Barcelona menawarkan kontrak baru kepada Robert Lewandowski dengan pemotongan gaji dalam upaya untuk menangkis minat dari MLS

Menurut Sport, Barcelona telah mengajukan proposal kepada Lewandowski yang akan memperpanjang masa tinggalnya di Catalonia hingga melampaui musim 2025-26. Namun, ketentuan kesepakatan tersebut mencerminkan kendala keuangan yang sedang dihadapi klub, yang mengharuskan pemain berusia 37 tahun itu menerima pemotongan gaji sekitar setengah dari gaji yang diterimanya saat ini. Kesepakatan tersebut diperkuat oleh berbagai variabel yang terkait dengan performa, yang dapat meningkatkan penghasilannya jika ia mampu mempertahankan performa tinggi di lapangan.

Presiden klub Joan Laporta telah menjadi pendukung vokal dari langkah ini, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempertahankan penyerang legendaris tersebut di klub. Suasana antara kubu pemain, yang dipimpin oleh agen super Pini Zahavi, dan dewan direksi Blaugrana dikabarkan berada di titik tertinggi sepanjang masa menyusul keberhasilan Laporta dalam pemilihan baru-baru ini. Lewandowski telah menyatakan bahwa kenyamanan keluarganya di Barcelona adalah prioritas utamanya, membuatnya lebih terbuka terhadap paket finansial yang lebih rendah daripada yang mungkin ia terima sebelumnya.