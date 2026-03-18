Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Barcelona memperkirakan Joan Garcia akan absen selama beberapa pekan setelah kiper Barcelona itu mengalami cedera saat melawan Newcastle
Kemenangan telak memastikan tempat di perempat final
Blaugrana memastikan tiket mereka ke perempat final Liga Champions berkat kemenangan telak 7-2 pada malam itu, sekaligus mengakhiri laga dengan skor agregat 8-3. Setelah bermain imbang 1-1 dalam laga leg pertama yang berlangsung sengit, pasukan Hansi Flick menampilkan serangan yang mematikan di Spotify Camp Nou. Robert Lewandowski dan Raphinha masing-masing mencetak dua gol, sementara Lamina Yamal, Fermin Lopez, dan Marc Bernal juga mencetak gol untuk membalikkan ketertinggalan di awal pertandingan. Kemenangan telak ini mengukuhkan status mereka sebagai pesaing serius untuk meraih kejayaan di Eropa musim ini, meskipun perayaan tersebut dengan cepat dibayangi oleh berita medis yang mengkhawatirkan.
Dua cedera berturut-turut meredam euforia
Kegembiraan atas keberhasilan lolos ke babak selanjutnya sedikit teredam oleh dua cedera serius. Kiper tersebut merasakan sakit tajam di betis kirinya pada menit-menit akhir pertandingan, sehingga terpaksa diganti di akhir laga. Menurut AS, hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya robekan otot, sehingga kiper tersebut kemungkinan harus absen selama dua hingga tiga minggu. Menambah derita sang manajer, bek Eric Garcia hanya bertahan selama 20 menit sebelum meminta untuk ditarik keluar. Setelah pulih dari cedera otot paha belakang yang dialaminya pada 7 Maret, bek tengah tersebut merasakan nyeri yang familiar di paha kanannya, yang memicu kambuhnya cedera tersebut.
Szczesny tampil lebih menonjol menjelang jeda internasional
Dengan kiper utama yang absen, Wojciech Szczesny ditugaskan untuk mengambil alih posisi tersebut. Kiper veteran asal Polandia itu dipastikan akan menjadi pilihan utama, meskipun ia pasti ingin memperbaiki penampilannya setelah dua bulan terakhir di mana ia gagal mencatatkan satu pun clean sheet. Untungnya bagi raksasa Catalan itu, jeda internasional yang akan datang memberikan kesempatan yang tepat untuk pemulihan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi pemuncak klasemen La Liga?
Menjelang akhir pekan ini, pemuncak klasemen Liga Spanyol akan menghadapi Rayo Vallecano sebelum jeda internasional. Setelah kembali, laga domestik krusial melawan Atlético Madrid menanti pada 4 April, disusul pertandingan perempat final Liga Champions melawan tim asuhan Diego Simeone hanya beberapa hari kemudian. Meskipun tengah dilanda krisis cedera, pelatih kepala diprediksi akan mendapat dorongan besar setelah jeda internasional. Pelatih asal Jerman itu berharap dapat menyambut kembali pemain-pemain kunci seperti Alejandro Balde, Jules Kounde, dan Frenkie de Jong, yang akan menjadi tambahan kekuatan vital bagi skuad yang sedang mengejar gelar di berbagai ajang.
Iklan