Barcelona mendapat kesempatan untuk merekrut bintang AC Milan yang telah mencetak 80 gol, dengan biaya transfer yang telah ditetapkan

Faktor utama di balik ketersediaannya yang tiba-tiba ini adalah memburuknya hubungan antara Leao dan manajer Massimiliano Allegri. Ketegangan tersebut mencapai titik puncaknya pada pertandingan baru-baru ini melawan Lazio sebelum jeda internasional terakhir; Leao menunjukkan kemarahan yang meluap-luap saat diganti, tampak sangat tertekan meskipun Allegri berusaha menenangkannya dengan pelukan. Selain itu, musim sang penyerang asal Portugal ini diwarnai oleh cedera berulang, yang membatasi penampilannya hanya pada 25 pertandingan di semua kompetisi. Dalam penampilannya tersebut, ia hanya mencetak 10 gol dan dua assist, penurunan produktivitas yang sebagian besar disebabkan oleh keputusan taktis Allegri untuk menempatkannya sebagai false nine daripada peran favoritnya di sayap kiri.

Di luar gesekan taktis, Milan didorong oleh pragmatisme finansial. Sebagai pemain dengan gaji tertinggi di skuad, melepas Leao akan memungkinkan klub untuk secara signifikan memangkas beban gaji mereka dan menginvestasikan kembali dana yang dihasilkan ke area lain dalam skuad. Kombinasi ketegangan di ruang ganti dan kebutuhan akan modal baru telah menjadikan kepergian di musim panas sebagai hasil yang paling mungkin bagi semua pihak yang terlibat.