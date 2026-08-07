Masa depan jangka panjang Casado di Barcelona masih belum pasti seiring berjalannya bursa transfer musim panas. Klub Saudi Pro League Al-Hilal telah resmi melangkah untuk mengamankan tanda tangan gelandang berusia 22 tahun itu. Menurut Mundo Deportivo, raksasa Catalan itu menolak tawaran awal dari Al-Hilal pada Juli.

Sejak tawaran pembuka itu ditolak, negosiasi antara kedua klub mandek secara signifikan. Transfer yang diusulkan saat ini masih jauh dari kata tuntas. Kedua pihak kini harus berupaya menemukan titik temu jika pemain muda Spanyol itu akan meninggalkan klub pada musim panas ini.