Jika Barcelona berhasil mengatasi kendala Financial Fair Play mereka untuk mendatangkan Rodri, lini tengah akan menghadapi situasi "kelebihan penghuni."

    Kedatangan Rodri yang diperkirakan akan terjadi, setelah muncul laporan bahwa ia sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan raksasa Catalan itu, menghadirkan persaingan langsung bagi De Jong dengan cara yang belum pernah dilihat klub dalam beberapa tahun terakhir. Kapten Spanyol itu tidak hanya akan mengambil tempat di starting XI, tetapi juga dipandang sebagai mentor ideal bagi sensasi remaja Marc Bernal.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Masa depan yang tak pasti di Camp Nou

    Menjelang musim baru, konsensus umum di lingkungan Ciutat Esportiva adalah bahwa ini sangat mungkin menjadi musim terakhir Frenkie de Jong sebagai pemain Barcelona. Meski klub tidak bisa melepasnya selagi ia masih cedera, retaknya kepercayaan terkait penanganan cederanya telah mempercepat pembahasan mengenai masa depannya dalam jangka panjang. Jika ia sepenuhnya bugar, sejumlah sumber menyebut ia mungkin sudah dimasukkan ke daftar transfer bersama gelandang lain seperti Marc Casado dan Tommy Marques, yang kepergian mereka disebut tinggal menunggu waktu. Pada akhirnya, kebuntuan antara keinginan sang pemain untuk menjalani perawatan konservatif dan tuntutan klub agar ia menjalani operasi akan menentukan enam bulan berikutnya dalam kariernya.

Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR