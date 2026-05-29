Barcelona mempertimbangkan tawaran ambisius untuk Josko Gvardiol, sementara Bayern Munich sudah menanyakan kabar bek Manchester City tersebut
Klub-klub raksasa Eropa mengincar Etihad
Barcelona telah menempatkan Gvardiol di urutan teratas daftar incaran mereka untuk lini belakang, seiring upaya mereka merancang jendela transfer yang spektakuler. Menurut laporan dari El Partidazo de COPE, klub Catalan tersebut sedang gencar menjajaki kesepakatan untuk bintang Manchester City tersebut, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah awal untuk mendatangkan striker Atletico, Alvarez. Juara Spanyol itu meyakini transfer tersebut bisa terwujud, meski mereka langsung menghadapi perlawanan dari Bayern, yang bertekad untuk merombak barisan pertahanan mereka.
Matthaus membenarkan ketertarikan klub Bavaria
Spekulasi yang kian memanas seputar bek berusia 24 tahun itu semakin menguat setelah ikon sepak bola Jerman, Lothar Matthaus, secara tegas mengonfirmasi bahwa juara Bundesliga tersebut sedang gencar-gencarnya memburu mantan pemain RB Leipzig yang serba bisa itu.
Berbicara di Sky, Matthaus mengungkap upaya perekrutan yang sedang berlangsung di balik layar oleh klub tersebut. "Saya punya seorang pemain dalam pikiran dan saya mendengar bahwa penawaran sudah diajukan," kata Matthaus. "Seorang mantan pemain Bundesliga dari Leipzig, yang saat ini bermain untuk Manchester City, bek kiri, juga bisa bermain di posisi tengah. Namanya adalah Gvardiol."
Pembahasan perpanjangan rencana tata kota
Meskipun ada laporan dari TEAMtalkyang menyebutkan bahwa Bayern telah menghubungi perwakilan sang bek, City tetap bertekad untuk mempertahankan investasi senilai €90 juta tersebut. Gvardiol telah menjadi sosok yang dapat diandalkan di bawah asuhan Pep Guardiola sejak 2023, meskipun cedera patah tulang tibia membatasi penampilannya menjadi hanya 18 kali di Liga Premier musim ini. Petinggi klub Inggris tersebut sedang mengupayakan perpanjangan kontrak untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang, melampaui kontraknya saat ini yang berakhir pada 2028, karena mereka yakin sang pemain telah merasa nyaman.
Perombakan lini pertahanan tampaknya akan segera terjadi
Gvardiol menjadi opsi yang sangat menarik di bursa transfer musim panas bagi manajer Bayern, Vincent Kompany, di tengah kelemahan dan ketidakpastian lini pertahanan yang terus berlanjut di Allianz Arena. Dengan Alphonso Davies dan Hiroki Ito yang terus dilanda masalah kebugaran serta Kim Min-jae yang dikabarkan akan hengkang, klub asal Jerman itu akan berupaya keras untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas tinggi. Sementara itu, Barcelona harus mengatasi situasi keuangan mereka yang rumit jika ingin berhasil merekrut Gvardiol dan Alvarez secara bersamaan.