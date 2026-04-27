Barcelona menjajaki kemungkinan transfer Julian Alvarez ke Atletico Madrid seiring dengan semakin dekatnya kepergian Robert Lewandowski
Flick sedang mencari penyerang tengah baru
Menurut ESPN, pemain Argentina berusia 26 tahun itu sudah lama menjadi incaran Camp Nou, dengan para pemandu bakat telah memantaunya sejak ia masih bermain di River Plate sebelum akhirnya pindah ke Manchester City. Barcelona kini telah menghubungi Atlético untuk menanyakan kemungkinan kesepakatan pada bursa transfer musim panas.
Namun, mendapatkan jasanya sama sekali tidak akan mudah. Alvarez baru bergabung dengan Atletico pada 2024 dengan biaya transfer yang bisa mencapai €95 juta, dan ia dilindungi oleh klausul pelepasan sebesar €500 juta. Meskipun Barca berharap keinginan pribadi sang pemain untuk pindah dapat meniru perpindahan Antoine Griezmann sebelumnya antara kedua klub, Atletico Madrid dilaporkan menilai sang penyerang sekitar €120 juta, yang menjadi hambatan finansial besar bagi presiden klub Joan Laporta untuk diatasi.
Lewandowski tampaknya akan hengkang
Upaya mendatangkan Alvarez sangat erat kaitannya dengan masa depan Lewandowski. Striker veteran asal Polandia itu akan berusia 38 tahun saat musim depan dimulai, dan meskipun ia tetap menjadi ancaman yang produktif, klub sedang bersiap untuk pergantian generasi. Berbagai laporan menyebutkan bahwa dua raksasa Italia, Juventus dan AC Milan, saat ini memimpin perburuan untuk merekrut striker legendaris tersebut sebagai pemain bebas transfer, dengan menawarkan peran starter utama yang masih ia idamkan di kompetisi Eropa.
Barca sebelumnya telah mengindikasikan kesediaan untuk menawarkan kontrak baru kepada Lewandowski, namun hal itu akan melibatkan pemotongan gaji yang signifikan dan peran yang kurang sentral dalam skuad. Dengan sang striker yang bertekad untuk mempertahankan statusnya di level elit, kepergian tampaknya menjadi hasil yang paling mungkin terjadi. Kepergiannya akan membebaskan ruang penting dalam anggaran gaji, memungkinkan Blaugrana mengalihkan sumber daya finansial mereka ke pengganti yang lebih muda yang dapat memimpin lini depan untuk tahun-tahun mendatang.
Agen membantah rumor tentang pencarian rumah
Meskipun minat dari pemuncak klasemen La Liga itu nyata, pihak Alvarez dengan cepat meredam spekulasi tentang kemungkinan kepindahannya dalam waktu dekat. Baru-baru ini beredar laporan yang menyebutkan bahwa keluarga pemain berusia 26 tahun itu terlihat sedang mencari properti di Catalonia, namun perwakilannya, Fernando Hidalgo, dengan cepat membantah klaim tersebut sebagai omong kosong belaka dan sepenuhnya dibuat-buat.
Hidalgo menyatakan: "1000% salah. Tidak ada seorang pun dari keluarga yang berada di Barcelona. Terakhir kali mereka ke sana adalah untuk pertandingan melawan Atlético, dan mereka kembali ke Madrid keesokan harinya."
Mengevaluasi opsi serangan
Selain target utama Alvarez, Barcelona sedang mempertimbangkan beberapa opsi lain untuk memperkuat lini serang mereka. Masa depan Marcus Rashford tetap menjadi topik utama; penyerang Manchester United ini saat ini sedang dipinjamkan ke Spanyol dan telah membuat pelatih kepala Hansi Flick terkesan. Meskipun Barca memiliki opsi untuk menjadikan kesepakatan itu permanen dengan biaya €30 juta, dilaporkan bahwa mereka ragu untuk membayar jumlah penuh tersebut dan sedang mempertimbangkan profil alternatif, termasuk pemain sayap Real Betis, Abde Ezzalzouli.
Klub ini juga diperkirakan akan mendengarkan tawaran untuk Ferran Torres, yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya. Meskipun Barca saat ini sedang menghadapi peraturan fair play finansial yang rumit, mereka optimis dapat kembali ke aturan pengeluaran 1:1 liga pada musim panas ini, yang akan sangat penting untuk mendanai transfer pemain sekelas Alvarez.