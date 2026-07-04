Barcelona mengambil keputusan akhir terkait transfer Harry Kane, sementara juara La Liga itu mencari pengganti Robert Lewandowski

Jurnalis Bild, Christian Falk, membenarkan bahwa Barcelona memang telah menghubungi pihak Kane, namun menegaskan bahwa prioritas sang striker adalah tetap bertahan di Jerman.

"Itu benar," kata Falk. "Perwakilan Harry Kane memang dihubungi oleh Barcelona. Hal ini telah dikonfirmasi kepada saya. Namun, saya juga mendengar bahwa Barcelona tidak memiliki peluang untuk merebut Kane dari Bayern Munich.

"Dia ingin tetap di Munich dan menandatangani kontrak baru. Namun, dia tidak ingin melakukannya saat ini juga karena masih berlaga di Piala Dunia bersama tim nasional Inggris. Terlepas dari itu, Kane hanya ingin bernegosiasi dengan Bayern Munich, dan saya pikir mereka akan menemukan solusinya."