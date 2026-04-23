Barcelona mengonfirmasi bahwa Lamine Yamal dipastikan absen hingga akhir musim, sekaligus mengeluarkan pernyataan mengenai peluang bintang Spanyol itu untuk tampil di Piala Dunia setelah mengalami cedera parah
Apa yang terjadi pada Yamal saat mengalahkan Celta Vigo?
Meskipun Blaugrana sangat gembira berhasil mengantongi tiga poin lagi melawan Celta—dengan kemenangan ke-27 musim ini yang membuat mereka unggul sembilan poin atas rival El Clasico, Real Madrid, di puncak klasemen La Liga—kesuksesan tersebut terhalangi oleh cedera yang dialami Yamal.
Bocah ajaib berusia belasan tahun itu mencetak gol dari titik penalti lima menit sebelum babak pertama berakhir, namun harus diganti sebelum jeda. Awalnya ada kebingungan di bangku cadangan Barca mengenai apa yang terjadi dan mengapa sosok kunci tim itu terpaksa ditarik keluar lapangan. Segera menjadi jelas bahwa ia mengalami cedera otot yang berpotensi serius.
Pembaruan cedera Yamal dari Barcelona
Menyampaikan kabar terbaru mengenai kondisi Yamal, Barcelona mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs web resmi mereka dan di berbagai media sosial: “Hasil pemeriksaan telah memastikan bahwa pemain tim utama Lamine Yamal mengalami cedera otot paha belakang pada kaki kirinya (otot biceps femoris). Pemain tersebut akan menjalani rencana perawatan konservatif. Lamine Yamal akan absen hingga akhir musim ini, dan ia diperkirakan dapat tampil di Piala Dunia.”
Tim asuhan Hansi Flick, yang berupaya mempertahankan gelar juara domestik mereka, masih memiliki enam pertandingan La Liga tersisa sebelum musim 2025-26 berakhir. Yamal akan absen dalam semua pertandingan tersebut, termasuk laga kandang melawan Real Madrid di Camp Nou pada 10 Mei.
Gavi merasa 'sangat terpukul' akibat cedera yang menimpa Yamal
Flick sempat mengatakan segera setelah kemenangan Barca atas Celta bahwa ia berharap cedera yang dialami Yamal tidak terlalu parah. Namun, rekan-rekan setimnya sangat menyadari bahwa rekan setim berbakat mereka itu mungkin harus absen dalam waktu yang cukup lama.
Rekan setimnya di timnas Spanyol, Gavi, yang sangat paham betul tentang masa-masa pemulihan cedera, termasuk di antara mereka yang mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi kebugaran Yamal. Ia mengatakan kepada Movistar Plus saat ditanya tentang kabar terbaru dari para pemain: “Bagi saya, dia adalah yang terbaik dan cederanya benar-benar mimpi buruk bagi kami. Saya benar-benar hancur di ruang ganti.”