Barcelona mengajukan pengaduan kedua kepada UEFA terkait keputusan wasit dalam kekalahan di babak perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid
Laporta mengecam wasit dan VAR yang 'memalukan'
Ini menandai kali kedua dalam waktu kurang dari dua minggu bahwa Blaugrana menghubungi badan pengatur, menyampaikan kemarahan yang mendalam terkait kinerja wasit dan sistem VAR. Keluhan khusus ini mencakup insiden-insiden yang terjadi pada leg pertama dan leg kedua.
Presiden klub Joan Laporta tidak segan-segan saat berbicara di Godo, menyatakan bahwa wasit yang dihadapi Barcelona selama tahap kompetisi ini sungguh memalukan. Laporta merinci daftar insiden kontroversial dari pertandingan dua leg tersebut, termasuk kartu merah yang diberikan kepada Pau Cubarsi, dugaan handball oleh Marc Pubill, pengusiran Eric Garcia, potensi penalti terhadap Dani Olmo, dan benturan kontroversial antara Fermin Lopez dan Juan Musso.
"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Atletico Madrid, tetapi hal ini tidak mengubah fakta bahwa wasit kemarin, baik dari wasit lapangan maupun VAR, merupakan sebuah aib," kata Laporta. "Apa yang mereka lakukan kepada kami tidak dapat ditoleransi. Di leg pertama, mereka sudah tidak memberikan kami penalti yang jelas dan mengusir seorang pemain padahal seharusnya kartu kuning, karena Giuliano [Simeone] tidak menguasai bola. Kartu merah itu sangat merugikan kami.
"Ini adalah pertandingan di mana keputusan wasit sangat merugikan kami. Pada leg kedua, Eric Garcia bukan pemain terakhir yang bertahan, [Jules] Kounde sedang mendekat. Wasit awalnya menunjukkan kartu kuning, tetapi VAR campur tangan dan membatalkan keputusan itu. Tendangan Ferran [Torres] adalah gol, penalti terhadap [Dani] Olmo sangat jelas, pelanggaran terhadap Fermin tidak bisa ditoleransi karena bibir atasnya robek parah, dan kemudian dia memberikan kartu kepada Gavi... Anak itu menderita saat dijahit, dan dia bahkan tidak mendapat kartu. Ini tidak bisa diterima."
Barca mengutip kerugian di bidang olahraga dan ekonomi
Pernyataan resmi terbaru klub tersebut, meski sedikit lebih terukur dibandingkan dengan pernyataan keras Laporta di depan publik, tetap menggambarkan sebuah klub yang merasa dirugikan secara sistematis. "Klub berpendapat bahwa, sepanjang dua pertandingan dalam laga ini, terjadi beberapa keputusan wasit yang tidak sesuai dengan Peraturan Permainan, yang disebabkan oleh penerapan peraturan yang keliru dan kurangnya intervensi yang memadai dari sistem VAR dalam situasi-situasi yang jelas-jelas krusial," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Barcelona lebih lanjut berpendapat bahwa kesalahan-kesalahan ini bukan sekadar hal sepele, tetapi secara mendasar mengubah jalannya kompetisi bagi mereka. "Menurut FC Barcelona, akumulasi kesalahan-kesalahan ini telah berdampak langsung pada perkembangan pertandingan dan hasil akhir dari babak ini, yang mengakibatkan kerugian olahraga dan ekonomi yang signifikan bagi klub," tambah klub tersebut.
Seruan untuk reformasi teknologi dan transparansi
Selain menuntut keadilan atas keputusan-keputusan tertentu, pihak klub asal Catalunya ini memposisikan diri sebagai pelopor dalam upaya meningkatkan standar wasit di seluruh Eropa. Klub tersebut mengingatkan UEFA mengenai keluhan-keluhan sebelumnya dan menyatakan keinginan agar sistem tersebut diperbaiki secara menyeluruh guna mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
"Melalui gugatan ini, klub menegaskan kembali permintaan yang telah diajukan kepada UEFA sebelumnya dan, pada saat yang sama, menawarkan kerja sama dengan UEFA dengan tujuan meningkatkan sistem wasit guna menjamin penerapan Peraturan Permainan yang lebih ketat, adil, dan transparan," lanjut klub tersebut.
Banding sebelumnya ditolak oleh UEFA
Minggu lalu, Barcelona tampil lebih tegas, dengan secara khusus menyoroti insiden handball yang melibatkan Pubill pada leg pertama. Mereka berargumen bahwa itu jelas merupakan pelanggaran penalti karena bola masih dalam permainan saat disentuh tangan, dan bahkan menuntut penyelidikan resmi, pemutaran rekaman audio VAR, serta sanksi disiplin terhadap wasit yang terlibat.
Namun, tanggapan UEFA terhadap protes pertama itu cepat dan menolak. Pada Selasa sore, badan sepak bola Eropa itu menyelesaikan masalah tersebut dengan tegas, memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dapat dihukum selama permainan di area penalti Atletico. Mereka secara resmi menganggap protes tersebut "tidak dapat diterima", yang justru semakin memanaskan suasana di Camp Nou karena mereka semakin gencar dalam upaya hukum dan administratif terbaru mereka.