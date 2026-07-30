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Barcelona mengincar transfer gratis mengejutkan untuk eks gelandang Bayern Munich saat Hansi Flick membidik reuni di tengah cedera Frenkie de Jong dan Fermin Lopez
Goretzka sampaikan permohonan transfer ke Barcelona
Menurut Sport, Goretzka secara resmi telah menawarkan jasanya kepada Barcelona. Pemain berusia 31 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Bayern usai kontraknya berakhir pada 1 Juli. Laporan yang sama mengklaim bahwa pemain internasional Jerman itu sedang aktif mencari kepindahan ke Catalunya. Perwakilannya telah menghubungi petinggi Blaugrana untuk mengajukan kemungkinan transfer pada musim panas ini.
Proposal itu datang pada waktu yang tepat bagi Barcelona, yang sedang menghadapi krisis cedera parah di lini tengah. Pemain inti tim utama Fermin Lopez dan Frenkie de Jong saat ini sama-sama menepi karena masalah kebugaran jangka panjang.
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Krisis lini tengah membuka peluang
Barcelona sangat kekurangan opsi di lini tengah jelang musim baru di bawah Flick. Lopez sedang memulihkan diri dari patah metatarsal, sementara De Jong menghadapi rehabilitasi panjang akibat robek ligamen lutut. Selain itu, beberapa pemain klub yang menjuarai Piala Dunia telah diberi libur tambahan dan akan kembali ke latihan pramusim lebih lambat daripada anggota skuad lainnya.
Kekurangan personel ini membuat sosok veteran yang bugar dan siap dimainkan seperti Goretzka menjadi prospek yang menarik. Kepindahan ke Camp Nou juga akan memuluskan reuni dengan Flick. Keduanya sebelumnya menikmati kesuksesan luar biasa bersama di Bayern, dengan memenangi dua gelar Bundesliga dan Liga Champions 2019-20.
Deco menolak potensi reuni dengan Flick
Sebagai agen bebas, Goretzka sangat selaras dengan kesulitan finansial Barcelona yang sedang berlangsung. Mendatangkan pemain internasional berpengalaman tanpa biaya transfer biasanya sesuai dengan parameter ekonomi ketat yang ditetapkan dewan klub Catalan itu.
Namun, terlepas dari kaitannya yang jelas dengan Flick dan masalah cedera yang dialami klub, direktur olahraga Barcelona Deco tidak berminat merekrut gelandang tersebut. Eksekutif asal Portugal itu disebut tidak yakin dengan kesepakatan yang diusulkan. Alih-alih beralih ke bursa transfer, Deco berencana mempromosikan pemain dari dalam untuk mengatasi krisis lini tengah. Hierarki internal klub meyakini bahwa prospek berusia 22 tahun, Marc Casado, lebih dari mampu menjembatani kekosongan selama De Jong absen.
- Getty Images Sport
Goretzka mempertimbangkan opsi saat Barcelona beralih arah
Dengan langkah untuk merekrut Goretzka tampaknya batal, Barcelona mengalihkan fokus utama mereka ke lini serang. Setelah transfer Robert Lewandowski ke Chicago Fire, raksasa Spanyol itu kini mendesak mencari penyerang tengah baru.
Sementara itu, Goretzka harus menjajaki tujuan alternatif di seluruh Eropa dan wilayah lain. Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya menarik minat raksasa Serie A AC Milan dan Juventus, bersama peminat potensial di Major League Soccer seperti Chicago. Sampai masa depannya diputuskan, gelandang veteran itu bekerja sama dengan pelatih pribadi untuk menjaga kebugarannya agar siap bertanding. Saat ini ia berlatih di fasilitas klub masa kecilnya, VfL Bochum, sembari menunggu langkah karier berikutnya.
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