Barcelona mengincar Vedat Muriqi, pahlawan legendaris La Liga, sebagai striker baru jika upaya untuk mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid gagal
Profil Muriqi menarik perhatian Barcelona
Klub ini memiliki gambaran yang jelas mengenai tipe penyerang yang mereka butuhkan jika upaya mereka untuk mendatangkan Alvarez gagal: seorang 'No. 9' tradisional yang bertubuh tinggi, memiliki kehadiran yang dominan di kotak penalti, dan berpengalaman di level elit.
Menurut SPORT, Muriqi dari RCD Mallorca telah muncul sebagai alternatif utama setelah penampilan gemilang musim ini. Di usia 31 tahun, pemain internasional Kosovo ini telah menjadi salah satu pemain terbaik di liga, saat ini menempati posisi pencetak gol terbanyak kedua di divisi tersebut. Ia menawarkan dimensi taktis yang hilang dari skuad saat ini: dominasi udara, kemampuan untuk mengunci bek tengah, dan insting klinis di dalam kotak penalti.
Langkah-langkah awal melalui perantara
SPORT melaporkan bahwa klub asal Catalunya tersebut telah melakukan peninjauan melalui perantara untuk mengetahui situasi sang pemain, meskipun belum ada kontak langsung yang dilakukan dengan pihak sang pemain. Muriqi, yang menyadari meningkatnya minat terhadap dirinya berkat performa gemilangnya, tetap fokus untuk mengakhiri musim ini dengan baik sebelum mempertimbangkan tawaran apa pun.
Striker ini memiliki klausul pelepasan sebesar €40 juta, tetapi menurut orang-orang yang dekat dengan sang pemain - yang terikat kontrak hingga 2029 - ia bisa tersedia dengan biaya yang jauh lebih rendah tergantung pada situasi olahraga Mallorca. Barcelona memantau dengan cermat performa tim asal Kepulauan Balearic tersebut, dengan memperhatikan bahwa potensi degradasi ke divisi dua dapat semakin menekan harga yang diminta.
Kesulitan yang dihadapi Mallorca dan ancaman degradasi
Mallorca saat ini berada di peringkat ke-15 dengan 34 poin, sebagian besar berkat gol-gol Muriqi yang membuat mereka tetap bertahan di kasta tertinggi. Deco dan tim pemandu bakatnya memandangnya sebagai aset taktis yang ideal untuk menembus pertahanan lawan yang kokoh dan bermain sangat dalam.
Direktur olahraga tersebut meyakini skuad membutuhkan pemain yang menawarkan solusi berbeda dari Robert Lewandowski atau para penyerang muda. Kekuatan fisik Muriqi akan memungkinkan Barca menerapkan gaya permainan yang lebih langsung saat diperlukan, memanfaatkan kekuatannya dalam duel satu lawan satu serta kemampuannya menahan bola untuk meringankan beban lini tengah.
Sorloth muncul sebagai pilihan lain
Muriqi bukanlah satu-satunya nama yang dibicarakan. Alexander Sorloth dari Atlético juga sangat diunggulkan. Pemain asal Norwegia ini memiliki banyak kesamaan dengan Muriqi—kekuatan fisik, keahlian dalam duel udara, dan rekam jejak mencetak gol yang terbukti di La Liga.