Barcelona mengancam akan mengambil tindakan hukum setelah komentar Florentino Perez terkait kasus Negreira dan klaim bahwa '14 gelar telah dicuri' dari Real Madrid

Inti dari kekecewaan Perez tetaplah kasus Negreira, yang ia gambarkan sebagai "skandal terbesar dalam sejarah". Ia menuduh bahwa pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada mantan wakil ketua Komite Wasit Spanyol tersebut telah menciptakan bias yang berkepanjangan dan terus memengaruhi integritas kompetisi hingga saat ini.

“Tiga tahun lalu, kami mengetahui tentang Kasus Negreira. Skandal terbesar dalam sejarah. Mereka telah membayar selama dua dekade, tetapi sekarang wasit yang sama masih bertugas di dekade ketiga ini,” kata Perez. “Kami akan menyerahkan berkas yang substansial kepada UEFA agar mereka dapat menangani masalah ini dari akarnya dan menyelesaikan kasus ini demi kebaikan sepak bola dunia.

“Kami sedang menyiapkan berkas setebal 500 halaman yang akan saya kirimkan ke UEFA setelah kompetisi berakhir. Saya sudah berbicara dengan mereka. Tidak ada preseden untuk ini dalam sejarah sepak bola dunia. Ini adalah kasus korupsi terbesar sepanjang masa.

“Para anggota Real Madrid mendukung saya dalam perjuangan melawan kasus Negreira. Bukan hanya Real Madrid yang menderita; tim-tim lain juga mengalaminya. Barcelona selalu diuntungkan. Mari kita lihat apakah UEFA akan terlibat dalam masalah ini. Saya tidak datang ke sini agar wasit-wasit bisa menjadi kaya dari uang Barcelona.”







