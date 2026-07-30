Menurut Sport, Goretzka secara resmi telah menawarkan jasanya kepada Barcelona. Pemain berusia 31 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Bayern usai kontraknya berakhir pada 1 Juli. Laporan yang sama mengklaim bahwa pemain internasional Jerman itu sedang aktif mencari kepindahan ke Catalunya. Perwakilannya telah menghubungi petinggi Blaugrana untuk mengajukan kemungkinan transfer pada musim panas ini.

Proposal itu datang pada waktu yang tepat bagi Barcelona, yang sedang menghadapi krisis cedera parah di lini tengah. Pemain inti tim utama Fermin Lopez dan Frenkie de Jong saat ini sama-sama menepi karena masalah kebugaran jangka panjang.



