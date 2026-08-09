Menurut SPORT, petinggi klub Catalan itu kian frustrasi terhadap pemain internasional Belanda tersebut, yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan fisik sejak mengalami cedera itu. Cedera tersebut telah menjadi poin pertikaian besar antara sang pemain dan staf medis klub, terutama setelah De Jong kembali ke Catalunya menyusul tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia.

Situasi ini menjadi pukulan signifikan bagi perencanaan taktis Hansi Flick saat ia mempersiapkan musim debutnya sebagai pelatih Barcelona. Tim medis klub telah menyatakan preferensi yang jelas terhadap operasi, karena meyakini itu sebagai satu-satunya cara definitif untuk menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Namun, preferensi De Jong terhadap pendekatan non-invasif diperkirakan akan membuatnya menepi setidaknya selama empat bulan, dengan beberapa perkiraan menyebut ia bisa absen hingga setengah tahun tergantung pada respons tubuhnya terhadap perawatan.