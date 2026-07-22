Barcelona mencapai kesepakatan untuk merekrut bintang Man City dan Brasil, Kerolin, dalam transfer sepak bola wanita terbesar ketiga sepanjang masa

Ketertarikan Barca terhadap Kerolin pertama kali dilaporkan awal bulan ini oleh jurnalis Victoria Leite. Informasi tersebut menyebutkan bahwa Barca telah mengajukan dua tawaran yang ditolak, dengan tawaran kedua yang nilainya melebihi biaya transfer sebesar £400.000 ($470.000) yang dibayarkan untuk pemain timnas Inggris Keira Walsh pada musim panas 2022, yang saat itu menjadi rekor transfer termahal Barca di tim putri.

Sport kemudian mencatat bahwa kontrak Kerolin memuat klausul pelepasan sebesar lebih dari €1 juta (£857.000/$1,14 juta), angka yang tidak mampu atau tidak bersedia dipenuhi oleh Barca. Namun, setelah dilaporkan bahwa kedua klub sedang berupaya untuk "mencari titik temu dan menyelesaikan transfer", Leite kini melaporkan bahwa kesepakatan telah tercapai dengan biaya yang jauh lebih tinggi dari itu, dengan nilai transfer sebesar €1,5 juta (£1,28 juta/$1,7 juta) yang menempatkan Kerolin hanya di bawah Grace Geyoro dari London City Lionesses, dan berpotensi di bawah Alyssa Thompson dari Chelsea, dalam daftar transfer wanita termahal dalam sejarah. Bintang asal Brasil ini akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Catalunya pekan ini.



