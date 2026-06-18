Barcelona menawarkan seorang bek kepada Juventus sebagai ganti Andrea Cambiaso, namun Xabi Alonso mungkin menjadi kunci untuk membujuk bek sayap tersebut bergabung dengan Chelsea

Barcelona kini muncul sebagai pesaing serius untuk merebut bek sayap Juventus tersebut. Menurut La Gazzetta dello Sport, raksasa Catalan tersebut telah menawarkan bek tengah asal Uruguay, Ronald Araujo (27), kepada Juventus sebagai bagian dari potensi pertukaran pemain. Araujo, yang kontraknya masih berlaku hingga 2031, telah lama dipandang sebagai pemain yang menjanjikan di Turin; ia sebelumnya menjadi incaran mantan direktur olahraga Cristiano Giuntoli pada Januari 2025 sebelum Giuntoli mengalihkan perhatiannya ke Lloyd Kelly.

Bagi pelatih Barca Hansi Flick, Cambiaso merupakan peningkatan teknis yang signifikan dibandingkan opsi bek sayap yang dimilikinya saat ini. Meskipun Jules Koundé memberikan perlindungan di lini pertahanan dan Joao Cancelo bermain di sisi kanan, sayap kiri masih kurang kuat dengan Alejandro Balde dan bek tengah Gerard Martín yang mengisi posisi tersebut saat diperlukan. Kemampuan Cambiaso untuk bermain di level tinggi di kedua sisi pertahanan menjadikannya kandidat ideal untuk formasi taktis Blaugrana.



