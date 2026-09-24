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Barcelona merencanakan penjualan Marc-Andre ter Stegen pada musim panas di tengah ketertarikan Premier League yang kian menguat setelah kebangkitan Ajax
Mencari kembali performa di Amsterdam
Barcelona sangat puas dengan bagaimana peminjaman Ter Stegen ke Ajax berjalan. Kesepakatan awal sempat menimbulkan sejumlah keraguan internal karena penghematan gaji yang minim, tetapi hasil dari sisi olahraga terbukti sangat positif bagi rencana transfer jangka panjang Blaugrana.
Tujuan utama semua pihak adalah menemukan proyek yang memungkinkan kiper Jerman itu menemukan kembali kepercayaan dirinya. Setelah menjalani beberapa tahun yang dihantui cedera, Ter Stegen sangat membutuhkan kesempatan bermain reguler di level tertinggi untuk membangun kembali nilai pasarnya yang rapuh.
Ia berhasil memantapkan posisinya sebagai kiper utama yang tak tergantikan di Belanda. Yang lebih penting, performa impresifnya di level klub membuatnya kembali dipanggil ke tim nasional Jerman, sesuatu yang dipandang Barcelona sebagai langkah krusial untuk mengamankan transfer permanen bernilai besar, menurut SPORT.
- Getty Images
Meninggalkan Barcelona di belakang
Meski masih terikat kontrak di Camp Nou hingga 2028, Ter Stegen menerima bahwa waktunya di Catalunya secara efektif telah berakhir. Ia sejak awal memahami bahwa dirinya tidak masuk dalam rencana tim utama Hansi Flick dan memilih mengambil kendali atas masa depannya sendiri.
Kiper veteran itu memprioritaskan tawaran dari Ajax, dengan mengamankan status pinjaman murni tanpa opsi pembelian. Raksasa Belanda itu memang tidak mampu menyamai gaji besarnya di Barcelona dalam jangka panjang, yang berarti kepindahan sementara menjadi satu-satunya solusi finansial yang masuk akal.
Barcelona menerima kompromi ini demi memastikan pemain mereka kembali ke kondisi fisik terbaik. Klub Catalunya itu tahu bahwa Ter Stegen yang sepenuhnya bugar tetap merupakan pemain kelas dunia yang mampu menarik tawaran transfer besar dari liga-liga elite Eropa.
Efek Klopp dan Michel
Dua pelatih memainkan peran yang benar-benar vital dalam kebangkitan luar biasa Ter Stegen. Míchel mengambil perjudian yang diperhitungkan terhadap sang penjaga gawang, dengan mendorong keras untuk merekrutnya, awalnya ke Girona sebelum membawanya ke Ajax meski riwayat cederanya belakangan ini rumit.
Sementara itu, pelatih baru Jerman Jurgen Klopp telah menunjukkan kepercayaan yang sangat besar kepada penjaga gawang berpengalaman tersebut. Klopp memberikan dukungan penuhnya kepada Ter Stegen untuk menjadi penjaga gawang utama tim nasional dalam siklus internasional yang baru ini.
Dua bentuk kepercayaan ini telah memberikan panggung yang sempurna bagi Ter Stegen untuk mengingatkan pasar akan kualitas hebatnya. Menurut SPORT, beberapa klub Premier League kini memantau perkembangannya dengan saksama, memastikan tidak akan ada kekurangan peminat musim panas mendatang.
- Ajax Media
Era baru untuk Barcelona
Barcelona telah memperjelas bahwa siklus legendaris Ter Stegen di klub itu benar-benar telah berakhir. Hierarki Blaugrana sudah menatap masa depan dengan merombak total departemen penjaga gawang mereka.
Raksasa Spanyol itu telah mengamankan perekrutan Dominik Livakovic, yang akan menjadi pelapis jangka panjang bagi kiper nomor satu saat ini, Joan Garcia. Setelah kontrak Wojciech Szczesny habis dan ia meninggalkan klub, Garcia dan Livakovic akan resmi membentuk duet penjaga gawang baru untuk musim depan.
Ketika masa pinjaman Ter Stegen di Ajax berakhir pada 30 Juni, ia akan kembali ke Catalonia semata-mata untuk menuntaskan kepergian permanennya. Barcelona berharap bisa melepas sisa gajinya yang sangat besar dan mendapatkan biaya transfer yang sangat layak dalam prosesnya.
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