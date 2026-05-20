Barcelona menolak dua tawaran transfer gratis, sementara gelandang serang berpengalaman dari Premier League dan penyerang andalan Serie A harus mengubur harapan untuk bergabung dengan Camp Nou
Barca menolak Silva dan Vlahovic
Jurnalis ternama Sique Rodriguez mengungkapkan bahwa Barcelona telah dengan tegas menolak tawaran untuk Silva dan Vlahovic. Klub tersebut memutuskan untuk tidak merekrut gelandang serang asal Portugal itu, yang kontraknya akan berakhir musim panas ini. Sejak bergabung dengan Manchester City pada 2017, Silva telah tampil dalam 459 pertandingan dan mencetak 76 gol, serta berhasil meraih semua trofi yang mungkin diraih.
Namun, Rodriguez menjelaskan alasan taktisnya, dengan mengatakan bahwa Barca puas dengan lini tengah mereka, sehingga mereka tidak perlu merekrut Silva dan lebih memilih untuk fokus memperkuat area lain dalam skuad.
Mencari pengganti yang tepat untuk Lewandowski
Era Lewandowski di klub ini telah berakhir setelah mencetak 119 gol yang mengesankan dalam 191 pertandingan resmi. Saat dewan direksi mencari penyerang tengah baru, mereka kini mengincar striker Juventus, Vlahovic. Pemain asal Serbia itu bergabung dengan klub Italia tersebut pada 2022 dan akan berstatus bebas transfer musim panas ini. Mengenai tawaran tersebut, Rodriguez mengungkapkan bahwa ia bukanlah prioritas Barcelona untuk posisi tersebut, dengan menyatakan bahwa kedatangannya akan membuktikan bahwa mereka gagal mendatangkan target lain ke Spotify Camp Nou.
Masalah keuangan masih menghantui klub tersebut
Meskipun berhasil menghemat gaji kotor sebesar €26 juta yang dibayarkan kepada pemain veteran asal Polandia tersebut, kepergiannya tidak memperbaiki kondisi keuangan Barcelona, menurut sang jurnalis, karena gajinya tidak dimasukkan ke dalam proyeksi keuangan klub untuk musim depan mengingat kontraknya akan berakhir pada musim panas. Untuk beroperasi sesuai aturan 1:1 La Liga, tim Catalan ini harus memastikan penerimaan sebesar €32 juta yang menjadi utang New Era Visionary Group untuk kursi VIP. Selain itu, mereka membutuhkan penjualan kecil, seperti melepas Ansu Fati sebelum 30 Juni dengan harga sekitar €10 juta hingga €11 juta. Hanya dengan demikian dewan direksi dapat dengan nyaman mengejar target ambisius mereka di musim panas dan menghindari ketergantungan pada pemain bebas transfer, memastikan angka-angka manajemen reguler mereka menjadi positif.
Apa langkah selanjutnya bagi Barcelona di bursa transfer?
Ke depan, Barcelona harus menyelesaikan langkah-langkah keuangan yang masih tertunda serta penjualan beberapa pemain sebelum kembali aktif ke meja perundingan. Rodriguez mencatat bahwa hubungan dengan La Liga berjalan baik, sehingga ada optimisme bahwa klub akan mampu mendatangkan dan mendaftarkan pemain baru sebelum musim baru dimulai.