Barcelona mengonfirmasi bahwa Lamine Yamal dipastikan absen hingga akhir musim, sekaligus mengeluarkan pernyataan mengenai peluang bintang Spanyol itu untuk tampil di Piala Dunia setelah mengalami cedera parah

Meskipun Blaugrana sangat gembira berhasil mengantongi tiga poin lagi melawan Celta—dengan kemenangan ke-27 musim ini yang membuat mereka unggul sembilan poin atas rival El Clasico, Real Madrid, di puncak klasemen La Liga—kesuksesan tersebut terhalangi oleh cedera yang dialami Yamal.

Bocah ajaib berusia belasan tahun itu mencetak gol dari titik penalti lima menit sebelum babak pertama berakhir, namun harus diganti sebelum jeda. Awalnya ada kebingungan di bangku cadangan Barca mengenai apa yang terjadi dan mengapa sosok kunci tim itu terpaksa ditarik keluar lapangan. Segera menjadi jelas bahwa ia mengalami cedera otot yang berpotensi serius.