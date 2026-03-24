Barcelona memilih Robert Lewandowski! Klub La Liga ini siap melepas Ferran Torres dan mempertahankan striker veteran asal Polandia tersebut, sambil membidik dua penyerang baru dalam perombakan skuad pada bursa transfer musim panas

Barcelona telah sibuk mengamankan masa depan jangka panjang para talenta muda andalan mereka, dengan memberikan kontrak baru kepada pemain seperti Gavi, Pedri, dan Pau Cubarsi sejak awal tahun lalu, sementara pemain seperti Eric Garcia dan Fermin Lopez baru-baru ini memperpanjang kontrak mereka. Namun, mereka belum memulai pembicaraan kontrak dengan mantan penyerang Manchester City, Torres, yang menandakan bahwa ia tidak termasuk dalam proyek jangka panjang klub.

Sementara itu, Lewandowski merasa nyaman menunggu sebelum memutuskan masa depannya. Ia mengatakan: "Dengan pengalaman dan usia saya saat ini, saya tidak perlu memutuskan sekarang. Saya belum merasa yakin ke arah mana saya harus memutuskan. Mungkin dalam tiga bulan ke depan adalah saatnya saya harus memutuskan. Namun, saya tetap tidak merasa tertekan."