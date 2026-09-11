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'Barcelona membuat Anda terlihat buruk!' - Cesc Fabregas memuji tim Hansi Flick yang 'mengerikan' jelang reuni Liga Champions dengan Como
Fabregas dibuat tercengang oleh dominasi Barcelona
Flick telah mengubah Barcelona menjadi mesin tanpa henti, dan hanya sedikit orang yang lebih layak menilai perkembangan mereka daripada mantan gelandang Cesc Fabregas. Pelatih kepala Como saat ini terus mencermati laju mantan klubnya itu, terutama setelah mereka membantai Feyenoord 5-1 dengan sangat meyakinkan di Liga Champions.
Berbicara setelah Como sendiri menghancurkan RB Leipzig, pemenang Piala Dunia itu mengungkapkan kekaguman tulusnya terhadap standar yang sedang ditetapkan di Catalunya. "Saya menonton pertandingan Barca kemarin dan bisa saya katakan kepada Anda bahwa Feyenoord adalah tim yang sangat bagus, tetapi masalahnya, Barca membuat Anda terlihat buruk karena mereka selalu menemukan jalan keluar dari setiap situasi setiap saat," jelas Fabregas.
- Getty Images Sport
Fleksibilitas taktis di bawah Flick
Hal yang paling membuat Fabregas terkesan adalah beragamnya solusi yang ditemukan Barcelona di lapangan, terlepas dari bagaimana lawan mencoba membungkam mereka. Baik saat menghadapi blok rendah maupun pressing agresif, Blaugrana tampak punya jawaban untuk segalanya. Fabregas menyoroti bahwa bahkan penjagaan satu lawan satu secara khusus terhadap individu-individu kunci pun gagal mengganggu alur permainan tim, karena kecerdasan kolektif skuad memungkinkan mereka melewati titik-titik tekanan dengan mudah.
"Anda bisa menjaga mereka satu lawan satu, seperti yang mereka coba terhadap Rodri atau Pedri, tetapi mereka menemukan solusi dari segala sisi. Siapa pun yang bermain, levelnya sangat tinggi. Ini menakutkan, level permainan mereka saat ini menakutkan," tambahnya. Kedalaman skuad dan kemampuan beradaptasi ini telah menjadi ciri khas era Flick, dengan pelatih asal Jerman itu mampu mengeluarkan performa elite dari para bintang senior maupun talenta-talenta La Masia yang sedang muncul.
Como bersiap untuk level elite
Fabregas saat ini juga tengah menikmati kesuksesannya sendiri di kursi pelatih, setelah mengantar Como meraih kemenangan menakjubkan 4-1 atas RB Leipzig pada debut mereka di Liga Champions. Namun, pria Spanyol itu tidak memiliki ilusi soal peningkatan kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing dengan yang terbaik.
"Dalam sepak bola saat ini, Anda harus siap menghadapi apa pun. Untuk menjadi tim yang komplet, Anda harus unggul dalam banyak aspek," ujar mantan bintang Arsenal dan Chelsea itu. "Ada pertandingan-pertandingan kecil di dalam pertandingan dan Anda harus tahu bagaimana menangani situasi tertentu, terutama di level seperti ini.
"Ada pertandingan yang bisa Anda menangkan dengan bermain dengan cara yang sama sepanjang laga, dan ada juga yang mengharuskan Anda tahu bagaimana menangani momen-momen tertentu, terutama di level seperti ini yang belum terbiasa kami hadapi."
- AFP
Sebuah reuni pada Januari di Camp Nou
Mahakarya taktik yang saat ini diperagakan Flick akan diuji melawan tim asuhan Fabregas pada akhir musim ini. Barcelona dijadwalkan menjamu Como di Camp Nou pada 27 Januari dalam laga terakhir fase liga Liga Champions.
Meski Como telah membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung besar lewat awal yang meyakinkan, menghadapi Barcelona dalam performa mereka saat ini menghadirkan tingkat kesulitan yang berbeda. Rasa hormat yang dimiliki Fabregas terhadap mantan klubnya terlihat jelas, tetapi ia akan dituntut menemukan cara untuk menghentikan momentum "menakutkan" yang telah ia identifikasi dengan sangat jelas.
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