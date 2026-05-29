Barcelona merencanakan langkah transfer mengejutkan untuk Piero Hincapie, meskipun Arsenal memiliki opsi pembelian senilai £45 juta atas pemain pinjaman dari Bayer Leverkusen tersebut

Tim asal Catalunya ini terus merombak skuad mereka menjelang bursa transfer musim panas, dengan Flick bertekad untuk memperkuat lini pertahanannya. Setelah berhasil mendatangkan pemain sayap Newcastle United, Anthony Gordon, tim asal Catalunya ini juga memprioritaskan striker Atletico Madrid, Julian Alvarez.

Menurut Daily Mail, Hincapie kini muncul sebagai target utama. Barcelona dilaporkan telah mengurangi minat mereka terhadap bek tengah Inter, Alessandro Bastoni, dan melihat pemain internasional Ekuador itu sebagai opsi yang lebih realistis. Kemampuan Hincapie bermain sebagai bek tengah kiri dan ketenangannya saat menguasai bola sesuai dengan tuntutan taktis Flick. Pemain berusia 24 tahun ini dianggap sebagai profil ideal saat Barcelona berupaya memodernisasi barisan pertahanan mereka di bawah asuhan pelatih asal Jerman tersebut.