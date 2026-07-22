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Barcelona mencapai kesepakatan untuk merekrut bintang Man City dan Brasil, Kerolin, dalam transfer sepak bola wanita terbesar ketiga sepanjang masa
Kerolin akan hengkang dari Man City ke Barca dalam kesepakatan sensasional
Ketertarikan Barca terhadap Kerolin pertama kali dilaporkan awal bulan ini oleh jurnalis Victoria Leite. Informasi tersebut menyebutkan bahwa Barca telah mengajukan dua tawaran yang ditolak, dengan tawaran kedua yang nilainya melebihi biaya transfer sebesar £400.000 ($470.000) yang dibayarkan untuk pemain timnas Inggris Keira Walsh pada musim panas 2022, yang saat itu menjadi rekor transfer termahal Barca di tim putri.
Sport kemudian mencatat bahwa kontrak Kerolin memuat klausul pelepasan sebesar lebih dari €1 juta (£857.000/$1,14 juta), angka yang tidak mampu atau tidak bersedia dipenuhi oleh Barca. Namun, setelah dilaporkan bahwa kedua klub sedang berupaya untuk "mencari titik temu dan menyelesaikan transfer", Leite kini melaporkan bahwa kesepakatan telah tercapai dengan biaya yang jauh lebih tinggi dari itu, dengan nilai transfer sebesar €1,5 juta (£1,28 juta/$1,7 juta) yang menempatkan Kerolin hanya di bawah Grace Geyoro dari London City Lionesses, dan berpotensi di bawah Alyssa Thompson dari Chelsea, dalam daftar transfer wanita termahal dalam sejarah. Bintang asal Brasil ini akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Catalunya pekan ini.
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Tawaran yang terlalu menggiurkan bagi Man City untuk ditolak
Kerolin mencatatkan musim yang gemilang bersama Man City pada musim lalu, dengan kontribusi langsungnya terhadap 14 gol—hanya dikalahkan oleh Khadija Shaw, Alessia Russo, dan Vivianne Miedema—saat klub tersebut meraih gelar Women's Super League pertama mereka dalam 10 tahun.
Prestasi tersebut diraih pada musim penuh pertamanya bersama City, setelah ia bergabung dari North Carolina Courage pada Januari 2025. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga musim panas 2028, City tidak akan memasuki jendela transfer musim panas dengan niat menjual pemain yang baru berusia 26 tahun dan, karenanya, masih memiliki masa-masa terbaiknya di depan.
Namun, daya tarik finansial dari kesepakatan ini sangat jelas, terutama jika dipadukan dengan kedalaman skuad City di lini depan. Selain Shaw, Miedema, Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino, dan Iman Beney, City juga telah merekrut pemain timnas Inggris Beth Mead pada musim panas ini. Jika mereka merasa perlu merekrut pemain lain seiring kepergian Kerolin, masih ada banyak waktu tersisa di jendela transfer untuk menggunakan dana yang akan mereka terima dari penjualan bintang asal Brasil tersebut.
Diperlukan pemain penyerang tambahan setelah kepergian Putellas dan Paralluelo
Kedatangan Kerolin sangat dibutuhkan oleh Barca. Klub ini telah kehilangan beberapa pemain kunci di lini serang pada musim panas ini, terutama Alexia Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali, yang telah bergabung dengan London City Lionesses, sementara Salma Paralluelo juga memilih hengkang dengan status bebas transfer tak lama setelah mencetak dua gol di final Liga Champions, meskipun Blaugrana telah menawarinya kontrak baru.
Masih ada banyak kualitas di lini depan di Catalunya, berkat kehadiran Claudia Pina, Ewa Pajor, Kika Nazareth, dan Caroline Graham Hansen—yang baru saja menandatangani kontrak baru di klub—sementara pemain muda seperti Sydney Schertenleib dan Vicky Lopez terus berkembang.
Namun, penambahan pemain dengan kemampuan yang terbukti mampu mengubah jalannya pertandingan serta pengalaman di level tertinggi seperti yang dimiliki Kerolin sangatlah penting agar juara Eropa ini—yang selama ini lebih banyak merekrut talenta muda di bursa transfer musim panas—dapat mempertahankan posisinya di puncak kompetisi.
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Apakah kepindahan Kerolin akan memengaruhi perpanjangan kontrak penting di Barcelona?
Namun, wajar saja jika muncul pertanyaan seputar jumlah uang yang akan dibayarkan Barca untuk Kerolin. Mengingat betapa cepat dan tajamnya kenaikan biaya transfer di dunia sepak bola wanita, tidaklah terlalu mengejutkan jika mereka harus merogoh kocek sebesar itu untuk pemain timnas Brasil tersebut, terutama mengingat kontraknya masih tersisa dua tahun lagi. Namun, dari segi keuangan, Barca telah mengalami pembatasan dalam beberapa tahun terakhir; baru musim panas lalu, beberapa bintang tim utama terpaksa hengkang agar klub dapat memenuhi aturan Financial Fair Play (FFP), sementara sejumlah besar talenta akademi terbaik juga telah dijual.
Barca memiliki beberapa perpanjangan kontrak penting yang harus diselesaikan pada musim mendatang. Patri Guijarro, yang bisa dibilang sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia, kontraknya hanya berlaku hingga 2027 dan dilaporkan menarik minat dari Lyon serta klub-klub di Inggris. Ewa Pajor, ujung tombak serangan, juga memasuki tahun terakhir kontraknya, begitu pula bintang muda Esmee Brugts.
Setelah baru saja melihat Putellas, Paralluelo, Mapi Leon, dan Ona Batlle hengkang secara gratis, Barca tentu tidak ingin mengalami kehilangan serupa musim panas mendatang dan akan berupaya memastikan dana yang cukup disisihkan untuk menangani perpanjangan kontrak ini, meskipun kedatangan Kerolin tampaknya sudah di depan mata.
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