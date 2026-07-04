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Barcelona mengambil keputusan akhir terkait transfer Harry Kane, sementara juara La Liga itu mencari pengganti Robert Lewandowski
Upaya Barcelona gagal membuahkan hasil
Barcelona menganggap Kane sebagai calon pengganti Lewandowski seiring mereka terus merencanakan masa depan lini serang mereka. Meskipun penyerang Atlético Madrid, Julian Alvarez, tetap menjadi target utama mereka, Kane dipandang sebagai alternatif yang menarik berkat rekor gol dan pengalamannya.
Menurut CF Bayern Insider, klub asal Catalunya itu menghubungi perwakilan kapten timnas Inggris tersebut untuk menilai apakah kepindahan ke La Liga memungkinkan. Namun, tanggapan yang diterima menegaskan bahwa Kane tidak berminat meninggalkan Bayern, sehingga secara efektif mengakhiri harapan Barcelona sebelum negosiasi sempat berlangsung.
- Getty
Falk membenarkan adanya kontak dengan Barcelona
Jurnalis Bild, Christian Falk, membenarkan bahwa Barcelona memang telah menghubungi pihak Kane, namun menegaskan bahwa prioritas sang striker adalah tetap bertahan di Jerman.
"Itu benar," kata Falk. "Perwakilan Harry Kane memang dihubungi oleh Barcelona. Hal ini telah dikonfirmasi kepada saya. Namun, saya juga mendengar bahwa Barcelona tidak memiliki peluang untuk merebut Kane dari Bayern Munich.
"Dia ingin tetap di Munich dan menandatangani kontrak baru. Namun, dia tidak ingin melakukannya saat ini juga karena masih berlaga di Piala Dunia bersama tim nasional Inggris. Terlepas dari itu, Kane hanya ingin bernegosiasi dengan Bayern Munich, dan saya pikir mereka akan menemukan solusinya."
Bayern tetap optimis mengenai masa depan Kane
Bayern punya banyak alasan untuk mempertahankan Kane di Allianz Arena setelah musim yang kembali gemilang. Penyerang ini mencetak 61 gol dan mencatatkan tujuh assist di semua kompetisi selama musim 2025-26, sekaligus mengambil peran kreatif yang lebih dalam saat diperlukan. Kane kini telah mencetak 146 gol untuk Bayern dan kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027. Pihak klub yakin ia dapat terus memimpin lini serang dalam beberapa tahun ke depan dan bersiap untuk membahas perpanjangan kontrak setelah ia menyelesaikan tugas-tugasnya bersama tim nasional.
- AFP
Barcelona harus mencari target alternatif
Dengan Kane yang telah sepenuhnya berkomitmen pada Bayern, Barcelona diperkirakan akan fokus pada opsi lain dalam upaya mereka mencari pengganti jangka panjang Lewandowski, dengan Alvarez tetap menjadi target utama mereka.
Sementara itu, Kane tetap fokus pada kampanye Piala Dunia Inggris, di mana mereka akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada hari Senin. Setelah tugas internasionalnya selesai, ia diperkirakan akan memulai pembicaraan kontrak dengan Bayern.
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