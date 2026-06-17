Barcelona mendesak La Liga dan Asosiasi Sepak Bola Spanyol untuk mengambil tindakan terhadap Presiden Real Madrid, Florentino Perez

Melalui pernyataan yang dirilis di situs web resmi mereka pada hari Rabu, Barcelona mengumumkan bahwa wakil presiden mereka, Rafael Yuste, telah mengirimkan surat resmi kepada para pemimpin sepak bola Spanyol. Surat tersebut ditujukan kepada presiden La Liga, Javier Tebas; ketua Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), Rafael Louzan; serta ketua Komite Teknis Wasit (CTA), Francisco Soto.

Klub raksasa asal Catalunya ini menuntut tanggapan institusional atas pernyataan yang dilontarkan oleh Perez selama penampilannya di depan publik pada 12 dan 13 Mei. Klub tersebut dengan tegas menyatakan bahwa komentar-komentar tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan serangan serius terhadap kehormatan liga utama, komunitas wasit, serta kredibilitas sepak bola profesional di Spanyol.