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Barcelona merampungkan transfer Kerolin yang memecahkan rekor ketika Manchester City menerima biaya terbesar dalam sejarah WSL
Kesepakatan bersejarah untuk Women's Super League
Barcelona secara resmi telah menuntaskan perekrutan penyerang tim nasional Brasil, Kerolin, dari Manchester City dalam kesepakatan yang memecahkan rekor transfer yang ada.
Menurut Sky Sports, raksasa Catalan itu sepakat membayar biaya transfer yang diyakini bernilai sekitar £1,25 juta, menjadikan pemain berusia 26 tahun tersebut sebagai biaya terbesar yang pernah diterima klub WSL. Angka fantastis ini dengan mudah melampaui rekor sebelumnya, yang baru tercipta musim panas lalu ketika Olivia Smith pindah dari Liverpool ke Arsenal dalam kesepakatan senilai £1 juta.
Kepindahan ini menghadirkan keuntungan signifikan bagi Manchester City, yang mendatangkan penyerang itu ke Joie Stadium dari NWSL hanya 18 bulan lalu. Meski City kehilangan komponen kunci dalam lini serangnya, pemasukan besar ini menetapkan preseden baru bagi kemampuan liga menghasilkan biaya penjualan yang sangat besar.
- Getty Images
Rekrutmen agresif Barcelona pada musim panas ini
Perekrutan Kerolin terjadi di tengah masa transisi besar bagi Barcelona, yang telah ditinggal beberapa nama papan atas pada musim panas ini. Juara Eropa itu terpaksa masuk ke bursa transfer setelah kehilangan pemenang Ballon d'Or dua kali Alexia Putellas dan andalan lini belakang Mapi Leon ke London City Lionesses.
Dengan Salma Paralluelo juga hengkang ke rival di Liga Champions, Lyon, jajaran petinggi Barcelona menjadikan Kerolin sebagai target prioritas untuk menyegarkan lini depan mereka. Menurut laporan, pemain Brasil itu telah menandatangani kontrak hingga 2030, yang mengikat masa depannya dalam jangka panjang dengan Estadi Johan Cruyff.
Barcelona gelontorkan dana besar untuk Kerolin
Transfer ini juga menandai perubahan besar dalam strategi finansial Barcelona. Secara historis, klub tersebut berhati-hati dalam mengeluarkan biaya transfer di tim putri, dan jarang melampaui angka £500.000. Rekrutan termahal mereka sebelumnya adalah gelandang Inggris Keira Walsh, yang bergabung dari Manchester City pada 2022 dengan nilai sekitar £400.000.
Dengan lebih dari menggandakan investasi itu untuk Kerolin, Barcelona menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan dominasinya di puncak sepak bola Eropa meski kekuatan finansial klub-klub Inggris dan Amerika terus berkembang.
- Getty Images
Kesuksesan dan dampak di Manchester
Masa Kerolin di Manchester City ditandai oleh efisiensi dan penampilan apik di laga-laga besar. Musim lalu, ia mencetak sembilan gol hanya dalam 15 penampilan liga, membantu tim asuhan Andree Jeglertz meraih gelar liga pertama sejak 2016.
Kontribusinya tidak hanya sebatas mencetak gol, karena ia juga menyumbang lima assist dan membukukan hat-trick yang menonjol melawan Chelsea pada Februari yang terbukti menentukan dalam perburuan gelar. Ia meninggalkan klub dengan telah memenangkan gelar WSL dan Women's FA Cup, mengukuhkan warisannya dalam waktu yang sangat singkat.
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