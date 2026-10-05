Barcelona menggila, menang 7-0 atas Real Madrid di Clasico. Claudia Pina tampil memukau, empat gol dalam satu babak

Tak perlu dikatakan lagi, tokoh utama pertandingan ini adalah Claudia Pina, yang mencetak empat gol hanya dalam satu babak. Gol lainnya dicetak oleh Hansen, yang memborong dua gol dalam kemenangan 6-0 di Women's Champions League melawan Roma. Pada babak kedua, Pajor dan Schertenleib juga ikut mencatatkan nama di papan skor. Sekali lagi, Barça membuktikan diri lebih unggul dalam segala aspek: pressing, permainan, dan intensitas. Real Madrid datang dengan alasan kuat untuk percaya bahwa segalanya bisa berjalan berbeda: mereka mampu mengimbangi Manchester City, juara Inggris, di Women's Champions League, dan transformasi yang terjadi sepanjang musim panas memberi isyarat akan adanya Clásico yang lebih seimbang. Namun, dalam setengah jam, Barcelona mengubah pertandingan ini menjadi sebuah pesta.