Jurnalis ternama Sique Rodriguez mengungkapkan bahwa Barcelona telah dengan tegas menolak tawaran untuk Silva dan Vlahovic. Klub tersebut memutuskan untuk tidak merekrut gelandang serang asal Portugal itu, yang kontraknya akan berakhir musim panas ini. Sejak bergabung dengan Manchester City pada 2017, Silva telah tampil dalam 459 pertandingan dan mencetak 76 gol, serta berhasil meraih semua trofi yang mungkin diraih.

Namun, Rodriguez menjelaskan alasan taktisnya, dengan mengatakan bahwa Barca puas dengan lini tengah mereka, sehingga mereka tidak perlu merekrut Silva dan lebih memilih untuk fokus memperkuat area lain dalam skuad.