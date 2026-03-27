Barcelona mendapat pukulan telak akibat cedera menjelang fase krusial musim ini setelah Raphinha mundur dari skuad Brasil

Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah secara resmi mengonfirmasi bahwa Raphinha tidak dapat melanjutkan penampilannya bersama tim nasional setelah mengalami ketidaknyamanan pada pertandingan terakhir. Pelatih kepala Carlo Ancelotti terpaksa mencoret pemain sayap tersebut setelah hasil pemeriksaan pencitraan medis mengonfirmasi adanya cedera fisik.

Dalam pernyataan resmi, federasi menjelaskan situasi tersebut: “Atlet Raphinha dan Wesley ditarik dari skuad pada Jumat ini oleh pelatih Ancelotti. Keduanya merasakan nyeri di bagian belakang paha kanan selama pertandingan melawan Prancis.” Pernyataan tersebut menambahkan bahwa “pada Jumat, para atlet menjalani tes yang mengonfirmasi adanya cedera otot. Para pemain dibebaskan untuk melanjutkan perawatan mereka. Tidak ada atlet lain yang akan dipanggil untuk menggantikan mereka.”