Barcelona secara resmi telah menuntaskan perekrutan penyerang tim nasional Brasil, Kerolin, dari Manchester City dalam kesepakatan yang memecahkan rekor transfer yang ada.

Menurut Sky Sports, raksasa Catalan itu sepakat membayar biaya transfer yang diyakini bernilai sekitar £1,25 juta, menjadikan pemain berusia 26 tahun tersebut sebagai biaya terbesar yang pernah diterima klub WSL. Angka fantastis ini dengan mudah melampaui rekor sebelumnya, yang baru tercipta musim panas lalu ketika Olivia Smith pindah dari Liverpool ke Arsenal dalam kesepakatan senilai £1 juta.

Kepindahan ini menghadirkan keuntungan signifikan bagi Manchester City, yang mendatangkan penyerang itu ke Joie Stadium dari NWSL hanya 18 bulan lalu. Meski City kehilangan komponen kunci dalam lini serangnya, pemasukan besar ini menetapkan preseden baru bagi kemampuan liga menghasilkan biaya penjualan yang sangat besar.