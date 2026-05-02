Barcelona mendapat dorongan besar dari Raphinha tepat pada waktunya menjelang perebutan gelar La Liga

Saat membahas peran penting Raphinha bagi tim, Flick menyoroti dedikasi dan kepemimpinan sang pemain sayap, sekaligus membahas kondisi kesiapan pemain lain, termasuk Lamine Yamal yang sedang cedera.

"Rapha selalu memberikan 100%," jelas Flick. "Itu adalah mentalitas dan sikapnya. Dia sangat membantu kami, tetapi dia mengalami kesulitan musim ini. Penting baginya untuk kembali. Dia akan ikut dalam perjalanan dan kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Dia adalah kapten. Mungkin dia akan memberikan apa yang kami butuhkan.

"Saya tidak tahu tentang Andreas [Christensen, apakah dia bisa bermain musim ini], kita harus melangkah selangkah demi selangkah. ‘Berni’ akan bersama kami besok." Mengenai Yamal, dia menambahkan: "Kami tetap berkomunikasi. Kondisinya baik, perkembangannya bagus. Saya pikir kita akan melihatnya di Piala Dunia. Dia punya waktu untuk pulih dan kembali. Itulah yang dia inginkan"