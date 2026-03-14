(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Barcelona menyusun rencana baru untuk mempertahankan Marcus Rashford di tengah kesulitan membayar klausul pelepasan sebesar €30 juta, sementara pemain pinjaman dari Man Utd itu sangat ingin tetap tinggal di Spanyol
Blaugrana menavigasi labirin keuangan
Rashford telah menyampaikan niatnya dengan jelas kepada petinggi Barcelona: ia tidak ingin kembali ke Old Trafford. Sejak bergabung dengan status pinjaman, pemain berusia 28 tahun ini telah menghidupkan kembali kariernya di La Liga, menemukan konsistensi dan kegembiraan yang tak ia rasakan selama bulan-bulan terakhirnya di Manchester.
Namun, jalan menuju status permanen terhalang oleh kendala yang sudah tak asing lagi bagi raksasa Catalan tersebut. Meskipun klausul pelepasan sebesar €30 juta tergolong relatif rendah, kendala keuangan Barca yang sudah diketahui umum membuat pembelian langsung menjadi sulit, memaksa direktur olahraga Deco untuk mencari solusi alternatif guna memuaskan baik sang pemain maupun klub induknya.
- Getty Images Sport
Strategi pinjaman kedua
United tetap bersikukuh sepanjang proses negosiasi, menganggap angka €30 juta itu sebagai harga yang justru terlalu murah dan tidak sebanding dengan nilai sang pemain. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub Liga Premier tersebut telah menyampaikan kepada Barcelona pada bulan Januari lalu bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah angka yang telah ditetapkan, karena mereka ingin menghapus gaji besar sang pemain dari pembukuan mereka selamanya.
Dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan, Barcelona telah mengusulkan peminjaman selama satu musim penuh untuk kedua kalinya secara berturut-turut, menurut talkSPORT. Pengaturan ini secara teoritis akan memungkinkan Blaugrana menunda pembayaran utama sambil menjamin United mendapatkan nilai penuh pada tanggal yang akan datang. Masih harus dilihat apakah Setan Merah akan menerima peminjaman sementara lainnya untuk seorang pemain yang tampaknya tidak mereka niatkan untuk diintegrasikan kembali.
Flick memprioritaskan agar Rashford tetap bertahan
Upaya untuk mempertahankan Rashford didorong oleh visi taktis Flick. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan telah memberi tahu dewan direksi bahwa sang pemain sayap sangat penting bagi rencananya. Rashford membalas kepercayaan tersebut dengan penampilan yang produktif, mencetak 10 gol dan 13 assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi.
"Saya berusaha berbicara dengan setiap pemain saat mereka tidak dipilih, dan terakhir kali saya menanyakan hal itu kepadanya, dia menjawab: ‘Bos, Anda tidak perlu memberitahu saya tentang keputusan Anda’," kata Flick tentang Rashford akhir tahun lalu. "'Yang terpenting adalah tim. Kita harus meraih tiga poin. Sisanya tidak terlalu penting’."
Penampilan Rashford juga telah menarik perhatian manajer Inggris, Thomas Tuchel. Setelah kehilangan tempatnya di bawah rezim sebelumnya, Rashford kembali ke panggung internasional pada September lalu dan terus bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Three Lions untuk Piala Dunia 2026. Pemain tersebut dilaporkan percaya bahwa tetap bertahan di Camp Nou sangat penting untuk mempertahankan posisinya di tim nasional.
- AFP
Ambisi Rashford adalah meraih gelar juara bersama Barcelona
Rashford tentu ingin mengakhiri musim perdananya di Barca dengan hasil yang memuaskan. Ia akan berupaya membawa Blaugrana meraih gelar juara musim ini, mengingat mereka saat ini memuncaki klasemen La Liga dengan keunggulan empat poin atas Real Madrid. Mereka akan menjamu Sevilla di Camp Nou pada hari Minggu, sebelum menghadapi Newcastle dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions, setelah leg pertama berakhir imbang 1-1.
Iklan