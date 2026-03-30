Barcelona mengincar kiper baru, namun masalah seputar Marc-Andre ter Stegen masih belum terselesaikan

Masalah fisik yang dialami Ter Stegen telah sangat membatasi waktu bermainnya; ia hanya tampil dalam tiga pertandingan dengan total 270 menit di La Liga dan Copa del Rey musim ini. Setelah pulih dari operasi punggung, ia duduk di bangku cadangan sebelum dipinjamkan ke Girona pada Januari. Ia bermain dalam dua pertandingan liga untuk klub barunya, namun mengalami cedera otot paha belakang yang membuatnya absen selama tujuh pertandingan berikutnya. Akibatnya, peluangnya untuk bermain di level internasional semakin tipis menjelang Piala Dunia.

Manajer Jerman, Julian Nagelsmann, menyatakan: "Sebagai bentuk penghormatan kepadanya, saya tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan itu, tetapi peluangnya masih sangat, sangat, sangat tipis karena kita harus melihat situasi keseluruhannya."

Nagelsmann menambahkan: "Dia perlu mempercepat proses rehabilitasinya. Kondisinya cukup baik dan tidak terlalu sakit lagi, hanya sedikit, tapi butuh waktu. Dia bukan lagi berusia 21 tahun dan sudah memiliki beberapa pertandingan di bawah ikat pinggangnya; kita hanya perlu melihat bagaimana perkembangannya."