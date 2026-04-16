Barcelona mengajukan pengaduan kedua kepada UEFA terkait keputusan wasit dalam kekalahan di babak perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid

Ini menandai kali kedua dalam waktu kurang dari dua minggu bahwa Blaugrana menghubungi badan pengatur, menyampaikan kemarahan yang mendalam terkait kinerja wasit dan sistem VAR. Keluhan khusus ini mencakup insiden-insiden yang terjadi pada leg pertama dan leg kedua.

Presiden klub Joan Laporta tidak segan-segan saat berbicara di Godo, menyatakan bahwa wasit yang dihadapi Barcelona selama tahap kompetisi ini sungguh memalukan. Laporta merinci daftar insiden kontroversial dari pertandingan dua leg tersebut, termasuk kartu merah yang diberikan kepada Pau Cubarsi, dugaan handball oleh Marc Pubill, pengusiran Eric Garcia, potensi penalti terhadap Dani Olmo, dan benturan kontroversial antara Fermin Lopez dan Juan Musso.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Atletico Madrid, tetapi hal ini tidak mengubah fakta bahwa wasit kemarin, baik dari wasit lapangan maupun VAR, merupakan sebuah aib," kata Laporta. "Apa yang mereka lakukan kepada kami tidak dapat ditoleransi. Di leg pertama, mereka sudah tidak memberikan kami penalti yang jelas dan mengusir seorang pemain padahal seharusnya kartu kuning, karena Giuliano [Simeone] tidak menguasai bola. Kartu merah itu sangat merugikan kami.

"Ini adalah pertandingan di mana keputusan wasit sangat merugikan kami. Pada leg kedua, Eric Garcia bukan pemain terakhir yang bertahan, [Jules] Kounde sedang mendekat. Wasit awalnya menunjukkan kartu kuning, tetapi VAR campur tangan dan membatalkan keputusan itu. Tendangan Ferran [Torres] adalah gol, penalti terhadap [Dani] Olmo sangat jelas, pelanggaran terhadap Fermin tidak bisa ditoleransi karena bibir atasnya robek parah, dan kemudian dia memberikan kartu kepada Gavi... Anak itu menderita saat dijahit, dan dia bahkan tidak mendapat kartu. Ini tidak bisa diterima."