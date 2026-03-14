Barcelona menyusun rencana baru untuk mempertahankan Marcus Rashford di tengah kesulitan membayar klausul pelepasan sebesar €30 juta, sementara pemain pinjaman dari Man Utd itu sangat ingin tetap tinggal di Spanyol

Upaya untuk mempertahankan Rashford didorong oleh visi taktis Flick. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan telah memberi tahu dewan direksi bahwa sang pemain sayap sangat penting bagi rencananya. Rashford membalas kepercayaan tersebut dengan penampilan yang produktif, mencetak 10 gol dan 13 assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi.

"Saya berusaha berbicara dengan setiap pemain saat mereka tidak dipilih, dan terakhir kali saya menanyakan hal itu kepadanya, dia menjawab: ‘Bos, Anda tidak perlu memberitahu saya tentang keputusan Anda’," kata Flick tentang Rashford akhir tahun lalu. "'Yang terpenting adalah tim. Kita harus meraih tiga poin. Sisanya tidak terlalu penting’."

Penampilan Rashford juga telah menarik perhatian manajer Inggris, Thomas Tuchel. Setelah kehilangan tempatnya di bawah rezim sebelumnya, Rashford kembali ke panggung internasional pada September lalu dan terus bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Three Lions untuk Piala Dunia 2026. Pemain tersebut dilaporkan percaya bahwa tetap bertahan di Camp Nou sangat penting untuk mempertahankan posisinya di tim nasional.