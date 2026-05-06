Barcelona mengajukan tawaran mengejutkan untuk Wesley Fofana saat Chelsea menetapkan harga yang diminta
Deco mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Fofana
Sky Sport Switzerland melaporkan bahwa Fofana telah ditawarkan ke Barcelona. Perwakilan pemain asal Prancis tersebut dilaporkan telah melakukan beberapa putaran pembicaraan dengan direktur olahraga Barca, Deco, untuk menjajaki kemungkinan kepindahannya ke Camp Nou.
Bek tengah berusia 25 tahun ini berpotensi menjadi salah satu pemain bintang yang hengkang dari Chelsea musim panas ini. The Blues tampaknya siap melepas sang bek untuk menyeimbangkan kebutuhan olahraga dan keuangan mereka.
Chelsea menetapkan harga untuk pemain asal Prancis tersebut
Meskipun Fofana tetap menjadi pemain berbakat dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, Chelsea dilaporkan telah mengisyaratkan bahwa mereka bersedia melepasnya secara permanen dengan biaya sekitar €30 juta. Namun, situasi keuangan di Barcelona tetap menjadi kendala. Meskipun Deco dan departemen pemandu bakat sedang mengumpulkan informasi mengenai sang pemain sebagai tambahan potensial untuk lini belakang, klub Catalan tersebut saat ini hanya akan mempertimbangkan transfer tersebut jika disusun sebagai kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian di kemudian hari.
Penampilan dan riwayat cedera Fofana
Fofana telah mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi bersama Chelsea musim ini. Selama periode tersebut, ia telah menyumbangkan dua assist dan sesekali menunjukkan performa pertahanan dominan yang membuatnya menjadi salah satu bek muda paling diminati di Eropa saat masih membela Saint-Etienne dan Leicester City. Barcelona dilaporkan memprioritaskan penyerang tengah dan pemain sayap kiri baru di bursa transfer musim panas, namun kesempatan untuk mendatangkan bek yang telah teruji di Premier League adalah sesuatu yang tidak diabaikan oleh klub.
Persaingan dari rival-rival di Serie A
Barcelona bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang terus memantau perkembangan Fofana. Beberapa klub dari Serie A Italia juga dikabarkan sedang memantau pemain asal Prancis tersebut, yang berarti Blaugrana mungkin harus bertindak tegas jika mereka memutuskan untuk melanjutkan minat mereka dan mengamankan tanda tangannya. Meskipun pihak pemain sangat tertarik untuk pindah ke La Liga, keputusan akhir akan bergantung pada apakah Chelsea bersedia menerima skema peminjaman atau apakah mereka akan tetap menuntut harga penuh sebesar €30 juta.