Barcelona menawarkan kontrak baru kepada Robert Lewandowski dengan pemotongan gaji dalam upaya untuk menangkis minat dari MLS
Pemotongan gaji besar-besaran untuk tetap bertahan di Spotify Camp Nou
Menurut Sport, Barcelona telah mengajukan proposal kepada Lewandowski yang akan memperpanjang masa tinggalnya di Catalonia hingga melampaui musim 2025-26. Namun, ketentuan kesepakatan tersebut mencerminkan kendala keuangan yang sedang dihadapi klub, yang mengharuskan pemain berusia 37 tahun itu menerima pemotongan gaji sekitar setengah dari gaji yang diterimanya saat ini. Kesepakatan tersebut diperkuat oleh berbagai variabel yang terkait dengan performa, yang dapat meningkatkan penghasilannya jika ia mampu mempertahankan performa tinggi di lapangan.
Presiden klub Joan Laporta telah menjadi pendukung vokal dari langkah ini, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempertahankan penyerang legendaris tersebut di klub. Suasana antara kubu pemain, yang dipimpin oleh agen super Pini Zahavi, dan dewan direksi Blaugrana dikabarkan berada di titik tertinggi sepanjang masa menyusul keberhasilan Laporta dalam pemilihan baru-baru ini. Lewandowski telah menyatakan bahwa kenyamanan keluarganya di Barcelona adalah prioritas utamanya, membuatnya lebih terbuka terhadap paket finansial yang lebih rendah daripada yang mungkin ia terima sebelumnya.
Minat MLS dan Arab Saudi tetap tinggi
Tawaran kontrak ini muncul di saat beberapa klub dari berbagai belahan dunia sedang memantau situasi sang striker. Klub MLS Chicago Fire disebut-sebut sebagai peminat utama dari Amerika Serikat, dengan pelatih kepala Gregg Berhalter yang kabarnya sangat ingin membawa pemain asal Polandia itu ke Kota Angin. Selain itu, Liga Pro Arab Saudi tetap menjadi alternatif yang menggiurkan, di samping minat dari raksasa Italia Juventus dan AC Milan.
Lewandowski, bagaimanapun, tampaknya tidak terburu-buru untuk berkemas. Berbicara tentang kondisi pikirannya baru-baru ini, ia mengatakan kepada The Athletic: “Saya tidak tahu. Karena saya harus merasakannya. Untuk saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa pun karena saya bahkan belum 50 persen yakin ke mana saya ingin pergi. Ini bukan waktunya.”
Torres terancam dipecat
Keputusan untuk mempertahankan Lewandowski memiliki dampak berantai yang signifikan bagi skuad lainnya. Barcelona dilaporkan siap mendengarkan tawaran untuk Ferran Torres musim panas ini guna menyeimbangkan keuangan klub. Klub meyakini bahwa tidak mungkin mempertahankan tiga penyerang tengah kelas atas dalam skuad, dan penjualan pemain internasional Spanyol tersebut akan memberikan dana penting untuk mengejar target lain seperti Julian Alvarez.
Torres telah kesulitan mempertahankan performa konsisten belakangan ini, dan dengan kontraknya yang berlaku hingga 2027, musim panas ini menjadi kesempatan terakhir bagi Barca untuk mendapatkan biaya transfer yang tinggi. Meskipun Hansi Flick memuji dedikasi mantan pemain Manchester City tersebut, jajaran petinggi klub memandang kepergiannya sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk memperbarui lini depan sambil mempertahankan pemain andalan veteran mereka.
Visi jangka panjang di bawah kepemimpinan Flick
Dengan mendatangkan Lewandowski, Barcelona berupaya menjembatani transisi ke generasi berikutnya sambil mengejar gelar juara dalam waktu dekat. Tim asuhan Flick saat ini memimpin perburuan gelar La Liga, dan sang manajer memandang Lewandowski sebagai sosok yang sangat penting di ruang ganti. Meskipun klub sedang mencari alternatif pemain muda untuk pada akhirnya mengambil alih tongkat estafet, tujuan jangka pendeknya adalah memastikan pemain berusia 37 tahun itu tetap bertahan di Spotify Camp Nou untuk membimbing pemain seperti Lamine Yamal dan Gavi selama perjalanan mereka menuju ketenaran global.