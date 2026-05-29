Barcelona merencanakan langkah transfer mengejutkan untuk Piero Hincapie, meskipun Arsenal memiliki opsi pembelian senilai £45 juta atas pemain pinjaman dari Bayer Leverkusen tersebut
Barcelona mempercepat upaya untuk mencari pemain baru di lini belakang
Tim asal Catalunya ini terus merombak skuad mereka menjelang bursa transfer musim panas, dengan Flick bertekad untuk memperkuat lini pertahanannya. Setelah berhasil mendatangkan pemain sayap Newcastle United, Anthony Gordon, tim asal Catalunya ini juga memprioritaskan striker Atletico Madrid, Julian Alvarez.
Menurut Daily Mail, Hincapie kini muncul sebagai target utama. Barcelona dilaporkan telah mengurangi minat mereka terhadap bek tengah Inter, Alessandro Bastoni, dan melihat pemain internasional Ekuador itu sebagai opsi yang lebih realistis. Kemampuan Hincapie bermain sebagai bek tengah kiri dan ketenangannya saat menguasai bola sesuai dengan tuntutan taktis Flick. Pemain berusia 24 tahun ini dianggap sebagai profil ideal saat Barcelona berupaya memodernisasi barisan pertahanan mereka di bawah asuhan pelatih asal Jerman tersebut.
Arsenal tetap memegang kendali penuh atas situasi tersebut
Namun, posisi Arsenal dalam kesepakatan ini tampaknya cukup kuat. Hincapie bergabung dengan The Gunners dengan status pinjaman selama satu musim dari Leverkusen pada musim panas lalu, dengan kesepakatan yang mencakup kewajiban pembelian sebesar £45 juta. Leverkusen juga dilaporkan telah mendapatkan klausul pembagian hasil penjualan sebesar 10% sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Arsenal telah mencapai kesepakatan mengenai gaji dan durasi kontrak dengan Hincapie, dan sang bek diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Emirates Stadium.
Arsenal memegang keunggulan atas Barcelona
Ketertarikan Barcelona ini menunjukkan tekad Flick untuk merekrut bek kaki kiri yang mumpuni dan mampu membangun serangan dari lini belakang. Klub tersebut sempat menjajaki kemungkinan mendatangkan Bastoni, namun pertimbangan finansial dan olahraga memaksa mereka untuk mencari alternatif lain. Hal ini membuat Barcelona menghadapi tantangan berat jika ingin merekrut Hincapie.
Jika Arsenal menyelesaikan transfer permanen tersebut, negosiasi di masa depan kemungkinan besar harus dilakukan langsung dengan klub London Utara tersebut, bukan dengan Leverkusen. Blaugrana telah menunjukkan kesediaan untuk mengeluarkan dana besar musim panas ini setelah dilaporkan melakukan kesepakatan senilai €70 juta untuk Gordon. Namun, merebut Hincapie dari Arsenal bisa jadi jauh lebih rumit.
Barcelona dihadapkan pada tugas berat untuk menuntaskan kesepakatan
Barcelona diperkirakan akan terus memantau opsi-opsi di lini belakang seiring persiapan Flick menjelang musim baru. Klub tersebut masih menginginkan seorang bek tengah berkaki kiri, namun keunggulan kontrak yang dimiliki Arsenal membuat ruang gerak mereka sangat terbatas. Kecuali jika Arsenal memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul tersebut, Barcelona mungkin harus mengajukan tawaran yang cukup besar untuk menguji keteguhan hati Leverkusen.