Barcelona siap bersikap keras terhadap PSG terkait masa depan Torres, dengan raksasa Catalan itu meminta minimal €65 juta untuk menyetujui penjualan, menurut SPORT. Meski Blaugrana pada awalnya ragu melepas penyerang serbabisa itu sebelum mendapatkan pengganti, keinginan tegas sang pemain untuk pindah memaksa perubahan sikap di Camp Nou.

Kenaikan valuasi ini sebagian besar dikaitkan dengan kontribusi menentukan Torres untuk Spanyol, saat ia mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia melawan Argentina. Para petinggi di Catalonia merasa bahwa pemain dengan kualitas dan reputasi penentu seperti dirinya seharusnya memiliki banderol yang memungkinkan klub berinvestasi kembali di lini depan mereka.



