Fabregas saat ini juga tengah menikmati kesuksesannya sendiri di kursi pelatih, setelah mengantar Como meraih kemenangan menakjubkan 4-1 atas RB Leipzig pada debut mereka di Liga Champions. Namun, pria Spanyol itu tidak memiliki ilusi soal peningkatan kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing dengan yang terbaik.

"Dalam sepak bola saat ini, Anda harus siap menghadapi apa pun. Untuk menjadi tim yang komplet, Anda harus unggul dalam banyak aspek," ujar mantan bintang Arsenal dan Chelsea itu. "Ada pertandingan-pertandingan kecil di dalam pertandingan dan Anda harus tahu bagaimana menangani situasi tertentu, terutama di level seperti ini.

"Ada pertandingan yang bisa Anda menangkan dengan bermain dengan cara yang sama sepanjang laga, dan ada juga yang mengharuskan Anda tahu bagaimana menangani momen-momen tertentu, terutama di level seperti ini yang belum terbiasa kami hadapi."