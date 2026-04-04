Barcelona mendapat kabar gembira terkait kondisi kebugaran dua pemainnya setelah Raphinha mengalami cedera menjelang laga melawan Atlético Madrid
Duo bek kembali memperkuat Blaugrana
Pilihan pertahanan Flick semakin diperkuat pada momen krusial pasca jeda internasional. Baik Kounde maupun Balde telah mendapat lampu hijau dari tim medis untuk kembali beraksi di laga kompetitif setelah absen selama sebulan. Keduanya telah absen sejak awal bulan lalu, sehingga membuat sang pemuncak klasemen kekurangan opsi pemain khusus di posisi bek sayap. Kembalinya mereka menjadi kabar yang sangat melegakan bagi staf pelatih saat musim memasuki fase penentuan.
Berita yang beragam terkait cedera
Meskipun kembalinya Kounde dan Balde membangkitkan optimisme, tidak semuanya berjalan mulus bagi pemuncak klasemen saat mereka bertandang ke ibu kota. Tim medis klub mengonfirmasi bahwa Raphinha akan absen dalam laga tersebut setelah mengalami cedera saat membela timnas Brasil, sehingga Flick kehilangan salah satu opsi serangan paling produktifnya. Selain itu, lini tengah masih sedikit kekurangan pemain karena Frenkie de Jong dan Andreas Christensen juga masih belum bisa diturunkan.
Susunan pemain Flick telah dikonfirmasi
Skuad lengkap untuk lawatan ke Madrid telah dikonfirmasi. Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Pedri masuk dalam daftar, bersama dengan para pemain La Masia, yaitu Eder Aller, Xavi Espart, dan Tommy. Saat menghadapi Atlético, Blaugrana akan berupaya mengamankan tiga poin untuk mempertahankan posisi puncak di La Liga, dengan Real Madrid yang hanya tertinggal empat poin di peringkat kedua.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah pertandingan ini, Barcelona dan Atlético akan kembali saling berhadapan, namun kali ini pertaruhannya ada di babak perempat final Liga Champions. Tim asuhan Flick kemudian akan menghadapi Espanyol dalam derby Katalonia sebelum bertanding melawan Los Rojiblancos pada leg kedua.