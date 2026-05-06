Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Barcelona mengajukan tawaran mengejutkan untuk Wesley Fofana saat Chelsea menetapkan harga yang diminta

Barcelona
W. Fofana
Chelsea
Premier League
LaLiga

Barcelona mendapat kesempatan tak terduga untuk memperkuat barisan pertahanan mereka setelah Wesley Fofana dilaporkan ditawarkan kepada klub raksasa Catalan tersebut. Chelsea telah menetapkan harga yang diminta untuk pemain asal Prancis itu, dan pembicaraan awal mengenai kesepakatan musim panas dilaporkan sedang berlangsung.

  • Deco mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Fofana

    Sky Sport Switzerland melaporkan bahwa Fofana telah ditawarkan ke Barcelona. Perwakilan pemain asal Prancis tersebut dilaporkan telah melakukan beberapa putaran pembicaraan dengan direktur olahraga Barca, Deco, untuk menjajaki kemungkinan kepindahannya ke Camp Nou.

    Bek tengah berusia 25 tahun ini berpotensi menjadi salah satu pemain bintang yang hengkang dari Chelsea musim panas ini. The Blues tampaknya siap melepas sang bek untuk menyeimbangkan kebutuhan olahraga dan keuangan mereka.

    • Iklan
  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea menetapkan harga untuk pemain asal Prancis tersebut

    Meskipun Fofana tetap menjadi pemain berbakat dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, Chelsea dilaporkan telah mengisyaratkan bahwa mereka bersedia melepasnya secara permanen dengan biaya sekitar €30 juta. Namun, situasi keuangan di Barcelona tetap menjadi kendala. Meskipun Deco dan departemen pemandu bakat sedang mengumpulkan informasi mengenai sang pemain sebagai tambahan potensial untuk lini belakang, klub Catalan tersebut saat ini hanya akan mempertimbangkan transfer tersebut jika disusun sebagai kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian di kemudian hari.

  • Penampilan dan riwayat cedera Fofana

    Fofana telah mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi bersama Chelsea musim ini. Selama periode tersebut, ia telah menyumbangkan dua assist dan sesekali menunjukkan performa pertahanan dominan yang membuatnya menjadi salah satu bek muda paling diminati di Eropa saat masih membela Saint-Etienne dan Leicester City. Barcelona dilaporkan memprioritaskan penyerang tengah dan pemain sayap kiri baru di bursa transfer musim panas, namun kesempatan untuk mendatangkan bek yang telah teruji di Premier League adalah sesuatu yang tidak diabaikan oleh klub.

  • FBL-ENG-FACUP-HULL-CHELSEAAFP

    Persaingan dari rival-rival di Serie A

    Barcelona bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang terus memantau perkembangan Fofana. Beberapa klub dari Serie A Italia juga dikabarkan sedang memantau pemain asal Prancis tersebut, yang berarti Blaugrana mungkin harus bertindak tegas jika mereka memutuskan untuk melanjutkan minat mereka dan mengamankan tanda tangannya. Meskipun pihak pemain sangat tertarik untuk pindah ke La Liga, keputusan akhir akan bergantung pada apakah Chelsea bersedia menerima skema peminjaman atau apakah mereka akan tetap menuntut harga penuh sebesar €30 juta.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA