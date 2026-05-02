Barcelona mendapat dorongan besar dari Raphinha tepat pada waktunya menjelang perebutan gelar La Liga
Raphinha kembali saat Barcelona memasuki fase krusial musim ini
Barcelona mendapat dorongan besar menjelang pekan-pekan terakhir musim Liga, dengan kembalinya Raphinha ke skuad setelah absen sepanjang bulan April akibat cedera. Kembalinya pemain sayap asal Brasil ini terjadi pada momen krusial saat tim asuhan Flick berjuang untuk mengamankan gelar juara.
Kembalinya Raphinha memperkuat Barcelona baik secara taktis maupun mental, memberikan opsi serangan tambahan menjelang akhir musim. Dengan lima pertandingan tersisa di musim ini, penyerang berpengalaman ini dapat memainkan peran kunci saat tim Catalan berusaha mempertahankan keunggulan mereka atas rival, Real Madrid. Blaugrana juga mendapat kabar baik di lini tengah, dengan pemain muda berbakat Marc Bernal telah dinyatakan fit untuk kembali dalam laga tandang mendatang melawan Osasuna.
Flick menyambut kembali para pemain kunci menjelang laga melawan Osasuna
Saat membahas peran penting Raphinha bagi tim, Flick menyoroti dedikasi dan kepemimpinan sang pemain sayap, sekaligus membahas kondisi kesiapan pemain lain, termasuk Lamine Yamal yang sedang cedera.
"Rapha selalu memberikan 100%," jelas Flick. "Itu adalah mentalitas dan sikapnya. Dia sangat membantu kami, tetapi dia mengalami kesulitan musim ini. Penting baginya untuk kembali. Dia akan ikut dalam perjalanan dan kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Dia adalah kapten. Mungkin dia akan memberikan apa yang kami butuhkan.
"Saya tidak tahu tentang Andreas [Christensen, apakah dia bisa bermain musim ini], kita harus melangkah selangkah demi selangkah. ‘Berni’ akan bersama kami besok." Mengenai Yamal, dia menambahkan: "Kami tetap berkomunikasi. Kondisinya baik, perkembangannya bagus. Saya pikir kita akan melihatnya di Piala Dunia. Dia punya waktu untuk pulih dan kembali. Itulah yang dia inginkan"
Barcelona waspada terhadap ancaman Osasuna
Barcelona bertandang ke El Sadar dengan menyadari tantangan yang menanti. Pada musim debut Flick pada 2024-25, Osasuna membuat Flick menelan kekalahan pertamanya sebagai manajer Barcelona di tempat yang sama. Pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa kekalahan sebelumnya masih terngiang di benaknya dan menekankan bahwa timnya akan menghadapi pertandingan ulang ini dengan stabilitas yang lebih baik.
"Saya ingat hari itu karena kami melakukan banyak perubahan pada susunan pemain inti," aku Flick. "Kami tidak akan melakukan itu besok. Saya rasa kami sedang dalam kondisi yang baik saat ini. Saya juga tahu bahwa Osasuna sedang bermain bagus dan salah satu tujuan mereka adalah bermain di kompetisi Eropa musim depan. Seperti biasa, kami harus memberikan yang terbaik."
Barcelona bertekad untuk semakin mendekati gelar juara dengan meraih kemenangan di Pamplona
Barcelona akan bertandang ke Pamplona dengan keyakinan bahwa kemenangan lagi akan membawa mereka selangkah lebih dekat untuk memastikan gelar Liga. Mempertahankan keunggulan atas Real Madrid tetap menjadi tujuan utama mereka saat ini. Blaugrana saat ini unggul 11 poin atas rival abadi mereka dalam El Clasico dengan lima pertandingan tersisa. Dan kembalinya Raphinha diharapkan dapat meningkatkan performa lini serang mereka dalam upaya merebut gelar juara.