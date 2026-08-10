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Barcelona mengejutkan PSG dengan banderol Ferran Torres yang SANGAT besar saat pahlawan Piala Dunia Spanyol itu menuntut transfer musim panas
Barcelona menuntut biaya premium untuk Torres
Barcelona siap bersikap keras terhadap PSG terkait masa depan Torres, dengan raksasa Catalan itu meminta minimal €65 juta untuk menyetujui penjualan, menurut SPORT. Meski Blaugrana pada awalnya ragu melepas penyerang serbabisa itu sebelum mendapatkan pengganti, keinginan tegas sang pemain untuk pindah memaksa perubahan sikap di Camp Nou.
Kenaikan valuasi ini sebagian besar dikaitkan dengan kontribusi menentukan Torres untuk Spanyol, saat ia mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia melawan Argentina. Para petinggi di Catalonia merasa bahwa pemain dengan kualitas dan reputasi penentu seperti dirinya seharusnya memiliki banderol yang memungkinkan klub berinvestasi kembali di lini depan mereka.
- Getty Images Sport
PSG incar tawaran murah saat Torres menyepakati persyaratan pribadi
Meski Barcelona bersikap tegas, PSG tidak berniat langsung memenuhi angka €65 juta itu dan berharap bisa memanfaatkan situasi kontrak sang pemain sebagai alat tawar. Juara Eropa itu sangat menyadari bahwa Torres sedang memasuki tahap akhir kontraknya, yang saat ini akan berakhir pada Juni 2027. Mereka meyakini angka yang lebih mendekati €55 juta, jumlah yang sama dengan yang dibayarkan Barca untuk merekrutnya dari Man City pada 2021, akan menjadi cerminan yang adil atas nilainya.
Meski laporan menyebut bahwa Torres sudah mencapai kesepakatan secara personal dengan PSG, negosiasi diperkirakan akan berlangsung intens. Namun, hubungan yang sangat baik antara Deco dan Luis Campos bisa memperlancar proses tersebut.
Flick tetap bungkam soal pembicaraan transfer
Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick berusaha meredam kebisingan seputar masa depan pemain 26 tahun itu dalam persiapan pramusim klub. Berbicara setelah laga uji coba di Udine, pelatih asal Jerman itu menolak memberikan rincian terkait negosiasi yang sedang berlangsung dengan raksasa Prancis tersebut. Flick berkata: "Saya menghormati liburan para pemain dan saya tidak memiliki informasi."
Pendekatan hati-hati sang pelatih datang di saat skuad Barcelona sedang menjalani perombakan besar, termasuk kepergian sosok penting seperti Ronald Araujo. Flick mengakui sulitnya mengelola skuad selama bursa transfer, dengan menambahkan: "Kami selalu berbicara tentang peningkatan dan mendatangkan pemain yang kami butuhkan, tetapi kami harus tenang. Banyak pemain akan datang pekan ini; ini adalah pramusim yang tidak biasa dan aneh. Kami harus menghormati liburan para pemain."
- Getty Images
Dampak dari kepergian pahlawan Piala Dunia
Kepergian Torres akan menandai akhir dari periode produktif di Catalonia, tempat ia sukses bertransformasi dari pemain sayap menjadi ancaman sentral yang andal. Fleksibilitasnya terbukti krusial karena ia rutin beroperasi di seluruh lini depan, melengkapi Robert Lewandowski sekaligus menghadirkan ancaman gol yang konsisten. Musim lalu, ia mencatatkan 21 gol dalam 49 penampilan, sehingga menyumbang total 65 gol selama masa baktinya yang berlangsung lima musim bersama raksasa Spanyol itu.
Namun, kepindahan itu akan memberi Barcelona fleksibilitas finansial yang sangat dibutuhkan, karena sebagian besar biaya transfernya sudah diamortisasi. Menghapus gajinya dari tagihan upah akan memungkinkan klub mengejar target prioritas lainnya, yang berpotensi termasuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid.
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