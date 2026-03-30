Barcelona meminta Joao Cancelo untuk 'menegosiasikan pemutusan kontraknya' di tengah kesulitan mempertahankan bek sayap mantan pemain Manchester City tersebut

Blaugrana sangat puas dengan kontribusi pemain berusia 31 tahun itu sejak kembalinya ke klub pada Januari lalu. Namun, dengan hanya tersisa satu tahun dalam kontraknya bersama Al-Hilal, opsi peminjaman kembali secara efektif tidak lagi menjadi pilihan kecuali sang bek setuju untuk memperpanjang kontraknya dengan klub Liga Pro Saudi tersebut - sebuah opsi yang saat ini tidak menarik bagi sang pemain. Akibatnya, strategi utama Barcelona adalah mendorong sang bek sayap untuk menegosiasikan "pengakhiran kontraknya", menurut Marca.

Dengan memastikan pemutusan kontrak, Cancelo akan dapat bergabung dengan Barcelona sebagai pemain bebas transfer, sehingga menghindari biaya transfer yang enggan dibayar oleh klub. Namun, langkah ini akan membutuhkan pengorbanan finansial yang signifikan dari mantan pemain Manchester City tersebut, yang harus melepaskan sisa gaji menggiurkannya di Timur Tengah. Meskipun ia telah menerima gaji yang lebih rendah untuk kembali ke Catalonia, langkah baru ini akan berarti kerugian pendapatan yang jauh lebih besar.