Barcelona mengincar bintang Chelsea, Pedro Neto, karena klub La Liga tersebut berharap dapat memanfaatkan hubungan baik dengan agen Jorge Mendes
Raksasa Catalan mencari kedalaman serangan.
Meskipun memiliki dua sayap terbaik di Eropa, Lamine Yamal dan Raphinha, yang telah mencetak total 34 gol di semua kompetisi musim ini, Barcelona tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas sayap mereka. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Neto, yang bergabung dengan Chelsea pada 2024 dengan biaya €60 juta, muncul sebagai kandidat ideal berkat kemampuannya bermain di kedua sayap atau sebagai false nine. Waktu Neto di London menjadi rumit akibat persaingan ketat dari pemain seperti Estevao, Alejandro Garnacho, dan Jamie Gittens. Direktur olahraga Barcelona, Deco, dilaporkan sedang mencari pemain yang dapat menjadi pembeda dan memberikan persaingan tingkat tinggi, dan rekam jejak Neto yang terbukti di Premier League menjadikannya pilihan menonjol bagi hierarki Blaugrana.
Faktor Mendes dan gejolak disiplin
Langkah potensial ini didukung oleh pengaruh besar Mendes, yang memiliki hubungan yang kuat dengan baik Deco maupun dewan direksi Barcelona. Meskipun laporan teknis di lapangan sangat positif, Neto baru-baru ini menjadi sorotan karena alasan yang salah di Inggris. Wasit baru-baru ini menuduh penyerang tersebut menggunakan bahasa kasar setelah dikeluarkan dari lapangan, dan ia terlibat dalam konfrontasi panas dengan seorang anak bola selama pertandingan melawan Paris Saint-Germain - meskipun ia kemudian meminta maaf dengan memberikan kaosnya. Meskipun ada momen-momen frustrasi tersebut, pejabat Barcelona yakin profil teknisnya akan secara signifikan meningkatkan fleksibilitas taktis Flick.
Hambatan keuangan dan prioritas yang bersaing
Setiap upaya untuk merekrut Neto akan dipengaruhi oleh situasi keuangan Barcelona yang rapuh dan peraturan batas gaji yang ketat dari La Liga. Klub saat ini sedang mempertimbangkan beberapa target besar, termasuk transfer permanen untuk pemain pinjaman Marcus Rashford - yang tersedia dengan harga €30 juta - dan minat jangka panjang terhadap penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez. Kontrak Neto dilaporkan mengandung klausul khusus yang dapat memudahkan kepindahannya jika ia menyatakan keinginan untuk mencari tantangan baru. Namun, dengan Chelsea kemungkinan besar akan meminta pengembalian yang signifikan atas investasi awal mereka, Barcelona harus mempertimbangkan apakah bintang Portugal tersebut menawarkan nilai yang lebih baik daripada opsi serangan lainnya.
Musim semi yang krusial bagi klub dan pemain
Bulan-bulan terakhir musim ini akan menjadi ujian akhir bagi Neto dan para pemain yang saat ini berada di skuad Barcelona. Bagi winger tersebut, mendapatkan menit bermain yang konsisten di lini depan Chelsea yang padat sangat penting untuk mempertahankan nilai pasar dan statusnya di tim nasional Portugal. Di Camp Nou, Rashford menghadapi periode krusial untuk mendapatkan kontrak permanen, yang akan langsung mempengaruhi upaya klub untuk merekrut Neto. Dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat, Barcelona akan terus memantau catatan disiplin dan kebugaran Neto saat mereka menyempurnakan daftar pendek mereka untuk periode transfer yang dijanjikan akan transformatif.
