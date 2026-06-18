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Barcelona menawarkan seorang bek kepada Juventus sebagai ganti Andrea Cambiaso, namun Xabi Alonso mungkin menjadi kunci untuk membujuk bek sayap tersebut bergabung dengan Chelsea
Barcelona mengusulkan kesepakatan pertukaran pemain yang sensasional
Barcelona kini muncul sebagai pesaing serius untuk merebut bek sayap Juventus tersebut. Menurut La Gazzetta dello Sport, raksasa Catalan tersebut telah menawarkan bek tengah asal Uruguay, Ronald Araujo (27), kepada Juventus sebagai bagian dari potensi pertukaran pemain. Araujo, yang kontraknya masih berlaku hingga 2031, telah lama dipandang sebagai pemain yang menjanjikan di Turin; ia sebelumnya menjadi incaran mantan direktur olahraga Cristiano Giuntoli pada Januari 2025 sebelum Giuntoli mengalihkan perhatiannya ke Lloyd Kelly.
Bagi pelatih Barca Hansi Flick, Cambiaso merupakan peningkatan teknis yang signifikan dibandingkan opsi bek sayap yang dimilikinya saat ini. Meskipun Jules Koundé memberikan perlindungan di lini pertahanan dan Joao Cancelo bermain di sisi kanan, sayap kiri masih kurang kuat dengan Alejandro Balde dan bek tengah Gerard Martín yang mengisi posisi tersebut saat diperlukan. Kemampuan Cambiaso untuk bermain di level tinggi di kedua sisi pertahanan menjadikannya kandidat ideal untuk formasi taktis Blaugrana.
- Getty Images Sport
Faktor Alonso memberi Chelsea keunggulan
Sementara Barcelona mendesak dilakukannya pertukaran pemain, Chelsea tetap berada di barisan terdepan dalam perburuan ini dan mungkin memiliki keunggulan strategis. The Blues baru-baru ini mengantongi €60 juta dari penjualan Marc Cucurella ke Real Madrid, yang memberi mereka modal likuid yang diperlukan untuk memenuhi harga yang diminta. Kekuatan pendorong di balik upaya ini adalah pelatih kepala Xabi Alonso, yang telah lama mengagumi Cambiaso sejak masa jabatannya sebagai manajer di Madrid.
Alonso memandang bek sayap tersebut sebagai pilihan yang sangat cocok untuk sistem permainan posisionalnya yang ketat di Stamford Bridge. Dalam kerangka taktis pelatih asal Spanyol itu, bek kiri dituntut untuk melakukan lebih dari sekadar memberikan keleluasaan di sayap, sering kali bergerak ke dalam lapangan untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai pengatur serangan di tengah lapangan. Justru peran terbalik inilah yang membuat sang pemain menampilkan performa terbaiknya di Italia di bawah asuhan Thiago Motta, tepat sebelum Manchester City juga mulai memantau perkembangannya.
Mengapa Cambiaso Tetap Menjadi Target Utama di Eropa
Tidak mengherankan jika pemain berusia 26 tahun ini menarik perhatian besar mengingat karakteristik taktisnya yang nyaris unik. Para manajer papan atas di seluruh Eropa yang menerapkan gaya sepak bola ofensif dan dominan melihat jauh melampaui statistik standar untuk menghargai kesadaran spasialnya yang langka. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, pernah merangkum kualitas-kualitas ini dengan menyebut bek internasionalnya sebagai "pemain sepak bola 3D".
Cambiaso tampil dalam 47 pertandingan untuk Juventus di semua kompetisi musim lalu, mencetak tiga gol dan memberikan lima assist.
- Getty Images Sport
Tekanan finansial memaksa Juventus mengambil langkah
CEO Juventus, Giovanni Carnevali, saat ini tengah menghadapi situasi keuangan yang sulit, di mana menghasilkan keuntungan modal tetap menjadi prioritas mendesak bagi klub asal Italia tersebut. Meskipun staf teknis klub menghargai keserbagunaan sang bek sayap, kenyataan pahit terkait neraca keuangan membuat dirinya masuk dalam daftar bintang yang mungkin harus dilepas. Kebutuhan finansial inilah yang menjadi alasan mengapa transfer tunai yang menguntungkan ke London pada akhirnya mungkin lebih menarik bagi dewan direksi Juventus daripada kesepakatan pertukaran pemain dengan Barcelona.
Penawaran tunai langsung dari klub Liga Premier tersebut akan memberi raksasa Italia itu fleksibilitas yang lebih besar di bursa transfer untuk mendapatkan pengganti yang sesuai. Namun, daya tarik untuk mendatangkan Araújo tidak dapat sepenuhnya diabaikan oleh Bianconeri, karena pemain asal Uruguay itu akan segera memenuhi kebutuhan yang telah lama ada di jantung pertahanan mereka.