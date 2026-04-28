Barcelona memantau Xavi Simons dan EMPAT pemain Tottenham lainnya yang terancam degradasi menjelang kemungkinan perburuan pemain pada bursa transfer musim panas
Barca mengincar transfer murah untuk bintang-bintang Spurs
Menurut Diario SPORT, Barcelona termasuk di antara klub-klub raksasa Eropa yang secara cermat memantau krisis yang sedang melanda Tottenham Hotspur Stadium. Spurs saat ini tengah terlibat dalam pertarungan sengit untuk bertahan di Liga Premier, dan kemungkinan degradasi mereka ke Championship dapat memicu eksodus massal para pemain andalan mereka dengan harga yang jauh lebih murah.
Pihak manajemen Blaugrana dikabarkan sedang memantau setidaknya lima pemain kunci dari skuad tim utama Tottenham. Bagi klub seperti Barcelona, yang terus menghadapi kendala keuangan yang kompleks, prospek merekrut talenta yang telah teruji di Premier League dengan harga murah merupakan peluang pasar unik yang tidak boleh mereka abaikan musim panas ini.
Kemungkinan kembalinya Simons
Barcelona terus memantau dengan cermat duo kreatif Simons dan Lucas Bergvall. Simons merupakan produk akademi Barca dan dianggap sebagai bintang utama di lini tengah Tottenham. Kembalinya sang pemain internasional Belanda ke Barca akan menjadi momen yang melengkapi perjalanan kariernya, sekaligus menambah sentuhan kreatif dan fleksibilitas di lini tengah klub.
Ketertarikan terhadap Bergvall juga tak kalah menarik, karena pemain muda asal Swedia ini dilaporkan hampir bergabung dengan klub Catalan tersebut sebelum akhirnya memilih Tottenham. Meskipun masa-masanya di London terhambat oleh masalah cedera dan waktu bermain yang terbatas, Blaugrana tetap yakin akan potensinya yang tinggi dan akhirnya bisa mendapatkan pemain yang mereka lewatkan dua tahun lalu.
Memperkuat barisan belakang dengan Van de Ven dan Romero
Bagian pemandu bakat di Camp Nou juga berfokus pada penguatan opsi pertahanan Hansi Flick, dengan mengidentifikasi Micky van de Ven dan Cristian Romero sebagai target utama. Kedua pemain tersebut telah membuktikan diri sebagai pemain berlevel tinggi di Inggris dan akan langsung memberikan persaingan ketat untuk memperebutkan posisi di lini belakang Barcelona.
Van de Ven dipandang sebagai prospek yang sangat menarik berkat kecepatan pemulihannya yang luar biasa dan kemampuannya yang nyaman saat membangun serangan dari belakang. Sebagai bek tengah kaki kiri, pemain asal Belanda ini dianggap sebagai pasangan jangka panjang yang ideal bagi bintang akademi Pau Cubarsi, yang berpotensi memberikan Barcelona salah satu pasangan pertahanan paling seimbang di sepak bola Eropa.
Nama kelima dalam daftar Barcelona adalah pemain internasional Spanyol, Pedro Porro. Profil menyerang bek kanan ini sangat cocok dengan gaya tradisional Barcelona, meskipun kedatangannya kemungkinan besar akan bergantung pada masa depan Jules Kounde. Laporan menunjukkan bahwa Barcelona terbuka terhadap tawaran untuk Kounde musim panas ini karena mereka ingin menyeimbangkan keuangan klub. Jika pemain asal Prancis itu hengkang, Porro dipandang sebagai kandidat ideal untuk menggantikannya dan memberikan ancaman serangan dari lini belakang yang diinginkan Flick.
Klasemen Liga Premier akan menentukan strategi musim panas
Untuk saat ini, rencana transfer ambisius ini masih bergantung pada klasemen Liga Premier. Dengan hanya empat pertandingan tersisa di kasta tertinggi Inggris, kelayakan finansial dari kesepakatan-kesepakatan ini sepenuhnya bergantung pada apakah Tottenham dapat mempertahankan status mereka atau apakah "diskon degradasi" akan berlaku. Jika hal yang tak terbayangkan terjadi dan Spurs terdegradasi, Barcelona akan menghadapi persaingan ketat dari seluruh Eropa. Namun, daya tarik Camp Nou dan kesempatan untuk kembali ke panggung Liga Champions mungkin akan memberi Blaugrana keunggulan dalam bursa transfer musim panas yang diprediksi akan berlangsung kacau.