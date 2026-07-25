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Barcelona memberikan dukungan kepada keluarga setelah seorang pekerja meninggal dunia saat renovasi Camp Nou
Tragedi terjadi saat proses renovasi stadion
Dunia sepak bola dan masyarakat Katalonia diliputi duka setelah terjadinya kecelakaan fatal di Spotify Camp Nou pada hari Jumat. Seorang pekerja konstruksi berusia 54 tahun, yang merupakan bagian dari tim besar yang bertugas merenovasi markas bersejarah Barcelona, kehilangan nyawanya saat sedang bertugas
Pekerjaan renovasi stadion ini merupakan proyek besar bagi klub, seiring upaya mereka untuk memasuki era baru dalam hal infrastruktur. Proyek ini mencakup perombakan total fasilitas yang ada serta peningkatan kapasitas tempat duduk menjadi 105.000, guna memastikan stadion ini tetap menjadi salah satu arena olahraga terkemuka di dunia.
- AFP
Menanggapi berita yang memilukan tersebut, Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi untuk menyampaikan duka cita dan menunjukkan solidaritas kepada mereka yang terdampak. Klub tersebut menyatakan: "FC Barcelona sangat menyesalkan meninggalnya seorang pekerja yang kehilangan nyawanya kemarin dalam kecelakaan kerja yang terjadi selama pekerjaan renovasi di Spotify Camp Nou.
Blaugrana telah menegaskan niatnya untuk memberikan segala bentuk bantuan yang diperlukan selama masa sulit ini. Pernyataan resmi tersebut dilanjutkan dengan menyebutkan keterlibatan pimpinan tertinggi klub: "Presiden FC Barcelona, Joan Laporta, ingin secara pribadi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan siap membantu mereka atas nama seluruh klub."
Kecelakaan fatal pertama sejak dimulainya pekerjaan
Penyelidikan terhadap insiden tersebut sedang berlangsung, dengan Mossos d'Esquadra mengonfirmasi bahwa Pengadilan Penyelidikan yang bertugas serta Departemen Bisnis dan Tenaga Kerja Katalonia telah diberi tahu secara resmi, sesuai dengan protokol standar untuk kasus kematian di tempat kerja. Laporan-laporan di Spanyol menyebutkan bahwa pekerja tersebut sedang mengecat dari platform angkat yang ditinggikan ketika kecelakaan itu terjadi, menandai insiden fatal pertama yang tercatat di lokasi tersebut sejak pekerjaan renovasi dimulai pada Juni 2023.
Tragedi ini terjadi pada saat keselamatan kerja di proyek-proyek konstruksi besar masih menjadi perhatian luas di Spanyol, dengan pembangunan kembali Camp Nou menjadi salah satu proyek infrastruktur paling signifikan di Barcelona dalam beberapa tahun terakhir. Proyek ini, yang telah melibatkan ribuan pekerja selama lebih dari tiga tahun, sempat terhambat pada berbagai tahap akibat masalah perizinan dan keluhan sebelumnya mengenai kondisi lokasi proyek, dan saat ini berfokus pada penyelesaian cincin kompresi yang dirancang untuk menopang struktur atap baru stadion tersebut.
Sebuah stadion yang masih menanti kembalinya penonton secara penuh
Barcelona telah menghabiskan hampir tiga tahun bertanding di luar markas tradisional mereka sementara proses renovasi terus berlanjut, awalnya di Estadi Olimpic Lluis Companys sebelum akhirnya kembali sebagian ke Camp Nou dengan kapasitas yang dibatasi pada November lalu. Jangka waktu tersebut kini diperkirakan akan diperpanjang lebih lanjut, dengan pertandingan-pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan lagi di Montjuic sementara pekerjaan penyelesaian tribun ketiga stadion dan struktur atap—yang tetap menjadi fokus utama renovasi yang sedang berlangsung—masih berlangsung.
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