Barcelona mengonfirmasi perekrutan Karim Adeyemi dengan kontrak jangka panjang, sementara Borussia Dortmund menjelaskan alasan mereka setuju untuk melepas penyerang andalannya

Direktur Olahraga Dortmund, Lars Ricken, telah menjelaskan alasan di balik penjualan penyerang andalan mereka, yang saat itu memasuki tahun terakhir kontraknya. Dalam wawancara dengan situs web resmi klub, Ricken menekankan bahwa kesepakatan tersebut menguntungkan semua pihak setelah sang pemain menyatakan keinginannya untuk pindah ke Camp Nou.

Ia menyatakan: "Karim telah menjadi bagian penting dari Borussia Dortmund selama empat tahun terakhir. Kami berhasil mencapai final Liga Champions bersamanya pada tahun 2024. Namun demikian, musim panas ini kami sepakat bahwa baik Karim maupun kami ingin menempuh jalan yang berbeda di masa depan. Ketika Karim mendekati kami dengan keinginan untuk pindah ke FC Barcelona, kami menyetujuinya setelah mempertimbangkan seluruh kepentingan Borussia Dortmund. Kami mengucapkan yang terbaik bagi Karim dan keluarganya di masa depan."