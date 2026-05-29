Barcelona mempertimbangkan tawaran ambisius untuk Josko Gvardiol, sementara Bayern Munich sudah menanyakan kabar bek Manchester City tersebut

Spekulasi yang kian memanas seputar bek berusia 24 tahun itu semakin menguat setelah ikon sepak bola Jerman, Lothar Matthaus, secara tegas mengonfirmasi bahwa juara Bundesliga tersebut sedang gencar-gencarnya memburu mantan pemain RB Leipzig yang serba bisa itu.

Berbicara di Sky, Matthaus mengungkap upaya perekrutan yang sedang berlangsung di balik layar oleh klub tersebut. "Saya punya seorang pemain dalam pikiran dan saya mendengar bahwa penawaran sudah diajukan," kata Matthaus. "Seorang mantan pemain Bundesliga dari Leipzig, yang saat ini bermain untuk Manchester City, bek kiri, juga bisa bermain di posisi tengah. Namanya adalah Gvardiol."