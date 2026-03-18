Barcelona memperkirakan Joan Garcia akan absen selama beberapa pekan setelah kiper Barcelona itu mengalami cedera saat melawan Newcastle

Kegembiraan atas keberhasilan lolos ke babak selanjutnya sedikit teredam oleh dua cedera serius. Kiper tersebut merasakan sakit tajam di betis kirinya pada menit-menit akhir pertandingan, sehingga terpaksa diganti di akhir laga. Menurut AS, hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya robekan otot, sehingga kiper tersebut kemungkinan harus absen selama dua hingga tiga minggu. Menambah derita sang manajer, bek Eric Garcia hanya bertahan selama 20 menit sebelum meminta untuk ditarik keluar. Setelah pulih dari cedera otot paha belakang yang dialaminya pada 7 Maret, bek tengah tersebut merasakan nyeri yang familiar di paha kanannya, yang memicu kambuhnya cedera tersebut.