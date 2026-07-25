Barcelona memberikan dukungan kepada keluarga setelah seorang pekerja meninggal dunia saat renovasi Camp Nou

Penyelidikan terhadap insiden tersebut sedang berlangsung, dengan Mossos d'Esquadra mengonfirmasi bahwa Pengadilan Penyelidikan yang bertugas serta Departemen Bisnis dan Tenaga Kerja Katalonia telah diberi tahu secara resmi, sesuai dengan protokol standar untuk kasus kematian di tempat kerja. Laporan-laporan di Spanyol menyebutkan bahwa pekerja tersebut sedang mengecat dari platform angkat yang ditinggikan ketika kecelakaan itu terjadi, menandai insiden fatal pertama yang tercatat di lokasi tersebut sejak pekerjaan renovasi dimulai pada Juni 2023.

Tragedi ini terjadi pada saat keselamatan kerja di proyek-proyek konstruksi besar masih menjadi perhatian luas di Spanyol, dengan pembangunan kembali Camp Nou menjadi salah satu proyek infrastruktur paling signifikan di Barcelona dalam beberapa tahun terakhir. Proyek ini, yang telah melibatkan ribuan pekerja selama lebih dari tiga tahun, sempat terhambat pada berbagai tahap akibat masalah perizinan dan keluhan sebelumnya mengenai kondisi lokasi proyek, dan saat ini berfokus pada penyelesaian cincin kompresi yang dirancang untuk menopang struktur atap baru stadion tersebut.