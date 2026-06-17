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Barcelona mendesak La Liga dan Asosiasi Sepak Bola Spanyol untuk mengambil tindakan terhadap Presiden Real Madrid, Florentino Perez
Pengaduan resmi telah diajukan
Melalui pernyataan yang dirilis di situs web resmi mereka pada hari Rabu, Barcelona mengumumkan bahwa wakil presiden mereka, Rafael Yuste, telah mengirimkan surat resmi kepada para pemimpin sepak bola Spanyol. Surat tersebut ditujukan kepada presiden La Liga, Javier Tebas; ketua Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), Rafael Louzan; serta ketua Komite Teknis Wasit (CTA), Francisco Soto.
Klub raksasa asal Catalunya ini menuntut tanggapan institusional atas pernyataan yang dilontarkan oleh Perez selama penampilannya di depan publik pada 12 dan 13 Mei. Klub tersebut dengan tegas menyatakan bahwa komentar-komentar tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan serangan serius terhadap kehormatan liga utama, komunitas wasit, serta kredibilitas sepak bola profesional di Spanyol.
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Menuntut langkah-langkah hukum yang terkoordinasi
Barcelona telah mendesak penyelenggara kompetisi untuk melindungi reputasi masing-masing institusi, dengan merujuk pada permintaan mediasi yang baru-baru ini diajukan klub tersebut. Siaran resmi tersebut menyoroti tuntutan mereka agar pihak berwenang menerapkan langkah-langkah hukum yang mendesak dan terkoordinasi terhadap ketua Madrid. Eskalasi dramatis ini terjadi setelah wawancara televisi Perez yang tajam, di mana ia membahas kasus Negreira.
Presiden Madrid itu dengan berani menyatakan bahwa hubungan antara kedua klub telah benar-benar putus, dan menyebut situasi tersebut sebagai akibat dari korupsi sistemik. Perez telah berulang kali merujuk pada kasus Negreira, di mana Barcelona terbukti telah mengirimkan pembayaran kepada seorang pejabat CTA, yang berujung pada kasus hukum yang berlarut-larut. Menanggapi pernyataan provokatif tersebut, Yuste sebelumnya telah melancarkan serangan balik verbal yang keras, dengan menegaskan bahwa tuduhan tersebut hanyalah sekadar tabir asap untuk mengalihkan perhatian dari klub ibu kota yang telah mengalami dua tahun yang penuh bencana tanpa gelar domestik yang berarti.
Perseteruan verbal semakin memanas
Ketegangan antara kedua rival sengit dalam El Clásico ini terus meningkat dalam beberapa hari terakhir, yang berujung pada pengaduan resmi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sebelum surat resmi tersebut, Yuste memberikan tanggapan publik yang tajam terhadap tuduhan mengenai keberpihakan wasit.
Ia menepis tuduhan tersebut sebagai taktik pengalihan perhatian yang putus asa akibat penampilan buruk di lapangan. Dengan sikap tegas, Yuste menyatakan: "Pernyataan Florentino terdengar menyedihkan dan penuh kebohongan bagi saya. Klub telah mengeluarkan pernyataan kemarin bahwa mereka sedang mempertimbangkan tindakan hukum, tetapi saya ingin mengatakan bahwa manuver Florentino Perez untuk menutupi bencana olahraga yang telah berlangsung selama dua tahun ini tidak akan membawanya ke mana-mana."
- AFP
Menunggu tanggapan dari pihak institusi
Semua mata kini tertuju pada La Liga, RFEF, dan CTA untuk melihat bagaimana mereka akan menangani tuntutan yang sangat sensitif ini. Jika badan-badan pengatur tersebut gagal menjatuhkan sanksi kepada Perez, Barcelona telah dengan sangat jelas menyatakan bahwa mereka siap mengambil langkah hukum secara mandiri untuk membela reputasi mereka dengan gigih di pengadilan dalam beberapa pekan mendatang.