Barcelona mengeluarkan peringatan baru terkait transfer Julian Alvarez, sementara presiden Atlético Madrid menolak untuk mengalah terkait harga €500 juta

Menanggapi kabar yang tak henti-hentinya mengaitkan striker andalannya dengan Blaugrana, Cerezo berbicara blak-blakan mengenai syarat agar kesepakatan itu terwujud. "Julian adalah pemain Atlético Madrid. Siapa pun yang menginginkannya bisa datang dan melihat kontraknya (klausul pelepasan), dan jika mereka tertarik, mereka akan merekrutnya; jika tidak, mereka tidak akan melakukannya. Sepertinya ini menjadi topik hangat musim panas ini; kalian semua tahu persis bagaimana keadaannya. Julian adalah pemain Atlético Madrid, dan saya yakin dia akan tetap menjadi pemain Atlético Madrid," kata sang presiden melalui El Desmarque.

Dengan secara langsung menyinggung klausul pelepasan sebesar €500 juta, Cerezo secara efektif memupus harapan Barcelona untuk menegosiasikan biaya yang lebih rendah dan terstruktur. Meskipun Barca berharap jumlah jaminan sebesar €135 juta ditambah bonus akan mengubah keadaan, Atletico saat ini sama sekali tidak menunjukkan minat untuk duduk di meja perundingan dengan tawaran yang lebih rendah dari angka pelepasan yang ditetapkan secara hukum.