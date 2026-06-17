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Barcelona mengeluarkan peringatan baru terkait transfer Julian Alvarez, sementara presiden Atlético Madrid menolak untuk mengalah terkait harga €500 juta
Atleti tetap teguh pada penilaian nilai Alvarez
Kisah seputar Alvarez kembali mengalami perkembangan baru setelah Atlético Madrid menegaskan kembali sikap mereka bahwa sang pemain “tidak untuk dijual”. Barcelona dilaporkan telah menjadikan mantan pemain Man City itu sebagai target prioritas untuk memimpin lini depan di bawah asuhan Flick, namun mereka menemui tembok perlawanan dari jajaran direksi Metropolitano. Sementara Barca sedang mempersiapkan paket senilai lebih dari €135 juta untuk menggoda rival mereka di La Liga, presiden Atletico, Enrique Cerezo, justru membalikkan seluruh tekanan tersebut ke klub Catalan tersebut.
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Cerezo menyarankan Barcelona untuk memeriksa kontraknya
Menanggapi kabar yang tak henti-hentinya mengaitkan striker andalannya dengan Blaugrana, Cerezo berbicara blak-blakan mengenai syarat agar kesepakatan itu terwujud. "Julian adalah pemain Atlético Madrid. Siapa pun yang menginginkannya bisa datang dan melihat kontraknya (klausul pelepasan), dan jika mereka tertarik, mereka akan merekrutnya; jika tidak, mereka tidak akan melakukannya. Sepertinya ini menjadi topik hangat musim panas ini; kalian semua tahu persis bagaimana keadaannya. Julian adalah pemain Atlético Madrid, dan saya yakin dia akan tetap menjadi pemain Atlético Madrid," kata sang presiden melalui El Desmarque.
Dengan secara langsung menyinggung klausul pelepasan sebesar €500 juta, Cerezo secara efektif memupus harapan Barcelona untuk menegosiasikan biaya yang lebih rendah dan terstruktur. Meskipun Barca berharap jumlah jaminan sebesar €135 juta ditambah bonus akan mengubah keadaan, Atletico saat ini sama sekali tidak menunjukkan minat untuk duduk di meja perundingan dengan tawaran yang lebih rendah dari angka pelepasan yang ditetapkan secara hukum.
Ketegangan memuncak dalam perselisihan di media sosial
Persaingan transfer semakin memanas antara dua raksasa Spanyol tersebut. Atletico baru-baru ini mengambil langkah tak biasa dengan mengejek ketertarikan Barcelona melalui postingan parodi perekrutan beberapa bintang Barca seperti Lamine Yamal dan Pedri. Aksi tersebut disertai pernyataan yang menuduh klub Catalan itu menggunakan "mesin propaganda" untuk mengguncang Alvarez menjelang jendela transfer mendatang.
Kekesalan Atlético bermula dari apa yang mereka anggap sebagai kampanye tanpa henti berupa “kebocoran informasi yang disengaja” yang dirancang untuk menurunkan nilai pasar sang pemain. Pernyataan resmi klub asal Madrid itu sangat tajam, menyerukan kepada para penggemar agar tidak “mempercayai semua yang kalian lihat, terutama jika itu terkait dengan Barca.” Permusuhan terbuka ini mengisyaratkan bahwa negosiasi, jika memang dimulai, akan berlangsung dalam suasana yang tidak kondusif.
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Real Madrid ikut bersaing untuk mendapatkan bintang asal Argentina
Yang memperburuk keadaan bagi Barcelona, mereka bukanlah satu-satunya pihak yang memantau situasi ini. Dalam perkembangan mengejutkan, Real Madrid baru-baru ini melihat tawaran besar senilai €150 juta ditolak oleh Atlético. Florentino Pérez telah menjanjikan kedatangan seorang “Galáctico” misterius setelah terpilih kembali, dan tampaknya Álvarez adalah target utama bagi klub Bernabéu tersebut.
Kegagalan tawaran Real Madrid menegaskan bahwa bahkan tawaran rekor klub pun belum cukup untuk memenuhi tuntutan Atlético pada tahap ini. Dengan kedua rival El Clásico yang sangat berambisi untuk mendatangkan pemain berusia 26 tahun tersebut, harga transfernya tampaknya tidak akan turun dalam waktu dekat. Barcelona kini terpaksa memilih antara melepaskan target utama mereka atau mencari cara untuk membiayai kesepakatan yang memecahkan rekor, meskipun masih berada di bawah pengawasan ekonomi yang ketat.