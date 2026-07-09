Klub raksasa Catalan itu bergerak cepat untuk mengamankan jasa Adeyemi, dengan Sky Sport menyebutkan bahwa penyerang yang lincah ini sepenuhnya berkomitmen untuk bergabung dengan klub raksasa Catalan tersebut pada musim panas ini. Adeyemi dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan mengenai kontrak jangka panjang dengan Barcelona, yang secara efektif membuka jalan bagi transfer tersebut jika kedua klub mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.

Dortmund saat ini menilai bintang andalan mereka sekitar €40 juta, terutama karena ia memasuki tahap akhir masa kontraknya bersama klub. Setelah membuktikan diri sebagai salah satu pemain sayap paling berbahaya di Jerman, keputusan Adeyemi untuk mencari klub baru telah memaksa BVB bertindak, karena mereka ingin menghindari kehilangan aset berharga tersebut dengan harga yang lebih rendah pada musim panas mendatang.







