Barcelona meminta Joao Cancelo untuk 'menegosiasikan pemutusan kontraknya' di tengah kesulitan mempertahankan bek sayap mantan pemain Manchester City tersebut
Blaugrana sangat puas dengan kontribusi pemain berusia 31 tahun itu sejak kembalinya ke klub pada Januari lalu. Namun, dengan hanya tersisa satu tahun dalam kontraknya bersama Al-Hilal, opsi peminjaman kembali secara efektif tidak lagi menjadi pilihan kecuali sang bek setuju untuk memperpanjang kontraknya dengan klub Liga Pro Saudi tersebut - sebuah opsi yang saat ini tidak menarik bagi sang pemain. Akibatnya, strategi utama Barcelona adalah mendorong sang bek sayap untuk menegosiasikan "pengakhiran kontraknya", menurut Marca.
Dengan memastikan pemutusan kontrak, Cancelo akan dapat bergabung dengan Barcelona sebagai pemain bebas transfer, sehingga menghindari biaya transfer yang enggan dibayar oleh klub. Namun, langkah ini akan membutuhkan pengorbanan finansial yang signifikan dari mantan pemain Manchester City tersebut, yang harus melepaskan sisa gaji menggiurkannya di Timur Tengah. Meskipun ia telah menerima gaji yang lebih rendah untuk kembali ke Catalonia, langkah baru ini akan berarti kerugian pendapatan yang jauh lebih besar.
Kendala keuangan Al-Hilal
Al-Hilal tampaknya tidak akan membiarkan sang bintang asal Portugal itu hengkang dengan mudah, mengingat mereka telah mengucurkan €25 juta untuk mendatangkannya dari City pada tahun 2024. Klub Saudi tersebut masih memiliki sisa sekitar €8 juta yang harus dibayarkan untuk transfernya hingga musim panas 2026, dan mereka diperkirakan akan meminta setidaknya jumlah tersebut untuk menyetujui penjualan. Barcelona, yang masih beroperasi di bawah batasan keuangan yang ketat, ragu untuk mengeluarkan biaya sebesar itu untuk seorang pemain yang akan berusia 32 tahun sebelum dimulainya musim berikutnya.
Meskipun biayanya tinggi, direktur olahraga Deco telah secara terbuka mendukung posisi sang bek di skuad. Setelah integrasi musim dingin sang pemain berjalan sukses, Deco menyoroti ikatan emosional yang mendalam antara Cancelo dan klub sebagai alasan utama keinginan mereka untuk mempertahankannya. "Kami telah berupaya untuk merekrut Cancelo karena ia telah berulang kali menunjukkan bahwa ia adalah penggemar berat Barca. Itu adalah perasaan yang langka di kalangan pemain saat ini, dan kami berusaha untuk mengembalikannya," kata mantan gelandang Barca tersebut.
Preferensi taktis Flick terhadap bek sayap
Flick sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk mempertahankan sang bek setelah masa peminjamannya dari City berakhir, namun kekuatan finansial Al-Hilal membuat kesepakatan itu tidak mungkin terwujud saat itu. Kini, sang manajer memandangnya sebagai bagian penting dari strateginya di sepertiga akhir lapangan.
Pelatih asal Jerman itu membela keputusannya untuk memprioritaskan kembalinya Cancelo, dengan menyatakan: "Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, kami harus memutuskan apa yang kami butuhkan saat ini. Cancelo bisa bermain di beberapa posisi, dia luar biasa dalam hal itu. Dia memiliki kualitas dalam serangan, sesuatu yang juga kami butuhkan. Saat kami berada di sepertiga akhir lapangan, kami membutuhkan kualitas."
Harga yang harus dibayar atas kesetiaan di Camp Nou
Pada akhirnya, nasib kesepakatan ini bergantung pada apakah sang pemain lebih memprioritaskan kariernya di Eropa daripada tawaran gaji besar di Arab Saudi. Jika Cancelo tidak dapat menemukan cara untuk memutus ikatannya dengan klub induknya, Barcelona mungkin terpaksa mencari alternatif lain. Di lapangan, Cancelo berharap dapat membantu Barca meraih gelar Liga musim ini, di mana tim Catalan itu unggul empat poin atas rivalnya Real Madrid, serta menjuarai Liga Champions.