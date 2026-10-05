Tanpa cerita. Barcelona kembali menegaskan diri sebagai tim yang harus dikalahkan, bukan hanya di Spanyol. Pada akhir pekan, Blaugrana menghancurkan Real Madrid milik Arianna Caruso dalam El Clasico, yang pulang dari Spotify Stadium dengan babak belur. Hasil akhir tak menyisakan ruang untuk interpretasi: 7-0, dengan laga yang pada dasarnya sudah berakhir sejak babak pertama. Bahkan tanpa Alexia Putellas dan Mapi Leon, yang pada musim panas pindah ke London City Lionesses, Barcelona menghibur dan juga menikmati permainan. Untuk kegembiraan 40.533 penonton, rekor untuk sebuah pertandingan Liga F.
Barcelona menggila, menang 7-0 atas Real Madrid di Clasico. Claudia Pina tampil memukau, empat gol dalam satu babak
CLAUDIA PINA, PENYERANG TERKUAT DI DUNIA
Tak perlu dikatakan lagi, tokoh utama pertandingan ini adalah Claudia Pina, yang mencetak empat gol hanya dalam satu babak. Gol lainnya dicetak oleh Hansen, yang memborong dua gol dalam kemenangan 6-0 di Women's Champions League melawan Roma. Pada babak kedua, Pajor dan Schertenleib juga ikut mencatatkan nama di papan skor. Sekali lagi, Barça membuktikan diri lebih unggul dalam segala aspek: pressing, permainan, dan intensitas. Real Madrid datang dengan alasan kuat untuk percaya bahwa segalanya bisa berjalan berbeda: mereka mampu mengimbangi Manchester City, juara Inggris, di Women's Champions League, dan transformasi yang terjadi sepanjang musim panas memberi isyarat akan adanya Clásico yang lebih seimbang. Namun, dalam setengah jam, Barcelona mengubah pertandingan ini menjadi sebuah pesta.
Dominasi total
Barcelona pun kini naik ke 18 poin di klasemen, dengan enam kemenangan dari enam pertandingan, unggul lima poin atas Madrid CFF dan Real Madrid. Di Eropa, Barcelona menjadi satu-satunya tim dengan poin sempurna, dengan dua kemenangan dari dua laga: 5-2 pada debut melawan Paris FC dan 6-0 di kandang Roma pekan lalu.
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