Barcelona sangat puas dengan bagaimana peminjaman Ter Stegen ke Ajax berjalan. Kesepakatan awal sempat menimbulkan sejumlah keraguan internal karena penghematan gaji yang minim, tetapi hasil dari sisi olahraga terbukti sangat positif bagi rencana transfer jangka panjang Blaugrana.

Tujuan utama semua pihak adalah menemukan proyek yang memungkinkan kiper Jerman itu menemukan kembali kepercayaan dirinya. Setelah menjalani beberapa tahun yang dihantui cedera, Ter Stegen sangat membutuhkan kesempatan bermain reguler di level tertinggi untuk membangun kembali nilai pasarnya yang rapuh.

Ia berhasil memantapkan posisinya sebagai kiper utama yang tak tergantikan di Belanda. Yang lebih penting, performa impresifnya di level klub membuatnya kembali dipanggil ke tim nasional Jerman, sesuatu yang dipandang Barcelona sebagai langkah krusial untuk mengamankan transfer permanen bernilai besar, menurut SPORT.