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Barcelona mematok €40 juta untuk bintang lini tengah saat Al-Hilal mendekat
Tawaran dari Arab Saudi ditolak Barcelona
Masa depan jangka panjang Casado di Barcelona masih belum pasti seiring berjalannya bursa transfer musim panas. Klub Saudi Pro League Al-Hilal telah resmi melangkah untuk mengamankan tanda tangan gelandang berusia 22 tahun itu. Menurut Mundo Deportivo, raksasa Catalan itu menolak tawaran awal dari Al-Hilal pada Juli.
Sejak tawaran pembuka itu ditolak, negosiasi antara kedua klub mandek secara signifikan. Transfer yang diusulkan saat ini masih jauh dari kata tuntas. Kedua pihak kini harus berupaya menemukan titik temu jika pemain muda Spanyol itu akan meninggalkan klub pada musim panas ini.
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Perbedaan valuasi menghentikan potensi transfer
Kendala utama yang menghalangi tercapainya kesepakatan adalah perbedaan yang sangat besar dalam valuasi finansial sang pemain. Barcelona tetap pada pendiriannya dan meminta biaya dasar lebih dari €30 juta. Raksasa Spanyol itu bahkan berharap bisa mengamankan paket akhir yang lebih dekat ke €40 juta untuk lulusan akademi mereka. Namun, Al-Hilal sama sekali tidak bersedia memenuhi tuntutan ekonomi setinggi itu saat ini.
Terlepas dari gesekan yang terus berlangsung antara kedua klub, pembicaraan di level personal sudah sangat maju. Ada hubungan yang sangat baik dan keselarasan yang kuat antara Casado dan klub Arab Saudi tersebut.
Raksasa-raksasa Eropa memantau situasi yang belum terselesaikan
Sementara negosiasi dengan Al-Hilal masih berada dalam kebuntuan yang membuat frustrasi, Casado juga menarik perhatian besar di seluruh Eropa. Gelandang berbakat itu telah memikat minat serius dari beberapa liga papan atas.
Klub-klub dari Premier League, Serie A, dan Bundesliga semuanya memantau dengan cermat situasinya yang belum pasti di Catalonia. Produk akademi Barcelona itu dikabarkan memandang positif potensi kepindahan ke liga Eropa lainnya. Meski mendapat kekaguman luas ini, hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh peminat dari Eropa. Al-Hilal saat ini menjadi satu-satunya klub yang telah mengajukan proposal konkret.
- Getty
Operasi transfer tetap mandek total
Ketika jendela transfer memasuki tahap akhir, proposal Al-Hilal tetap menjadi opsi paling konkret yang tersedia bagi sang pemain. Namun, kesepakatan final sepenuhnya bergantung pada kemampuan kedua klub untuk menjembatani jurang finansial yang sangat besar. Perbedaan ekonomi yang signifikan dengan Barcelona saat ini membuat seluruh operasi tertahan dalam kebuntuan yang membuat frustrasi. Al-Hilal harus memutuskan apakah akan menaikkan tawaran awal mereka untuk memenuhi permintaan klub Catalan tersebut. Sampai Barcelona menurunkan harga yang mereka minta sebesar €40 juta atau rival dari Eropa mengajukan tawaran resmi, masa depan Casado dalam waktu dekat tetap benar-benar berada di ujung tanduk.
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