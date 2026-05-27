Barcelona mengajukan tawaran sebesar £69 juta untuk Anthony Gordon, saat juara La Liga itu berupaya mengalahkan Bayern Munich dalam perburuan pemain sayap Newcastle

Menurut laporan dari The Athletic, Barcelona telah mengajukan tawaran resmi sebesar €80 juta (£69 juta) ditambah bonus berdasarkan performa untuk Gordon. Raksasa Catalan tersebut sangat berkeinginan untuk mendapatkan jasa pemain berusia 25 tahun itu dan telah menghubungi perwakilannya untuk membahas kemungkinan kepindahannya ke La Liga. Negosiasi antara kedua klub sedang berlangsung karena Barca ingin segera menuntaskan kesepakatan tersebut.

Flick dan direktur olahraga Deco dikenal sebagai pengagum mantan pemain Everton tersebut, karena mereka yakin dia bisa dengan sempurna mengisi peran yang ditempati Marcus Rashford musim ini. Rashford menikmati masa pinjaman yang produktif di Spanyol, dengan mencetak 14 gol dan 14 assist, dan meskipun Barcelona memiliki opsi senilai €30 juta untuk membeli penyerang Manchester United itu sebelum 15 Juni, mereka kini memprioritaskan kepindahan Gordon.