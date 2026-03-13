Barcelona mengincar bintang Chelsea, Pedro Neto, karena klub La Liga tersebut berharap dapat memanfaatkan hubungan baik dengan agen Jorge Mendes

Setiap upaya untuk merekrut Neto akan dipengaruhi oleh situasi keuangan Barcelona yang rapuh dan peraturan batas gaji yang ketat dari La Liga. Klub saat ini sedang mempertimbangkan beberapa target besar, termasuk transfer permanen untuk pemain pinjaman Marcus Rashford - yang tersedia dengan harga €30 juta - dan minat jangka panjang terhadap penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez. Kontrak Neto dilaporkan mengandung klausul khusus yang dapat memudahkan kepindahannya jika ia menyatakan keinginan untuk mencari tantangan baru. Namun, dengan Chelsea kemungkinan besar akan meminta pengembalian yang signifikan atas investasi awal mereka, Barcelona harus mempertimbangkan apakah bintang Portugal tersebut menawarkan nilai yang lebih baik daripada opsi serangan lainnya.