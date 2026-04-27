Barcelona menjajaki kemungkinan transfer Julian Alvarez ke Atletico Madrid seiring dengan semakin dekatnya kepergian Robert Lewandowski

Menurut ESPN, pemain Argentina berusia 26 tahun itu sudah lama menjadi incaran Camp Nou, dengan para pemandu bakat telah memantaunya sejak ia masih bermain di River Plate sebelum akhirnya pindah ke Manchester City. Barcelona kini telah menghubungi Atlético untuk menanyakan kemungkinan kesepakatan pada bursa transfer musim panas.

Namun, mendapatkan jasanya sama sekali tidak akan mudah. Alvarez baru bergabung dengan Atletico pada 2024 dengan biaya transfer yang bisa mencapai €95 juta, dan ia dilindungi oleh klausul pelepasan sebesar €500 juta. Meskipun Barca berharap keinginan pribadi sang pemain untuk pindah dapat meniru perpindahan Antoine Griezmann sebelumnya antara kedua klub, Atletico Madrid dilaporkan menilai sang penyerang sekitar €120 juta, yang menjadi hambatan finansial besar bagi presiden klub Joan Laporta untuk diatasi.