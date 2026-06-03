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Barcelona mengucapkan selamat kepada Lionel Messi setelah bintang Inter Miami itu meraih salah satu penghargaan paling bergengsi di Spanyol
Karier legendaris Messi mendapat pengakuan
Juri Penghargaan Putri Asturias secara resmi memberikan pengakuan kepada Messi atas kariernya yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang terhebat dalam sejarah olahraga. Pemain berusia 38 tahun ini terus menjadi ikon era modern sepak bola, dengan penghargaan ini menyoroti baik prestasi individu yang luar biasa maupun pengaruhnya yang sangat besar yang melampaui batas lapangan.
Dalam keputusan resminya, juri menyoroti “bakatnya yang memukau, karier olahraga yang luar biasa, serta karya amalnya yang luar biasa dan berkelanjutan dalam mempromosikan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan bagi anak-anak kurang mampu.” Panel yang terdiri dari direktur editorial AS José Félix Díaz dan dipimpin oleh legenda Paralimpiade Teresa Perales ini mencatat bahwa Messi telah mendapatkan penghormatan dunia melalui “konsistensi, kerendahan hati, dan komitmennya terhadap semangat kolektif dalam permainan.”
Barcelona memimpin rangkaian penghormatan kepada ikon terbesarnya
Barcelona termasuk yang pertama mengakui prestasi mantan ikon mereka. Messi menghabiskan sebagian besar kariernya di Camp Nou, meniti karier dari akademi La Masia hingga memimpin klub tersebut melewati era paling gemilangnya. Selama berkarier di Catalonia, ia meraih empat gelar Liga Champions UEFA, 10 gelar La Liga, dan tujuh gelar Copa del Rey. Sejarah Blaugrana tak terpisahkan dari delapan penghargaan Ballon d'Or yang diraih Messi serta rekor golnya yang memecahkan rekor.
Pernyataan resmi Barcelona berbunyi: "Selamat, Lionel Messi, atas penerimaan Penghargaan Putri Asturias 2026 untuk Olahraga. Pengakuan yang sangat layak atas karier yang luar biasa, yang ditandai oleh warisan legendaris Anda di Barca dan perjalanan yang dipenuhi kesuksesan bersama Klub kami."
Dominasi internasional dan warisan Piala Dunia
Meskipun kesuksesannya di level klub memang bersejarah, penghargaan ini juga mencerminkan pencapaian puncak Messi bersama tim nasional Argentina. Dengan menjuarai Piala Dunia 2022, ia melengkapi koleksi trofinya dan mengukuhkan statusnya sebagai figur paling berpengaruh di generasinya. Kemenangan ini, ditambah dengan dua gelar Copa América, mengangkat prestasinya di kancah internasional setara dengan pencapaiannya di Eropa. Penghargaan yang diraihnya juga mencakup Laureus World Sports Award untuk kategori Olahragawan Terbaik Tahun Ini.
Pernyataan dari penyelenggara penghargaan tersebut berlanjut: “Leo Messi, pemain yang telah memenangkan gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola, juga telah mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari semua orang melalui perilakunya yang patut dicontoh di lapangan.”
- Getty Images Sport
Bergabung dalam jajaran legenda olahraga terkemuka
Dengan meraih penghargaan ini, Messi bergabung dalam jajaran penerima penghargaan yang sangat prestisius dari berbagai penjuru dunia olahraga. Di antara para pemenang sebelumnya terdapat nama-nama seperti Rafael Nadal, Michael Schumacher, Carl Lewis, dan tim Spanyol pemenang Piala Dunia 2010. Ia menjadi pesepakbola pertama yang menerima penghargaan ini secara individu sejak Iker Casillas dan Xavi Hernandez berbagi penghargaan tersebut pada tahun 2012.