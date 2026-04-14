AFP
Barcelona mengajukan keluhan kepada UEFA terkait panjang rumput di markas Atletico Madrid menjelang laga penentuan Liga Champions
Flick mengemukakan kekhawatiran terkait kondisi lapangan menjelang laga penentu
Rekaman video memperlihatkan Flick menunjuk ke arah rumput di Stadion Metropolitano saat membahas ketinggian rumput. Momen tersebut langsung memicu spekulasi bahwa Barcelona tidak puas dengan kondisi lapangan menjelang pertandingan penting di ajang Eropa tersebut.
Menurut AS, pejabat Blaugrana kemudian mengklarifikasi bahwa tidak ada keluhan resmi yang diajukan. Namun, klub mengonfirmasi bahwa Flick telah menyampaikan pengamatannya kepada pejabat UEFA, yang kemudian menjalankan protokol inspeksi lapangan prapertandingan rutin mereka.
Atlético membantah tuduhan terkait kondisi lapangan
Laporan yang sama menyebutkan bahwa Atlético menampik tuduhan bahwa kondisi lapangan mereka bermasalah menjelang laga leg kedua. Mereka menyatakan rumput dalam kondisi baik, bahkan jauh lebih baik daripada sebulan yang lalu. Los Rojiblancos juga menyoroti bahwa suhu yang lebih hangat di Madrid dalam beberapa pekan terakhir telah membantu menjaga kualitas lapangan di Metropolitano.
Tanggapan tersebut muncul setelah perhatian tertuju pada lapangan setelah kunjungan terakhir Barcelona ke stadion tersebut pada leg pertama pertandingan semifinal Copa del Rey. Saat gol pembuka tercipta, bola memantul secara tak terduga bagi Joan García, yang menjadi awal dari kekalahan telak Atletico 4-0.
Rekor Barcelona yang naik-turun di Metropolitano
Ini akan menjadi kunjungan ketiga Barcelona ke Metropolitano musim ini, dan hasil-hasil sebelumnya di sana cukup naik-turun bagi tim asuhan Flick. Tim asal Catalan itu menderita kekalahan 4-0 di Copa del Rey, namun berhasil meraih kemenangan 2-1 di La Liga, dengan Robert Lewandowski mencetak gol penentu di menit-menit akhir. Barcelona juga meraih kesuksesan di stadion tersebut musim lalu, menang 4-2 di La Liga dan 1-0 di ajang piala. Keakraban dengan stadion tersebut mungkin menjadi alasan mengapa Flick dengan cepat menyadari adanya perubahan pada permukaan lapangan menjelang pertandingan yang sangat krusial ini.
Babak perempat final Liga Champions memasuki tahap penentuan
Barcelona dan Atlético akan menentukan hasil laga perempat final Liga Champions mereka pada leg kedua di Stadion Metropolitano, dengan Atlético saat ini memimpin agregat 2-0. Tim asuhan Flick saat ini unggul sembilan poin di puncak klasemen La Liga, namun tersingkir lagi dari kompetisi piala oleh Atlético akan menjadi pukulan telak bagi Blaugrana, dan mereka berharap dapat menampilkan performa yang jauh lebih baik untuk menuntaskan comeback yang mengesankan.