Getty Images Sport
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Barcelona mengajukan 'penawaran resmi' untuk merekrut Karim Adeyemi, sementara bintang Dortmund itu telah menyepakati persyaratan dengan juara Liga
Ketentuan pribadi telah disepakati terkait kepindahannya ke Camp Nou
Klub raksasa Catalan itu bergerak cepat untuk mengamankan jasa Adeyemi, dengan Sky Sport menyebutkan bahwa penyerang yang lincah ini sepenuhnya berkomitmen untuk bergabung dengan klub raksasa Catalan tersebut pada musim panas ini. Adeyemi dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan mengenai kontrak jangka panjang dengan Barcelona, yang secara efektif membuka jalan bagi transfer tersebut jika kedua klub mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.
Dortmund saat ini menilai bintang andalan mereka sekitar €40 juta, terutama karena ia memasuki tahap akhir masa kontraknya bersama klub. Setelah membuktikan diri sebagai salah satu pemain sayap paling berbahaya di Jerman, keputusan Adeyemi untuk mencari klub baru telah memaksa BVB bertindak, karena mereka ingin menghindari kehilangan aset berharga tersebut dengan harga yang lebih rendah pada musim panas mendatang.
- Getty Images Sport
Pengaruh Flick dan faktor Mendes
Salah satu faktor utama di balik kesepakatan ini adalah pelatih Barcelona, Hansi Flick, yang sangat mengenal profil Adeyemi sejak mereka pernah bermain bersama di tim nasional Jerman. Flick diyakini sebagai pendukung kuat perekrutan ini, karena ia memandang kecepatan luar biasa dan gaya berlari langsung sang penyerang sangat cocok dengan skema taktik pressing tinggi yang diusungnya. Fleksibilitas Adeyemi di lini depan memberikan Flick berbagai opsi saat ia berupaya memperkuat lini serang yang sudah diperkuat oleh Lamine Yamal dan Raphinha.
Negosiasi ini juga difasilitasi oleh agen ternama Jorge Mendes, yang mewakili sang pemain. Mendes dilaporkan telah beberapa kali menawarkan Adeyemi kepada Blaugrana sebelumnya, namun kendala keuangan klub yang sudah diketahui umum membuat kesepakatan tersebut tidak mungkin terwujud di masa lalu. Kini, dengan pendekatan yang lebih terstruktur, kesepakatan tersebut akhirnya tampaknya mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Tidak ada dampak terhadap upaya merekrut Julian Alvarez
Meskipun upaya merekrut Adeyemi menandakan niat serius untuk memperkuat sayap, hal itu tidak berarti Barcelona sudah selesai beraktivitas di bursa transfer. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kemungkinan kedatangan pemain sayap asal Jerman tersebut tidak akan memengaruhi upaya klub untuk mendatangkan penyerang nomor sembilan baru, dengan Julian Alvarez tetap menjadi target utama untuk posisi penyerang tengah.
Ketertarikan terhadap Alvarez sudah ada sejak Mei, dan petinggi klub tetap bertekad untuk mendatangkan pemain asal Argentina tersebut guna memberikan persaingan jangka panjang dan ketajaman di kotak penalti.
- Getty Images Sport
Opsi pertukaran pemain sedang dibahas
Mengingat kebutuhan Barcelona yang terus-menerus untuk mengelola beban gaji dan pengeluaran transfer, klub tersebut sedang menjajaki cara-cara kreatif untuk menurunkan kebutuhan dana sebesar €40 juta. Salah satu strateginya adalah dengan memasukkan pemain cadangan atau pemain muda berbakat ke dalam kesepakatan tersebut guna membuat tawaran itu lebih menarik bagi Dortmund. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Roony Bardghji dan Guille Fernandez termasuk di antara nama-nama yang disebut dalam pembicaraan pertukaran potensial tersebut.
Bardghji bergabung dengan Barca dengan harapan tinggi, namun kini merasa frustrasi karena minimnya kesempatan bermain secara reguler di tim utama, sementara Fernandez adalah pemain yang telah lama dipantau oleh Dortmund.
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