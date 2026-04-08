Barcelona mendapat kesempatan untuk merekrut bintang AC Milan yang telah mencetak 80 gol, dengan biaya transfer yang telah ditetapkan

Penawaran dengan harga diskon untuk Leao, yang sudah lama menjadi incaran
Dalam perkembangan dramatis di San Siro, masa depan Leao di AC Milan tampaknya telah mencapai titik kritis. Menurut laporan dari Corriere della Sera, sang pemain sayap telah ditawarkan ke beberapa klub elit Eropa, dengan Barcelona berada di urutan terdepan. Meskipun sang pemain pernah dianggap tak tersentuh - setelah mencetak 80 gol untuk Rossoneri sejak kedatangannya dari Lille pada musim panas 2019 - situasi di Milan telah berubah secara signifikan.
Rossoneri dilaporkan siap menyetujui penjualan dengan biaya sekitar €50 juta. Ini merupakan penurunan drastis dari klausul pelepasan resmi pemain sebesar €170 juta, yang ditetapkan saat ia memperpanjang kontraknya hingga 2028.
Ada ketegangan dengan pelatih Milan, Allegri?
Faktor utama di balik ketersediaannya yang tiba-tiba ini adalah memburuknya hubungan antara Leao dan manajer Massimiliano Allegri. Ketegangan tersebut mencapai titik puncaknya pada pertandingan baru-baru ini melawan Lazio sebelum jeda internasional terakhir; Leao menunjukkan kemarahan yang meluap-luap saat diganti, tampak sangat tertekan meskipun Allegri berusaha menenangkannya dengan pelukan. Selain itu, musim sang penyerang asal Portugal ini diwarnai oleh cedera berulang, yang membatasi penampilannya hanya pada 25 pertandingan di semua kompetisi. Dalam penampilannya tersebut, ia hanya mencetak 10 gol dan dua assist, penurunan produktivitas yang sebagian besar disebabkan oleh keputusan taktis Allegri untuk menempatkannya sebagai false nine daripada peran favoritnya di sayap kiri.
Di luar gesekan taktis, Milan didorong oleh pragmatisme finansial. Sebagai pemain dengan gaji tertinggi di skuad, melepas Leao akan memungkinkan klub untuk secara signifikan memangkas beban gaji mereka dan menginvestasikan kembali dana yang dihasilkan ke area lain dalam skuad. Kombinasi ketegangan di ruang ganti dan kebutuhan akan modal baru telah menjadikan kepergian di musim panas sebagai hasil yang paling mungkin bagi semua pihak yang terlibat.
Kekaguman Laporta dan faktor Jorge Mendes
Ketertarikan Barcelona terhadap Leao bukanlah rahasia lagi. Presiden Joan Laporta telah lama mengagumi kecepatan eksplosif dan kemampuan teknis pemain berusia 26 tahun tersebut. Klub ini sebelumnya pernah berusaha memboyongnya ke Catalonia ketika Nico Williams memilih untuk tetap bertahan di Athletic Club, namun kesepakatan tersebut gagal terwujud karena harga yang diminta melebihi €100 juta.
Hal lain yang menambah kompleksitas potensi transfer ini adalah keterlibatan agen top Jorge Mendes. Agen tersebut memiliki sejarah panjang dalam melakukan bisnis dengan Barcelona dan sebelumnya bertindak sebagai perantara selama proses negosiasi awal untuk Leao. Meskipun jembatan antara kedua klub sudah ada, Barca tetap berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya di bursa transfer mengingat fokus mereka yang terus berlanjut pada peraturan batas gaji ketat La Liga.
Barca memprioritaskan masalah Rashford
Meskipun sudah mengetahui bahwa Leao tersedia, Barcelona belum melakukan pendekatan resmi. Prioritas utama klub saat ini adalah masa depan Marcus Rashford. Jika Barcelona tidak mempermanenkan status Rashford—baik karena gagal menegosiasikan gaji yang lebih rendah atau tidak menggunakan opsi pembelian senilai €30 juta—mereka pasti akan mencari pemain sayap kiri ternama di bursa transfer.
Rencana alternatif bagi Deco dan departemen olahraga adalah mencari talenta muda berpotensi tinggi yang dapat dikembangkan dengan biaya lebih rendah.