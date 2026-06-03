Barcelona mengucapkan selamat kepada Lionel Messi setelah bintang Inter Miami itu meraih salah satu penghargaan paling bergengsi di Spanyol

Juri Penghargaan Putri Asturias secara resmi memberikan pengakuan kepada Messi atas kariernya yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang terhebat dalam sejarah olahraga. Pemain berusia 38 tahun ini terus menjadi ikon era modern sepak bola, dengan penghargaan ini menyoroti baik prestasi individu yang luar biasa maupun pengaruhnya yang sangat besar yang melampaui batas lapangan.

Dalam keputusan resminya, juri menyoroti “bakatnya yang memukau, karier olahraga yang luar biasa, serta karya amalnya yang luar biasa dan berkelanjutan dalam mempromosikan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan bagi anak-anak kurang mampu.” Panel yang terdiri dari direktur editorial AS José Félix Díaz dan dipimpin oleh legenda Paralimpiade Teresa Perales ini mencatat bahwa Messi telah mendapatkan penghormatan dunia melalui “konsistensi, kerendahan hati, dan komitmennya terhadap semangat kolektif dalam permainan.”



