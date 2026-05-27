Barcelona mengajukan tawaran sebesar £69 juta untuk Anthony Gordon, saat juara La Liga itu berupaya mengalahkan Bayern Munich dalam perburuan pemain sayap Newcastle
Barca mengajukan tawaran awal yang sangat besar
Menurut laporan dari The Athletic, Barcelona telah mengajukan tawaran resmi sebesar €80 juta (£69 juta) ditambah bonus berdasarkan performa untuk Gordon. Raksasa Catalan tersebut sangat berkeinginan untuk mendapatkan jasa pemain berusia 25 tahun itu dan telah menghubungi perwakilannya untuk membahas kemungkinan kepindahannya ke La Liga. Negosiasi antara kedua klub sedang berlangsung karena Barca ingin segera menuntaskan kesepakatan tersebut.
Flick dan direktur olahraga Deco dikenal sebagai pengagum mantan pemain Everton tersebut, karena mereka yakin dia bisa dengan sempurna mengisi peran yang ditempati Marcus Rashford musim ini. Rashford menikmati masa pinjaman yang produktif di Spanyol, dengan mencetak 14 gol dan 14 assist, dan meskipun Barcelona memiliki opsi senilai €30 juta untuk membeli penyerang Manchester United itu sebelum 15 Juni, mereka kini memprioritaskan kepindahan Gordon.
Strategi keuangan di balik langkah tersebut
Meskipun biaya transfernya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan klausul pelepasan Rashford, Barcelona meyakini bahwa merekrut Gordon lebih masuk akal secara finansial dalam jangka panjang. Pihak manajemen klub berpendapat bahwa tuntutan gaji Gordon yang lebih rendah serta kemampuan untuk menawarkan kontrak yang lebih panjang kepadanya—berkat usianya—akan memungkinkan mereka untuk membebankan biaya transfer tersebut selama periode yang lebih lama, sehingga sesuai dengan batasan keuangan yang ketat.
Pendekatan strategis ini muncul saat Newcastle menghadapi tekanan untuk mengelola skuad mereka sendiri. Menjelang akhir musim, pelatih kepala Magpies, Eddie Howe, mengakui bahwa Gordon telah ditinggalkan dari skuad pada beberapa pertandingan karena ia “melihat ke masa depan”, yang memicu spekulasi bahwa klub sedang mempersiapkan diri untuk hidup tanpa bintang andalan mereka.
Mengalahkan Bayern lebih dulu
Barcelona bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang tertarik pada Gordon; Bayern Munich sempat dianggap sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya hingga baru-baru ini. Klub raksasa Bundesliga tersebut masih menunjukkan minat, namun dilaporkan enggan memenuhi nilai transfer sebesar €80 juta, sehingga mereka pun mulai mencari opsi alternatif. Chelsea dan Arsenal juga telah memantau sang pemain sayap, meskipun Barcelona kini telah unggul selangkah dari para pesaingnya berkat proposal konkret ini.
Gordon memiliki pengalaman sebelumnya dengan saga transfer yang menjadi sorotan, setelah hampir bergabung dengan Liverpool pada 2024 dalam kesepakatan yang akan membuat Joe Gomez pindah ke St James' Park. Merenungkan kegagalan transfer tersebut, Gordon sebelumnya menyatakan: “Itu tidak terjadi. Awalnya saya harus menerima kenyataan itu, dan kemudian sulit bagi saya untuk menerimanya lagi.”
Dengan Liverpool yang tidak kembali ke meja perundingan musim panas ini, jalan tampaknya terbuka lebar untuk pindah ke luar negeri.
Bintang yang sedang naik daun?
Pemain sayap ini telah tampil dalam 46 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 17 gol untuk Newcastle musim ini. Penampilannya di Liga Champions sangat menonjol, di mana ia mencetak 10 gol hanya dalam 12 pertandingan. Prestasi ini telah mengukuhkan posisinya di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel, dengan Gordon baru-baru ini masuk dalam daftar 26 pemain untuk Piala Dunia mendatang setelah mencatatkan penampilan ke-17nya melawan Jepang.
Sejak bergabung dengan Newcastle dari Everton pada Januari 2023 dengan biaya transfer sebesar £40 juta, Gordon telah tampil dalam 152 pertandingan untuk klub tersebut dan berkembang menjadi salah satu penyerang paling langsung dan berbahaya di Liga Premier.