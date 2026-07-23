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Barcelona mengonfirmasi perekrutan Karim Adeyemi dengan kontrak jangka panjang, sementara Borussia Dortmund menjelaskan alasan mereka setuju untuk melepas penyerang andalannya
Klub Catalan merekrut penyerang asal Jerman
Barcelona telah mengonfirmasi perekrutan Adeyemi dari Dortmund dengan kontrak berdurasi lima tahun hingga Juni 2031. Penyerang berusia 24 tahun ini menjadi rekrutan kedua Blaugrana pada bursa transfer musim panas ini setelah Anthony Gordon, yang memperkuat lini serang yang melemah akibat hengkangnya Lewandowski dan berakhirnya masa peminjaman Rashford. Terkenal karena kecepatannya yang luar biasa, Adeyemi mencetak 36 gol dalam 146 pertandingan selama empat tahun berkarier di Dortmund.
- Sven Simon
Dortmund menjelaskan penjualan pemain pada musim panas
Direktur Olahraga Dortmund, Lars Ricken, telah menjelaskan alasan di balik penjualan penyerang andalan mereka, yang saat itu memasuki tahun terakhir kontraknya. Dalam wawancara dengan situs web resmi klub, Ricken menekankan bahwa kesepakatan tersebut menguntungkan semua pihak setelah sang pemain menyatakan keinginannya untuk pindah ke Camp Nou.
Ia menyatakan: "Karim telah menjadi bagian penting dari Borussia Dortmund selama empat tahun terakhir. Kami berhasil mencapai final Liga Champions bersamanya pada tahun 2024. Namun demikian, musim panas ini kami sepakat bahwa baik Karim maupun kami ingin menempuh jalan yang berbeda di masa depan. Ketika Karim mendekati kami dengan keinginan untuk pindah ke FC Barcelona, kami menyetujuinya setelah mempertimbangkan seluruh kepentingan Borussia Dortmund. Kami mengucapkan yang terbaik bagi Karim dan keluarganya di masa depan."
Adeyemi mengucapkan selamat tinggal kepada Westfalenstadion
Transfer ini menandai berakhirnya masa bakti Adeyemi di Westfalenstadion sejak bergabung dari Red Bull Salzburg pada tahun 2022, sebuah periode yang ditandai oleh perannya yang krusial dalam perjalanan Dortmund menuju final Liga Champions 2024.
Pemain tersebut menyampaikan pesan perpisahan yang tulus kepada jajaran manajemen dan para penggemar BVB: “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Borussia Dortmund atas empat tahun yang luar biasa. Kepada klub, rekan-rekan setim, dan para penggemar yang membuat setiap pertandingan menjadi istimewa berkat dukungan mereka. Saya mendoakan yang terbaik bagi BVB di masa depan.”
- Getty Images Sport
Flick memasukkan penyerang serba bisa
Bertemu kembali dengan Hansi Flick, manajer yang memberinya debut tim senior Jerman pada 2021, diharapkan dapat membantu Adeyemi beradaptasi dengan cepat ke dalam sistem taktis Barcelona. Kedatangannya memberikan fleksibilitas penting di lini depan, baik sebagai pemain sayap maupun penyerang tengah, meskipun pihak manajemen masih terus memburu Julian Alvarez dari Atlético Madrid.
Blaugrana kini mengalihkan perhatian mereka untuk menyelesaikan persiapan pramusim sebelum memulai upaya mempertahankan gelar La Liga untuk musim 2026-27.
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