Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Barcelona memilih Robert Lewandowski! Klub La Liga ini siap melepas Ferran Torres dan mempertahankan striker veteran asal Polandia tersebut, sambil membidik dua penyerang baru dalam perombakan skuad pada bursa transfer musim panas
Torres akan dilepas untuk mendanai kedatangan pemain baru
Menurut ESPN, Barcelona telah memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran untuk Torres karena mereka berupaya mengumpulkan dana yang sangat dibutuhkan untuk bursa transfer musim panas. Pemain berusia 26 tahun itu terikat kontrak hingga 2027, sehingga bursa transfer mendatang menjadi kesempatan terakhir bagi klub untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan. Meskipun sesekali menunjukkan kualitasnya, ia kesulitan menjaga konsistensi dan belum mencetak gol sejak akhir Januari, dengan catatan 16 gol dalam 40 penampilan musim ini. Meskipun pelatih kepala Hansi Flick menegaskan bahwa komitmen sang penyerang mutlak, melepasnya akan memberikan keleluasaan finansial yang dibutuhkan untuk merekrut pemain-pemain bintang.
- AFP
Lewandowski lebih memilih bertahan daripada tawaran menggiurkan
Sebaliknya, Lewandowski tampaknya semakin besar kemungkinannya untuk memperpanjang masa tinggalnya di Spotify Camp Nou. Pemain berusia 37 tahun itu dilaporkan siap memangkas gajinya demi tetap tinggal di Catalonia, dengan mengutamakan kenyamanan keluarganya sebagai prioritas utama meskipun ada tawaran menggiurkan dari klub Major League Soccer, Chicago Fire, dan beberapa klub Liga Pro Arab Saudi. Ketika ditanya oleh The Athletic mengenai masa depannya baru-baru ini, ia menyatakan: “Saya tidak tahu. Karena saya harus merasakannya. Untuk saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa-apa karena saya bahkan belum 50 persen yakin ke mana saya ingin pergi. Ini bukan waktunya.”
Deco memburu kesepakatan untuk Alvarez dan Rashford
Kemungkinan penjualan pemain internasional Spanyol tersebut berkaitan erat dengan target ambisius klub. Direktur olahraga Deco dikabarkan sedang mengupayakan kesepakatan untuk mendatangkan bintang Atletico Madrid, Julian Alvarez, meskipun mendatangkan pemain asal Argentina itu tidak akan murah. Selain itu, Barcelona sedang menjajaki cara untuk mempertahankan Marcus Rashford setelah masa pinjamannya berakhir. Barcelona memiliki opsi untuk merekrut pemain internasional Inggris tersebut secara permanen dari Manchester United seharga €30 juta, namun mereka berharap dapat menegosiasikan biaya yang lebih rendah atau perpanjangan masa pinjaman. Rencana ideal untuk musim depan adalah kedatangan Alvarez sebagai penyerang utama nomor sembilan, yang secara signifikan akan membatasi menit bermain yang tersedia bagi Torres.
- Getty Images Sport
Menyusun laporan keuangan untuk perombakan musim panas
Barcelona telah sibuk mengamankan masa depan jangka panjang para talenta muda andalan mereka, dengan memberikan kontrak baru kepada pemain seperti Gavi, Pedri, dan Pau Cubarsi sejak awal tahun lalu, sementara pemain seperti Eric Garcia dan Fermin Lopez baru-baru ini memperpanjang kontrak mereka. Namun, mereka belum memulai pembicaraan kontrak dengan mantan penyerang Manchester City, Torres, yang menandakan bahwa ia tidak termasuk dalam proyek jangka panjang klub.
Sementara itu, Lewandowski merasa nyaman menunggu sebelum memutuskan masa depannya. Ia mengatakan: "Dengan pengalaman dan usia saya saat ini, saya tidak perlu memutuskan sekarang. Saya belum merasa yakin ke arah mana saya harus memutuskan. Mungkin dalam tiga bulan ke depan adalah saatnya saya harus memutuskan. Namun, saya tetap tidak merasa tertekan."