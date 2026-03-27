FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Barcelona mendapat pukulan telak akibat cedera menjelang fase krusial musim ini setelah Raphinha mundur dari skuad Brasil

Raphinha
Barcelona
Brazil vs France
Brazil
France
Friendlies
LaLiga

Barcelona mendapat kabar buruk di tengah-tengah musim yang krusial setelah dikonfirmasi bahwa Raphinha mundur dari skuad Brasil. Pemain sayap Blaugrana itu terpaksa mundur dari pemusatan latihan tim nasional akibat cedera otot yang dialaminya saat kekalahan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Prancis.

  • Siapsiaga merah bagi Selecao

    Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah secara resmi mengonfirmasi bahwa Raphinha tidak dapat melanjutkan penampilannya bersama tim nasional setelah mengalami ketidaknyamanan pada pertandingan terakhir. Pelatih kepala Carlo Ancelotti terpaksa mencoret pemain sayap tersebut setelah hasil pemeriksaan pencitraan medis mengonfirmasi adanya cedera fisik.

    Dalam pernyataan resmi, federasi menjelaskan situasi tersebut: “Atlet Raphinha dan Wesley ditarik dari skuad pada Jumat ini oleh pelatih Ancelotti. Keduanya merasakan nyeri di bagian belakang paha kanan selama pertandingan melawan Prancis.” Pernyataan tersebut menambahkan bahwa “pada Jumat, para atlet menjalani tes yang mengonfirmasi adanya cedera otot. Para pemain dibebaskan untuk melanjutkan perawatan mereka. Tidak ada atlet lain yang akan dipanggil untuk menggantikan mereka.”

    • Iklan
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Kegagalan di saat yang paling tidak tepat

    Raphinha menjadi starter dalam susunan pemain Ancelotti untuk laga melawan Prancis di Boston, namun penampilannya harus berakhir lebih awal. Meskipun awalnya dilaporkan hanya mengalami ketidaknyamanan ringan, Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi tingkat keparahan cedera tersebut: "Raphinha mengalami cedera otot paha belakang kanan, sebagaimana dikonfirmasi oleh hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) menyusul ketidaknyamanan yang dialaminya selama pertandingan Brasil melawan Prancis di Boston pada Kamis lalu. Pemain tersebut akan kembali ke Barcelona untuk memulai perawatan yang sesuai. Perkiraan waktu pemulihan adalah lima minggu."


  • Jadwal yang padat bagi Barcelona

    Pihak Spotify Camp Nou pasti merasa sangat cemas mengingat jadwal pertandingan yang akan datang. Blaugrana akan menghadapi pertandingan-pertandingan penting dalam waktu dekat, dan kini telah dipastikan bahwa Raphinha akan absen dalam pertandingan mendatang melawan Atletico Madrid, kedua leg perempat final Liga Champions, serta derby Catalan melawan Espanyol. Dengan tim yang berjuang habis-habisan di berbagai kompetisi, kehilangan seorang pemain dengan bakat dan kepemimpinan seperti yang dimiliki pemain Brasil ini pada tahap ini merupakan pukulan telak bagi rencana pelatih kepala Hansi Flick.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Mengenai riwayat kesehatan

    Ini bukan kali pertama pemain sayap berusia 29 tahun itu mengalami masalah di area tersebut selama musim ini. Raphinha sebelumnya mengalami cedera otot paha belakang kanan pada akhir September yang membuatnya absen selama dua bulan, dengan beberapa kali kambuh yang mempersulit proses pemulihannya.