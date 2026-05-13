Barcelona mengancam akan mengambil tindakan hukum setelah komentar Florentino Perez terkait kasus Negreira dan klaim bahwa '14 gelar telah dicuri' dari Real Madrid
Perez meluapkan kemarahannya atas trofi yang 'dicuri'
Dalam sebuah pernyataan publik yang mengejutkan, Presiden Real Madrid, Perez, melontarkan kritik tajam terhadap apa yang ia anggap sebagai korupsi sistemik di dunia sepak bola Spanyol. Perez, yang tengah mengalami musim yang jarang terjadi penuh ketidakpuasan di Bernabeu, menyatakan bahwa lemari trofi klubnya seharusnya jauh lebih penuh daripada yang ada saat ini.
“Kami telah ditinggalkan tanpa apa-apa, dan saya sudah berada di sini entah berapa musim, namun saya hanya memenangkan tujuh Piala Eropa dan tujuh gelar liga, yang seharusnya bisa menjadi 14 karena telah dicuri dari saya,” kata Perez kepada wartawan dalam konferensi pers, seperti dilansir Diario AS. “Kami telah membuat video tentang 18 poin yang telah mereka ambil dari kami musim ini. Saya tidak bisa diam saja mengenai hal itu.”
Kasus Negreira kembali menjadi sorotan
Inti dari kekecewaan Perez tetaplah kasus Negreira, yang ia gambarkan sebagai "skandal terbesar dalam sejarah". Ia menuduh bahwa pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada mantan wakil ketua Komite Wasit Spanyol tersebut telah menciptakan bias yang berkepanjangan dan terus memengaruhi integritas kompetisi hingga saat ini.
“Tiga tahun lalu, kami mengetahui tentang Kasus Negreira. Skandal terbesar dalam sejarah. Mereka telah membayar selama dua dekade, tetapi sekarang wasit yang sama masih bertugas di dekade ketiga ini,” kata Perez. “Kami akan menyerahkan berkas yang substansial kepada UEFA agar mereka dapat menangani masalah ini dari akarnya dan menyelesaikan kasus ini demi kebaikan sepak bola dunia.
“Kami sedang menyiapkan berkas setebal 500 halaman yang akan saya kirimkan ke UEFA setelah kompetisi berakhir. Saya sudah berbicara dengan mereka. Tidak ada preseden untuk ini dalam sejarah sepak bola dunia. Ini adalah kasus korupsi terbesar sepanjang masa.
“Para anggota Real Madrid mendukung saya dalam perjuangan melawan kasus Negreira. Bukan hanya Real Madrid yang menderita; tim-tim lain juga mengalaminya. Barcelona selalu diuntungkan. Mari kita lihat apakah UEFA akan terlibat dalam masalah ini. Saya tidak datang ke sini agar wasit-wasit bisa menjadi kaya dari uang Barcelona.”
Barcelona bersiap melancarkan serangan balik hukum
Barcelona tidak tinggal diam menghadapi tuduhan-tuduhan ini. Klub asal Catalunya tersebut, yang secara konsisten membantah telah melakukan pelanggaran apa pun dan menegaskan bahwa pembayaran dilakukan untuk laporan teknis yang sah mengenai wasit, mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum sebagai tanggapan atas konferensi pers presiden klub, dengan mengatakan: "Sehubungan dengan konferensi pers yang diadakan oleh Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, kami menginformasikan bahwa departemen hukum kami sedang menelaah dengan cermat pernyataan dan tuduhan yang dilontarkannya. Hal ini sedang dianalisis, dan langkah-langkah selanjutnya sedang dievaluasi. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai posisi kami dan keputusan apa pun yang diambil pada waktunya."
Perez menyatakan perang di semua lini
Rasa pahit kekalahan di Clasico akhir pekan lalu tak diragukan lagi diperparah oleh bobot historisnya. Pertandingan tersebut tidak hanya menandai pertama kalinya Barcelona secara matematis memastikan trofi La Liga secara langsung melawan Real Madrid, tetapi hasil tersebut juga secara resmi menyamakan rekor head-to-head sepanjang masa antara kedua klub menjadi tepat 106 kemenangan masing-masing. Kenyataan pahit ini tampaknya justru semakin memicu tekad Perez untuk menantang integritas liga papan atas Spanyol secara lebih luas.
Bos Real Madrid itu menegaskan bahwa ia memandang ini sebagai pertempuran di berbagai front melawan sistem sepak bola yang ada. “Tentu saja, ada juga musuh abadi kami, La Liga. Kami akan berjuang. Saya melawan semua orang. Korupsi sistemik dalam Kasus Negreira… Bagaimana kita bisa melupakannya begitu saja?” kata Perez. “Tidak dapat diterima bahwa saya yang dicurigai melakukan korupsi selama lebih dari 20 tahun. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan penyelidikan hukum dan olahraga UEFA.”