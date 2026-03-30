Barcelona mengincar kiper baru, namun masalah seputar Marc-Andre ter Stegen masih belum terselesaikan
Berusaha meraih posisi nomor satu
Menurut AS, Barcelona telah mulai menyusun rencana untuk perombakan besar-besaran di posisi penjaga gawang, dengan Garcia muncul sebagai satu-satunya kiper yang dipastikan akan menjadi starter di masa depan. Saat Deco menjajaki pasar transfer, kiper Real Sociedad, Remiro, muncul sebagai target baru. Klub asal Basque tersebut telah mengikatnya hingga 2027, sehingga membuat transfer pada musim panas ini sulit terwujud karena nilai pasarnya yang tinggi. Meskipun demikian, laporan tersebut mengklaim bahwa kiper tersebut tertarik untuk pindah ke Spotify Camp Nou dan agennya telah menjalin kontak dengan Deco. Meskipun transfer pada 2027 tampaknya lebih masuk akal, pembicaraan awal menunjukkan bahwa klub sedang mempersiapkan era baru.
Menyelesaikan dilema para veteran
Masalah paling rumit yang dihadapi manajer Hansi Flick berkaitan dengan Ter Stegen. Saat ini dipinjamkan ke Girona hingga akhir musim, masa kejayaan sang kiper veteran selama satu dekade sebagai kiper utama yang tak terbantahkan telah berakhir. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2028, pihak manajemen telah memutuskan bahwa kariernya di level tertinggi telah berakhir. Namun, mencari jalan keluar permanen bagi seorang kiper dengan riwayat masalah fisik terbukti menantang. Ia secara historis kesulitan menjadi kiper cadangan, bahkan pernah mengeluarkan ultimatum pada 2016 untuk menjadi starter di depan Claudio Bravo. Namun, hubungan telah membaik sejak ketegangan musim panas lalu, dan Barcelona berharap tawaran datang untuknya jika ia menolak menerima peran cadangan.
Harapan lolos ke Piala Dunia yang semakin memudar dan masalah cedera
Masalah fisik yang dialami Ter Stegen telah sangat membatasi waktu bermainnya; ia hanya tampil dalam tiga pertandingan dengan total 270 menit di La Liga dan Copa del Rey musim ini. Setelah pulih dari operasi punggung, ia duduk di bangku cadangan sebelum dipinjamkan ke Girona pada Januari. Ia bermain dalam dua pertandingan liga untuk klub barunya, namun mengalami cedera otot paha belakang yang membuatnya absen selama tujuh pertandingan berikutnya. Akibatnya, peluangnya untuk bermain di level internasional semakin tipis menjelang Piala Dunia.
Manajer Jerman, Julian Nagelsmann, menyatakan: "Sebagai bentuk penghormatan kepadanya, saya tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan itu, tetapi peluangnya masih sangat, sangat, sangat tipis karena kita harus melihat situasi keseluruhannya."
Nagelsmann menambahkan: "Dia perlu mempercepat proses rehabilitasinya. Kondisinya cukup baik dan tidak terlalu sakit lagi, hanya sedikit, tapi butuh waktu. Dia bukan lagi berusia 21 tahun dan sudah memiliki beberapa pertandingan di bawah ikat pinggangnya; kita hanya perlu melihat bagaimana perkembangannya."
Menilai opsi-opsi darurat dan kaum muda
Terlepas dari situasi sang pemain asal Jerman, Barcelona memiliki klausul pelepasan khusus yang memungkinkan mereka mengakhiri kontrak Szczesny dengan biaya kompensasi tetap sekitar €2 juta. Jika dipertahankan, pemain berusia 36 tahun itu akan menjadi kiper cadangan yang andal. Sementara itu, Deco terus memantau talenta akademi yang menjanjikan seperti pemain timnas AS U-21, Diego Kochen. Setelah menghabiskan dua musim membagi waktu antara tim utama dan tim cadangan, pemain muda ini diharapkan segera bersaing untuk posisi di tim utama. Selain itu, Inaki Pena saat ini terikat kontrak dengan Elche hingga 2029, namun klub diperkirakan akan menjualnya untuk mengumpulkan dana sebelum musim baru dimulai.