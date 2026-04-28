Barcelona memantau Xavi Simons dan EMPAT pemain Tottenham lainnya yang terancam degradasi menjelang kemungkinan perburuan pemain pada bursa transfer musim panas

Bagian pemandu bakat di Camp Nou juga berfokus pada penguatan opsi pertahanan Hansi Flick, dengan mengidentifikasi Micky van de Ven dan Cristian Romero sebagai target utama. Kedua pemain tersebut telah membuktikan diri sebagai pemain berlevel tinggi di Inggris dan akan langsung memberikan persaingan ketat untuk memperebutkan posisi di lini belakang Barcelona.

Van de Ven dipandang sebagai prospek yang sangat menarik berkat kecepatan pemulihannya yang luar biasa dan kemampuannya yang nyaman saat membangun serangan dari belakang. Sebagai bek tengah kaki kiri, pemain asal Belanda ini dianggap sebagai pasangan jangka panjang yang ideal bagi bintang akademi Pau Cubarsi, yang berpotensi memberikan Barcelona salah satu pasangan pertahanan paling seimbang di sepak bola Eropa.

Nama kelima dalam daftar Barcelona adalah pemain internasional Spanyol, Pedro Porro. Profil menyerang bek kanan ini sangat cocok dengan gaya tradisional Barcelona, meskipun kedatangannya kemungkinan besar akan bergantung pada masa depan Jules Kounde. Laporan menunjukkan bahwa Barcelona terbuka terhadap tawaran untuk Kounde musim panas ini karena mereka ingin menyeimbangkan keuangan klub. Jika pemain asal Prancis itu hengkang, Porro dipandang sebagai kandidat ideal untuk menggantikannya dan memberikan ancaman serangan dari lini belakang yang diinginkan Flick.